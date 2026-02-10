ΜΕΣΣΗΝΙΑ - ΝΕΟ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΧΩΡΟ - ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ

Νεκρός 45χρονος εργάτης σε εργασίες κατασκευής δικτύου αποχέτευσης

Θάφτηκε από μπάζα σε εργασίες αποχέτευσης | Σοβαρές καταγγελίες από το Συνδικάτο Οικοδόμων που πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο

Ακόμα ένας εργάτης δεν επέστρεψε στο σπίτι του, καθώς σκοτώθηκε την ώρα του μεροκάματου, αυτή τη φορά στην περιοχή Αρι Μεσσηνίας την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια εργασιών στο υπό κατασκευή δίκτυο αποχέτευσης Αρις - Μικρομάνη - Αμμος, ο 45χρονος Αλμίρ, χειριστής κομπρεσέρ σε συνεργείο εργολάβου, πατέρας 3 παιδιών, έχασε τη ζωή του όταν υποχώρησε το έδαφος στο σημείο που έσκαβε, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα και να καταπλακωθεί από τα μπάζα.

Συνάδελφοί του έτρεξαν να τον βοηθήσουν, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άτυχο εργάτη χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέροντάς τον στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Το έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, εκτελούσε εργολάβος για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Αμεση ήταν η αντίδραση του Συνδικάτου Οικοδόμων Μεσσηνίας, που πραγματοποίησε και παρέμβαση στην Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ με αυτοψία στον χώρο διαπίστωσε σειρά εγκληματικών ελλείψεων μέτρων ασφαλείας για τους εργάτες.

Συγκεκριμένα:

- Δεν υπήρχαν μέτρα αντιστήριξης, τα οποία θα μπορούσαν να συγκρατήσουν το χώμα, το οποίο τον τσάκισε και τον καταπλάκωσε με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.

- Το πλάτος του σκαψίματος ήταν πολύ στενό, κάτι το οποίο δυσκόλευε τον εργαζόμενο και να ελιχθεί και να εργαστεί.

- Ελλειψη σε μέτρα προστασίας για τους ίδιους τους κατοίκους, των οποίων η πόρτα του σπιτιού τους ήταν σε απόσταση μισού και ενός μέτρου από το έργο.

Το Συνδικάτο σημειώνει ότι δεν γνωρίζει «αν είχε γίνει ο απαραίτητος έλεγχος από έμπειρο προσωπικό, τεχνικό για την κατάσταση του υπεδάφους (σταθερότητα - διάβρωση), έλεγχος που γίνεται πριν ξεκινήσουν οι εργασίες», και ο οποίος είναι αναγκαίος, «αλλά δυστυχώς δεν γίνεται σχεδόν ποτέ σε αυτά τα έργα, που η ΔΕΥΑΚ αναθέτει εργολάβους».

Προσθέτοντας πως «είναι πάγια τακτική των εργολάβων, για να γλιτώσουν χρόνο και κόστος, να μην προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες», το συνδικάτο επισημαίνει πως μαζί με όλα αυτά είναι διαχρονική και εγκληματική αδιαφορία από το ίδιο το κράτος, καταλήγοντας: «Αντιθέτως ψηφίζει αντεργατικούς νόμους και μαζί με "Παναγόπουλους" και την ξεπουλημένη για τους εργαζόμενους ηγεσία της ΓΣΕΕ, ξεριζώνει κάθε εργατική κατάκτηση και χειροτερεύει τις συνθήκες εργασίας σε όλους τους χώρους δουλειάς».

Τους πραγματικούς ενόχους των εργοδοτικών εγκλημάτων αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η ΚΟΒ Αρι - Θουρίας - Αρφαρών του ΚΚΕ: Το κεφάλαιο, την ΕΕ και τις κυβερνήσεις των αστικών κομμάτων, τους ανθρώπους τους σε δήμους και Περιφέρειες. Και τονίζει πως «από τέτοια περιστατικά και από άλλα μεγαλύτερα αναδεικνύεται όλο και πιο επιτακτικό το "ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας"».