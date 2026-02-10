Η εικόνα του συνεδρίου είναι εντυπωσιακή. Για να γίνει συγκλονιστική και συναρπαστική στηρίξτε τη ΔΑΣ!

Στις αποκαλύψεις που αφορούν τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλο, και τον εργοδοτικό συνδικαλισμό που αυτές αναδεικνύουν, αναφέρθηκε ο

Μάλιστα, όπως επισήμανε, οι αποκαλύψεις αυτές και η κατ' επείγουσα συνεδρίαση της Εκτελεστικής της ΓΣΕΕ, έγινε την ίδια μέρα που ο «ελεγχόμενος πρόεδρος» της ΓΣΕΕ ήταν στη Βουλή και χαριεντίζονταν με την υπουργό Εργασίας και τους βιομηχάνους, ανταλλάσσοντας συγχαρητήρια για την ντροπιαστική «Κοινωνική Συμφωνία», ενώ από τη συζήτηση είχαν αποκλειστεί η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας και το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων.

Αλλωστε, όπως επισήμανε, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ είναι που συνδιαμόρφωσε μαζί με την υπουργό Εργασίας Ν. Κεραμέως το νομοσχέδιο που βάζει ταφόπλακα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Θύμισε μάλιστα ότι στη συνεδρίαση της ΓΣΕΕ, όλες οι παρατάξεις (των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ) μαζί είχαν επικυρώσει αυτό το αίσχος, κι ας έβγαινε μετά ο Φωτόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ να απαιτεί την απόσυρσή του ακόμα και με ...απεργία! «Διαφωνείς και υπερψηφίζεις, δηλαδή άμα συμφωνείς τι θα κάνεις, θα καταψηφίζεις;», αναρωτήθηκε ο Γ. Τασιούλας χαρακτηριστικά.

Επανερχόμενος στην παραπάνω «έκτακτη συνεδρίαση» της ΓΣΕΕ, σημείωσε ότι εκεί ο Παναγόπουλος δήλωνε «αθώος». Στη συνέχεια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ...«ακολούθησε χορωδία στήριξης», από τις παρατάξεις ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες τοποθετήθηκαν υπέρ του, δηλώνοντας ότι «είμαστε μαζί σου πρόεδρε».





Σημείωσε ότι κοινός παρονομαστής τόσο του Παναγόπουλου όσο και των υπόλοιπων ήταν ότι τάχα ο έλεγχος για τις υπεξαιρέσεις είναι «επίθεση απέναντι στα συνδικάτα».

«Δεν βράζουμε στο ίδιο ζουμί», σημείωσε τονίζοντας πως «κανένας δεν πρέπει να τροφοδοτήσει με τη στάση του και την ψήφο του αυτή τη σαπίλα που έχει κάτσει χρόνια στο σβέρκο των εργατών. Δεν είναι δικοί μας! Είναι της εργοδοσίας, του ΣΕΒ, των κυβερνήσεων, υλοποιούν ό,τι θέλουν. Τους έχουμε βρει πολλές φορές μπροστά μας».

Θύμισε άλλωστε ότι το ΠΑΜΕ και εκατοντάδες συνδικάτα «τα λέγαμε αυτά και μας αντιμετώπιζαν σαν "τραμπούκους" και γραφικούς. Λέγαμε για όσα γίνονται, για το πώς χρησιμοποιούν τα προγράμματα, τι έγινε π.χ. στο ΕΚ Φθιώτιδας, όπου άλλαξαν ΑΦΜ λες και είναι ΠΑΕ, για τα μαϊμού σωματεία και αντιπροσώπους που μαγείρευαν για να βιδώνεται ο Παναγόπουλος στην καρέκλα του».

Ο Γ. Τασιούλας μίλησε ακόμα για τους «ισαποστάκηδες», που όταν το ΠΑΜΕ έδινε αυτή τη μάχη κόντρα σε θεούς και δαίμονες με τίμημα μηνύσεις και καταδίκες για συνδικαλιστές του, αυτοί έλεγαν «ούτε με τη ΓΣΕΕ ούτε με το ΠΑΜΕ».

Στο φόντο αυτό ξεκαθάρισε ότι οι εργαζόμενοι και τα σωματεία «θα συνεχίσουμε». Αλλωστε, «τους μεγάλους αγώνες τους κάναμε εμείς. Δεν τους έκαναν οι μαϊμούδες. Δεν τους έκανε κανένας Παναγόπουλος. Και τους μεγαλύτερους πάλι εμείς θα τους κάνουμε και πρέπει να βοηθήσουμε να μην τροφοδοτείται αυτό το χάλι που υπάρχει πάνω, που ευνοεί όλο το σύστημα. Ολο το σύστημα αυτό της αθλιότητας της εκμετάλλευσης που μας φορτώνει καθημερινά στις πλάτες μας προβλήματα».

Σε αυτό το πλαίσιο και απευθυνόμενος στους συνέδρους, τόνισε πως «μπορεί να έχουμε και διαφωνίες και προβληματισμούς, όμως μπορούμε να βρεθούμε στους αγώνες μέσα στα συνδικάτα» καταλήγοντας: «Η εικόνα του συνεδρίου είναι εντυπωσιακή. Για να γίνει και συγκλονιστική και συναρπαστική στηρίξτε τη ΔΑΣ!».