ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ «DEMO» ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Δύο φορές διαρροή προπανίου σε 48 ώρες!

Δύο περιστατικά διαρροής προπανίου μέσα σε 48 ώρες στο εργοστάσιο της «Demo» στο Κρυονέρι, στις 5 και στις 6 προς 7 Φλεβάρη, και την έλλειψη μέτρων προστασίας στο ίδιο εργοστάσιο καταγγέλλουν η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο, το κλαδικό Συνδικάτο Αττικής και το επιχειρησιακό Σωματείο.

Με τους εργαζόμενους σε εργοστάσια όλης της χώρας να τρέμουν αναλογιζόμενοι πόσες «Βιολάντες» είναι ενεργές, με σάπια συστήματα προπανίου, τα σωματεία καταγγέλλουν την εργοδοσία για τη διαχείριση των περιστατικών. Ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων την παντελή έλλειψη ενημέρωσης των εργαζομένων από τη στιγμή που σημειώθηκαν τα περιστατικά διαρροής μέχρι και χθες το μεσημέρι, όταν κάτω από την πίεση των συνδικάτων αναγκάστηκε να συναντηθεί μαζί τους. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο εκλεγμένος με τη ΔΑΣ στη διοίκηση της ΓΣΕΕ, Γιώργος Στεφανάκης.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο περιστατικό αντιμετωπίστηκε από τους ίδιους τους εργαζόμενους, καθώς αυτοί χτύπησαν τον συναγερμό και εκκένωσαν το συγκεκριμένο τμήμα, όταν αντιλήφθηκαν ότι μυρίζει προπάνιο, ενώ το επιχειρησιακό Σωματείο, αφού δεν εμφανιζόταν κανένας από την εργοδοσία, κάλεσε την αστυνομία και την Πυροσβεστική και απαίτησε να εκκενωθεί το σύνολο του εργοστασίου, κάτι που δεν έγινε. Επίσης έγινε παρέμβαση στο Τμήμα Παλλήνης της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Το περιστατικό έγινε περίπου στις 10 το πρωί, με την Πυροσβεστική να φτάνει τρεισήμισι ώρες αργότερα, οπότε και κατέγραψε «μηδενικές ενδείξεις», αλλά συνέστησε πριν ξεκινήσει η παραγωγή να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί η αιτία της διαρροής. Σε αντίθεση με τις συστάσεις αυτές, η εργοδοσία επαναλειτούργησε το συγκεκριμένο τμήμα το απόγευμα!

Το περιστατικό της Πέμπτης, αναφέρουν Ομοσπονδία, κλαδικό Συνδικάτο και επιχειρησιακό Σωματείο, «αναδεικνύει για άλλη μια φορά τις εγκληματικές ευθύνες που έχουν εργοδοσία και κυβέρνηση για τα ελλιπή μέτρα ασφάλειας και προστασίας στους χώρους δουλειάς. Και αυτό συνέβη μόνο λίγες μέρες μετά το ατύχημα στον Αγιο Στέφανο (σ.σ. σε άλλη μονάδα της "Demo"), όπου συνάδελφοί μας εκτέθηκαν σε σποροκτόνο οξειδωτική ουσία χωρίς να τους παρασχεθούν τα κατάλληλα μέσα προστασίας, και το εργοδοτικό έγκλημα στη "Βιολάντα", όπου χάθηκαν 5 εργαζόμενες!».

Δύο μέρες μετά, μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, διαπιστώθηκε νέα διαρροή, ο συναγερμός χτύπησε και εκκενώθηκε - σε αντίθεση με την πρώτη φορά - ολόκληρο το κτίριο.

Ομως, τονίζουν τα συνδικάτα, «και πάλι δεν κλήθηκε η Πυροσβεστική! Χρειάστηκε να το κάνουν ξανά η Ομοσπονδία και το Σωματείο, που βρέθηκαν επιτόπου στο εργοστάσιο! Μετά τον έλεγχο της Πυροσβεστικής, παρόλο που δεν εντόπισε κάποια διαρροή, τέθηκε το ζήτημα ότι είναι πολύ ανησυχητικό να συμβαίνει το ίδιο γεγονός δεύτερη φορά μέσα σε 48 ώρες!».

Γι' αυτούς τους λόγους, τα σωματεία απαίτησαν από την εταιρεία «να μην ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο μέχρι να γίνουν εκτεταμένοι έλεγχοι και επισκευές, μέχρι να είναι και πιστοποιημένα ασφαλές», και «για όσο διάστημα θα παραμείνει κλειστό, τα μεροκάματα αυτών των ημερών να καταβληθούν στο ακέραιο! Αντ' αυτού, η εταιρεία διέταξε την επιστροφή των εργαζομένων στα πόστα τους!».

Εξόρμηση χθες και συνάντηση με την εργοδοσία

Εξόρμηση στην πρωινή βάρδια του εργοστασίου πραγματοποίησαν χθες Δευτέρα συνδικαλιστές από την Ομοσπονδία, το κλαδικό Συνδικάτο Φαρμάκου και το επιχειρησιακό Σωματείο. Ανήσυχοι οι εργαζόμενοι από τα δύο σοβαρά περιστατικά σταμάτησαν στην πύλη του εργοστασίου και άκουσαν με προσοχή τον Στάθη Σταθουλόπουλο, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, τον Στράτο Μαυρομάτη, πρόεδρο του κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής, τον Πέτρο Ματσόκη, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων «Demo», και άλλα μέλη του ΔΣ του επιχειρησιακού Σωματείου, που ανέδειξαν τις εγκληματικές ευθύνες τις οποίες έχουν εργοδοσία και κυβέρνηση για τα ελλιπή μέτρα ασφάλειας και προστασίας στους χώρους δουλειάς. «Για άλλη μια φορά η εργοδοσία έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο! Ρισκάρουν πλέον προκλητικά τις ίδιες μας τις ζωές», επεσήμαναν οι συνδικαλιστές, τονίζοντας ότι θέλουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν σε συνθήκες εντατικοποίησης, χωρίς καμία εγγύηση ασφαλείας.

Στο μεταξύ, χθες έγινε η συνάντηση, με την εργοδοσία να δηλώνει ότι υπάρχουν όλες οι πιστοποιήσεις ασφαλούς λειτουργίας, προληπτικής συντήρησης και ελέγχου των συστημάτων ασφαλείας, πυροπροστασίας και των εγκαταστάσεων υγραερίου.

Από την πλευρά του το επιχειρησιακό Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους να συσπειρωθούν σε αυτό και να διεκδικήσουν οργανωμένα συλλογικά μέτρα για την προστασίας τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, προβάλλει τα αιτήματα για:

Ολοκληρωμένη ουσιαστικά - και όχι μόνο «στα χαρτιά» - εκπαίδευση όλων των εργαζομένων στα αντικείμενα και στα μέσα εργασίας τους. Αμεσες προσλήψεις για την κάλυψη όλων των ελλείψεων σε προσωπικό. Αμεση και ολοκληρωμένη παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας, διαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα πυροπροστασίας, χημικών υλών και πρώτων βοηθειών. Διαρκή εκπαίδευση με ασκήσεις άμεσης εκκένωσης σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, σεισμού, πλημμύρας, διαρροής υγραερίων κ.λπ. Αμεση στελέχωση όλων των βαρδιών με γιατρό και νοσηλευτές!

Αμεσα μέτρα ώστε να αποφευχθεί ένα μεγάλης έκτασης βιομηχανικό ατύχημα στην περιοχή απαιτεί η «Λαϊκή Συσπείρωση» Διονύσου, σε ανακοίνωσή της με αφορμή το επικίνδυνο περιστατικό στο εργοστάσιο της «Demo» στο Κρυονέρι. Ενώ η Ομάδα Γυναικών Διονύσου (μέλος της ΟΓΕ) ζητά να γίνει άμεσα Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στο εργοστάσιο, όπως και να γίνουν όλοι οι έλεγχοι και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.