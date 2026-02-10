ΧΑΛΚΙΔΑ

Εκδήλωση για τον ρόλο των συνδικάτων στην υπεράσπιση της Υγείας και της Ασφάλειας

Μία σημαντική πρωτοβουλία παίρνουν τα Εργατικά Κέντρα Εύβοιας και Θήβας, διοργανώνοντας από κοινού εκδήλωση - συζήτηση με το επίκαιρο θέμα: «Οχι άλλοι νεκροί για τα κέρδη τους. Ο ρόλος των Συνδικάτων στην υπεράσπιση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς», την Τετάρτη 18 Φλεβάρη, στις 7 μ.μ., στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, στη Χαλκίδα.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ, ο Γιώργος Δούκας, Επιθεωρητής Εργασίας, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από εκπροσώπους Σωματείων.