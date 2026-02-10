Τρίτη 10 Φλεβάρη 2026
Εκδήλωση για τον ρόλο των συνδικάτων στην υπεράσπιση της Υγείας και της Ασφάλειας

Μία σημαντική πρωτοβουλία παίρνουν τα Εργατικά Κέντρα Εύβοιας και Θήβας, διοργανώνοντας από κοινού εκδήλωση - συζήτηση με το επίκαιρο θέμα: «Οχι άλλοι νεκροί για τα κέρδη τους. Ο ρόλος των Συνδικάτων στην υπεράσπιση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς», την Τετάρτη 18 Φλεβάρη, στις 7 μ.μ., στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, στη Χαλκίδα.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ, ο Γιώργος Δούκας, Επιθεωρητής Εργασίας, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από εκπροσώπους Σωματείων.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
