Στη 1 μ.μ. στο Σύνταγμα το αγωνιστικό ραντεβού | Θα εξελιχθεί σε μεγάλη συγκέντρωση υποδοχής των αγροτών, στις 4 μ.μ.
RIZOSPASTIS
Η κινητοποίηση αυτή αποφασίστηκε προχθές στο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας μετά από πρόταση της ΔΑΣ, ενώ χαιρετίζοντας τον αγώνα των αγροτών το Συνέδριο αποφάσισε και την αγωνιστική υποδοχή τους στο Σύνταγμα.
Ετσι, το συλλαλητήριο για τις ΣΣΕ θα εξελιχθεί σε μεγάλη αγωνιστική συγκέντρωση υποδοχής των βιοπαλαιστών αγροτών που στις 4 μ.μ. θα διαδηλώνουν με τα τρακτέρ τους από όλη την Ελλάδα στην Αθήνα (βλ. σελ. 9).
Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη απόφαση ήδη έχει πάρει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, που καλεί στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα.
«Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ το νομοσχέδιο - έκτρωμα κυβέρνησης - ΓΣΕΕ - ΣΕΒ που βάζει ταφόπλακα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας», σημειώνει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, καταδικάζοντας τη λεγόμενη «κοινωνική συμφωνία» κυβέρνησης ΓΣΕΕ - ΣΕΒ.
Και, όπως αναδεικνύει το ΕΚΑ, «πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που δίνει τη χαριστική βολή στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθηλώνει τους μισθούς και πετσοκόβει τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, νομιμοποιώντας τη φτώχεια και την εκμετάλλευση στο όνομα της "ανταγωνιστικότητας" και των "αντοχών της οικονομίας"».
Φωτίζοντας το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, το ΕΚΑ σημειώνει ότι με αυτό:
Το Συνέδριο μάλιστα «καταδικάζει την ηγεσία της ΓΣΕΕ, η οποία διαχρονικά έχει βάλει πλάτη για να περάσει όλη η αντεργατική πολιτική των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου. Την ώρα που εκατοντάδες σωματεία, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα οργάνωναν την πάλη τους ενάντια στα σχέδια για το 13ωρο και την παραπέρα διάλυση των δικαιωμάτων μας, η ηγεσία της ΓΣΕΕ διαπραγματευόταν στα κρυφά με την υπουργό Εργασίας και τον ΣΕΒ μια συμφωνία - αίσχος για τις ΣΣΕ. Μια συμφωνία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του κεφαλαίου».
Το 33ο Συνέδριο του ΕΚΑ απαιτεί την άμεση απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και ξεκαθαρίζει ότι «δεν αναγνωρίζει την ντροπιαστική συμφωνία κυβέρνησης - ΣΕΒ - ΓΣΕΕ».
Στον αντίποδα διεκδικεί:
Στο παραπάνω πλαίσιο, το Συνέδριο του ΕΚΑ καλεί στο συλλαλητήριο της Παρασκευής, στη 1 μ.μ. στο Σύνταγμα, με κήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας (12.00 έως 16.00) και αποφάσισε την αγωνιστική υποδοχή των αγροτών στην Αθήνα, «καθώς με απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων έρχονται με τα τρακτέρ τους, δίνοντας συνέχεια στον δίκαιο αγώνα τους».
Στη Θεσσαλονίκη τα Εργατικά Σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο για τις ΣΣΕ, την Τετάρτη 11/2, στις 7 μ.μ., στο Αγαλμα Βενιζέλου.
Συλλαλητήριο οργανώνει και το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γεώργιος Βουτυράς», την Τετάρτη 11/2, στις 6 μ.μ., στην Πλατεία Δημαρχείου, στη Βέροια.