Ανοίγουμε τη συζήτηση με κάθε τίμιο συνδικαλιστή, κάθε εκλεγμένο που προβληματίζεται για το τι κίνημα χρειάζεται σήμερα

Τους εκατοντάδες αντιπροσώπους και τα σωματεία τους, που με τη ζωντανή και μαχητική τους παρουσία ακύρωσαν τις μεθοδεύσεις της πλειοψηφίας για ηλεκτρονικές διαδικασίες - παρωδία χαιρέτισε οπρόεδρος του

Και ανέδειξε ότι αυτή η παρουσία «είναι μία απόδειξη για το ποιοι πραγματικά μπορούν να μπουν μπροστά, ούτως ώστε το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας να αποτελέσει όπλο οργάνωσης και συντονισμού όλων των εργατικών σωματείων».

Χαιρέτισε ακόμα τους εκατοντάδες εργαζόμενους του κλάδου Επισιτισμού - Τουρισμού, που έδωσαν τη μάχη από το δικό τους μετερίζι να μεγαλώσει το συνδικάτο και να έχει δεκάδες αντιπροσώπους στο Συνέδριο του ΕΚΑ, γιατί όπως είπε «τη μάχη για να είναι μεγάλο το ΕΚΑ τη δώσαμε από τότε που ξεκινήσαμε τις αρχαιρεσίες του συνδικάτου, με στόχο το συνδικάτο να συμβάλει το ΕΚΑ να μεγαλώσει και να αποκτήσει αγωνιστική κατεύθυνση, να γίνει εργαλείο για τα σωματεία».

Αναφέρθηκε στην κατάσταση στον κλάδο στην Αττική, όπου οι εργαζόμενοι ζουν στην πράξη τη «βιώσιμη ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα», με πάνω από 35.000 εργαζόμενους στα ξενοδοχεία και πάνω από 100.000 στον επισιτισμό να αμείβονται με μισθούς του 2012, με 13 διαφορετικές συμβάσεις «ευελιξίας». Θύμισε ότι το Συνδικάτο ήταν από αυτά που μπήκαν μπροστά για την ίδρυση του ΠΑΜΕ το 1999 και διαχρονικά έχει δώσει μάχες στα ξενοδοχεία για σύγχρονα δικαιώματα, για τις ΣΣΕ, μαζί με τους διανομείς στις πλατφόρμες, για μέτρα υγείας και ασφάλειας κ.ο.κ.

Τόνισε ότι απέναντι στους εργαζόμενους είναι το κράτος, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, συνολικά το κεφάλαιο και η αστική τάξη. Γι' αυτό και κάλεσε να ανοίξει η συζήτηση με κάθε τίμιο συνδικαλιστή, με κάθε εκλεγμένο σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που προβληματίζεται για το τι κίνημα χρειάζεται σήμερα, να αναλογιστεί τι κίνημα, τι Εργατικό Κέντρο χρειάζεται.

Στην παρέμβασή του έθεσε καθαρά το ερώτημα: Μπορεί μια συνδικαλιστική οργάνωση που υποτάσσεται στη γραμμή της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας να οργανώσει εργατικό αγώνα και να είναι και νικηφόρος; Και, όπως ανέδειξε, αυτής της γραμμής αποτέλεσμα είναι και η σαπίλα της συνδιαλλαγής που βγαίνει στην επιφάνεια από την ηγεσία της ΓΣΕΕ.

«Πρέπει να ξεμπλέξουμε με αυτή τη συνδικαλιστική μαφία και με όλους τους υπόλοιπους που στηρίζουν αυτή την πολιτική, δεν έχουν καμία σχέση με τους αγώνες μας. Τώρα είναι η ώρα, το ΕΚ να το αναλάβουν οι ταξικές δυνάμεις. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ μπορούν να αναλάβουν το τιμόνι στο ΕΚΑ, για να οργανώσουμε με όλα τα σωματεία τον μαχητικό αγώνα, να υπερασπίσουμε τη ζωή μας», κάλεσε κλείνοντας, χειροκροτούμενος από τους συνέδρους.