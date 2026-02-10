Αύριο τα πανσαμιακά συλλαλητήρια για την Υγεία

Στα πανσαμιακά συλλαλητήρια για την Υγεία που θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη καλούν το Εργατικό Κέντρο Σάμου και το Νομαρχιακό Τμήμα Σάμου της ΑΔΕΔΥ, καθώς και οι Σύλλογοι Εργαζομένων των Νοσοκομείων Σάμου και Ικαρίας.

Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Σάμο στην πλατεία Πυθαγόρα, στις 6 μ.μ., και στην Ικαρία στον Αγιο Κήρυκο, στις 6.30 μ.μ. στο Νοσοκομείο, και στον Χριστό Ραχών, στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου στις 6.30 μ.μ.

«Εναν χρόνο μετά τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις και την απεργία, με χιλιάδες λαού των νησιών μας, και τις υποσχέσεις που δόθηκαν ότι θα προκηρυχθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις στα νησιά μας, δεν έχει γίνει τίποτα!», τονίζουν στο κάλεσμά τους. «Οι τραγικές ελλείψεις στα δύο νοσοκομεία του νομού και σε όλες τις άλλες δομές είναι αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής που ακολουθούν στην Υγεία εδώ και χρόνια τόσο η σημερινή κυβέρνηση όσο και όλες οι προηγούμενες!», προσθέτουν, επισημαίνοντας ότι οι μισές ειδικότητες απουσιάζουν πλήρως, υπάρχουν ακάλυπτες εφημερίες σε βασικά Τμήματα, μονήρεις ειδικότητες στα περισσότερα, τα Επείγοντα λειτουργούν με αγροτικούς γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, ενώ δεν γίνεται καμία προκήρυξη νοσηλευτών, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές συνταξιοδοτήσεις.

Αλλά και στους υπόλοιπους τομείς, όπως στην καθαριότητα, στη σίτιση, στη φύλαξη κ.α., το προσωπικό δεν επαρκεί, με αποτέλεσμα να κλείνουν Τμήματα, όπως αυτό του τηλεφωνικού κέντρου!

«Στις 11 Φλεβάρη διαδηλώνουμε και απαιτούμε να μπορούμε να ζήσουμε στον τόπο μας δίχως τον φόβο να πάθουμε κάτι εμείς και τα παιδιά μας! Δίχως να πρέπει να ξοδέψουμε εκατοντάδες και χιλιάδες ευρώ στους εμπόρους Υγείας που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο για να βγάλουν κέρδη! Για μια Υγεία δημόσια και δωρεάν για όλους!», υπογραμμίζουν και καλούν όλα τα σωματεία εργαζομένων, τους συλλόγους και φορείς αυτοαπασχολούμενων, αγροτών, γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους των νησιών, να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής στις κινητοποιήσεις και στις συγκεντρώσεις.

Απαιτούν: Υγεία δημόσια και δωρεάν για όλους, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για όλο τον λαό. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων, με άμεση και ταυτόχρονη προκήρυξη όλων των κενών θέσεων που προβλέπονται, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Στελέχωση των Νοσοκομείων Σάμου και Ικαρίας με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, καθώς και του ΚΕΦΙΑΠ, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και όλων των Κέντρων Υγείας. Κάλυψη όλων των Περιφερειακών και Αγροτικών Ιατρείων με μόνιμους γιατρούς γενικής ιατρικής, με νοσηλευτή και μαία. Πλήρη στελέχωση των παραρτημάτων του ΕΚΑΒ σε Σάμο και Ικαρία. Να στεγαστούν σε κατάλληλους χώρους και να έχουν διαχειριστή κλήσεων. Προμήθεια όλου του αναγκαίου ιατροτεχνολογικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Εδώ και τώρα ένταξη των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των υγειονομικών και όλων των εργαζομένων, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Γιατρούς Εργασίας στους μεγάλους χώρους δουλειάς, μέτρα υγείας και ασφάλειας. Στελέχωση Τμήματος Επιθεώρησης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία στον νομό.