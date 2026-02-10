ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Κινητοποίηση για τη στελέχωση του ΚΥ Αγίου Νικολάου το Σάββατο 14 Φλεβάρη

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, απαιτώντας τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης, καλεί τους εργαζόμενους και τους κατοίκους των γύρω περιοχών το Συνδικάτο Γάλακτος - Ποτών - Τροφίμων Μεσσηνίας, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 11 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Απαιτώντας άμεση στελέχωση της υγειονομικής δομής, το σωματείο εκφράζει τη στήριξή του και στον αγώνα των υγειονομικών, υπογραμμίζοντας:

«Ο τομέας της Υγείας μας αφορά όλους, καθώς στην περιοχή πέρα από τους κατοίκους και τους τουρίστες δουλεύουν εκατοντάδες εργαζόμενοι, εποχιακοί και μη, στον κλάδο των τροφίμων - ποτών αλλά και στις κατασκευές, στην εστίαση κ.α.

Με τους αριθμούς των εργατικών ατυχημάτων να χτυπούν ταβάνι, είναι ευτύχημα ότι δεν έχουμε θρηνήσει συναδέλφους, καθώς η απόσταση για το νοσοκομείο Καλαμάτας είναι τουλάχιστον μια ώρα. Το οφείλουμε στο φιλότιμο του προσωπικού του ΚΥ και των εθελοντών της περιοχής που δρουν με αυτοθυσία και ελάχιστα μέσα».

Και καταλήγει: «Καλούμε άμεσα την κυβέρνηση, το υπουργείο Υγείας, την 6η ΥΠΕ να στελεχώσουν κατάλληλα το ΚΥ για την προστασία της ζωής και της υγείας όλων. Καλούμε κάθε σύλλογο, φορέα της περιοχής να πάρει απόφαση και να συμμετάσχει στη διαμαρτυρία».