ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΕΚΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΣΕ

Στάση εργασίας και συλλαλητήριο στην Αθήνα την Παρασκευή 13 Φλεβάρη

Στη 1 μ.μ. στο Σύνταγμα το αγωνιστικό ραντεβού | Θα εξελιχθεί σε μεγάλη συγκέντρωση υποδοχής των αγροτών, στις 4 μ.μ.

RIZOSPASTIS

Με 4ωρη στάση εργασίας (12 μ. - 4 μ.μ.) και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα την Παρασκευή 13 Φλεβάρη, στη 1 μ.μ., απαντούν τα συνδικάτα της Αθήνας στο νομοσχέδιο - έκτρωμα για τις ΣΣΕ που εκείνη τη μέρα σκοπεύει να ψηφίσει η κυβέρνηση στη Βουλή.

Η κινητοποίηση αυτή αποφασίστηκε προχθές στο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας μετά από πρόταση της ΔΑΣ, ενώ χαιρετίζοντας τον αγώνα των αγροτών το Συνέδριο αποφάσισε και την αγωνιστική υποδοχή τους στο Σύνταγμα.

Ετσι, το συλλαλητήριο για τις ΣΣΕ θα εξελιχθεί σε μεγάλη αγωνιστική συγκέντρωση υποδοχής των βιοπαλαιστών αγροτών που στις 4 μ.μ. θα διαδηλώνουν με τα τρακτέρ τους από όλη την Ελλάδα στην Αθήνα (βλ. σελ. 9).

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη απόφαση ήδη έχει πάρει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, που καλεί στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Δίνουν τη χαριστική βολή στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

«Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ το νομοσχέδιο - έκτρωμα κυβέρνησης - ΓΣΕΕ - ΣΕΒ που βάζει ταφόπλακα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας», σημειώνει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, καταδικάζοντας τη λεγόμενη «κοινωνική συμφωνία» κυβέρνησης ΓΣΕΕ - ΣΕΒ.

Και, όπως αναδεικνύει το ΕΚΑ, «πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που δίνει τη χαριστική βολή στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθηλώνει τους μισθούς και πετσοκόβει τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, νομιμοποιώντας τη φτώχεια και την εκμετάλλευση στο όνομα της "ανταγωνιστικότητας" και των "αντοχών της οικονομίας"».

Φωτίζοντας το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, το ΕΚΑ σημειώνει ότι με αυτό:

Διατηρούνται στο ακέραιο όλοι οι μνημονιακοί αντεργατικοί νόμοι, με κεντρικό στοιχείο τη δυνατότητα της κυβέρνησης να καθορίζει μονομερώς τον κατώτατο μισθό με τον περιβόητο αλγόριθμο και με κριτήριο τις δημοσιονομικές αντοχές, τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τον πληθωρισμό.

Ενισχύονται τα εμπόδια για την υπογραφή επιχειρησιακών και κλαδικών ΣΣΕ, με τη διατήρηση του ηλεκτρονικού μητρώου των σωματείων στο ΓΕΜΗΣΟΕ, τη μη υποχρέωση των εργοδοτών να καταθέτουν μητρώο εργοδοτών και την απαίτηση τα σωματεία να αποδεικνύουν ότι οι ΣΣΕ δεν «θίγουν την ανταγωνιστικότητα» του κεφαλαίου.

Θεσμοθετείται η εξαίρεση επιχειρήσεων από κλαδικές ΣΣΕ, είτε με το πρόσχημα των «οικονομικών προβλημάτων», είτε με άλλες εξαιρέσεις που θα καθορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις.

Αναβαθμίζεται ο ρόλος της ηγεσίας της ΓΣΕΕ σε ρόλο «πορτιέρη», με δυνατότητα παρέμβασης στη διαμόρφωση και σύναψη κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων.

Το Συνέδριο μάλιστα «καταδικάζει την ηγεσία της ΓΣΕΕ, η οποία διαχρονικά έχει βάλει πλάτη για να περάσει όλη η αντεργατική πολιτική των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου. Την ώρα που εκατοντάδες σωματεία, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα οργάνωναν την πάλη τους ενάντια στα σχέδια για το 13ωρο και την παραπέρα διάλυση των δικαιωμάτων μας, η ηγεσία της ΓΣΕΕ διαπραγματευόταν στα κρυφά με την υπουργό Εργασίας και τον ΣΕΒ μια συμφωνία - αίσχος για τις ΣΣΕ. Μια συμφωνία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του κεφαλαίου».

Το 33ο Συνέδριο του ΕΚΑ απαιτεί την άμεση απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και ξεκαθαρίζει ότι «δεν αναγνωρίζει την ντροπιαστική συμφωνία κυβέρνησης - ΣΕΒ - ΓΣΕΕ».

Στον αντίποδα διεκδικεί:

7ωρο - 5ήμερο -35ωρο, σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, ώστε να κατοχυρώνεται και ο ελεύθερος χρόνος των εργαζομένων.

Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων για τις ΣΣΕ. Επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και της ΕΓΣΣΕ στα συνδικάτα.

Μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς.

Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και στις πρώην ΔΕΚΟ.

Επαναφορά κατακτήσεων όπως των κλεμμένων 3ετιών 2012 - 2023, της αρχής της ευνοϊκότερης σύμβασης, της συρροής, της πληρωμής υπερωριών.

Κατάργηση του ΓΕΜΗΣΟΕ και όλων των αντεργατικών διατάξεων που περιορίζουν συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Συνέδριο του ΕΚΑ καλεί στο συλλαλητήριο της Παρασκευής, στη 1 μ.μ. στο Σύνταγμα, με κήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας (12.00 έως 16.00) και αποφάσισε την αγωνιστική υποδοχή των αγροτών στην Αθήνα, «καθώς με απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων έρχονται με τα τρακτέρ τους, δίνοντας συνέχεια στον δίκαιο αγώνα τους».

Στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη τα Εργατικά Σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο για τις ΣΣΕ, την Τετάρτη 11/2, στις 7 μ.μ., στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Συλλαλητήριο οργανώνει και το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γεώργιος Βουτυράς», την Τετάρτη 11/2, στις 6 μ.μ., στην Πλατεία Δημαρχείου, στη Βέροια.