Τρίτη 10 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΑΒ
Συγκέντρωση στο υπουργείο Αμυνας σήμερα ενάντια στις νέες περικοπές

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Αμυνας θα προχωρήσουν οι εργαζόμενοι στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, σήμερα Τρίτη, στις 10 π.μ., συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στην επιδίωξη της κυβέρνησης να επιβάλει νέες περικοπές στις ήδη πετσοκομμένες αμοιβές και τα δικαιώματά τους.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση, την ίδια στιγμή που δίνει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και στροφή προς την πολεμική οικονομία, έρχεται να περικόψει ακόμη και ένα μικρό εφάπαξ που έπαιρναν οι εργαζόμενοι της ΕΑΒ με τη συνταξιοδότηση τους ως «κίνητρο ευδόκιμης υπηρεσίας», καθώς και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας για όσους εργαζόμενους προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.

Οι εργαζόμενοι της ΕΑΒ και το Σωματείο τους βρίσκονται σε κινητοποιήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα απαιτώντας να μην προχωρήσουν οι περικοπές στα κεκτημένα τους, που προωθεί η κυβέρνηση για να αυξήσει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων της πολεμικής βιομηχανίας που λειτουργούν ως «πελάτες» της και των κάθε λογής εργολάβων που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις της. Απαιτούν ακόμα να μετατραπούν όλες οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου και να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σωματείο Εργαζομένων ΕΑΒ πήρε απόφαση για 4ωρη στάση εργασίας για σήμερα Τρίτη και κάθοδο στην Αθήνα με την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης, έξω από το υπουργείο Αμυνας.

  • Την απαίτηση να μην υπάρξει καμία περικοπή μεταφέρουν με Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης, Θανάσης Παφίλης, Γιάννης Γκιόκας, Χρήστος Κατσώτης, Γιώργος Μαρίνος και Βασίλης Μεταξάς.
    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Στάση εργασίας και συλλαλητήριο στην Αθήνα την Παρασκευή 13 Φλεβάρη
Γνωστοί στην εργατική τάξη και στα σωματεία οι ...εκλεκτοί κυβέρνησης και εργοδοσίας
Με όπλο την πλούσια πείρα δίνει τη μάχη της οργάνωσης και της διεκδίκησης
Νεκρός 45χρονος εργάτης σε εργασίες κατασκευής δικτύου αποχέτευσης
Με τη ΔΑΣ για ΕΚ και συνδικάτα ισχυρά και μαζικά, κόντρα στην εκμετάλλευση, στη φτώχεια και τους πολέμους!
Αγωνιστική «υποδοχή» στον υπουργό «εμπορίας Υγείας»
 Η συμφωνία Κεραμέως - Παναγόπουλου τσακίζει τις ανάγκες της εργατικής τάξης
Στις 15 Φλεβάρη το Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου
Δύο φορές διαρροή προπανίου σε 48 ώρες!
 Αύριο τα πανσαμιακά συλλαλητήρια για την Υγεία
 Εκδήλωση για τον ρόλο των συνδικάτων στην υπεράσπιση της Υγείας και της Ασφάλειας
 Κλιμακώνουν με νέες κινητοποιήσεις για ουσιαστικές αυξήσεις
Η εικόνα του συνεδρίου είναι εντυπωσιακή. Για να γίνει συγκλονιστική και συναρπαστική στηρίξτε τη ΔΑΣ!
Ανοίγουμε τη συζήτηση με κάθε τίμιο συνδικαλιστή, κάθε εκλεγμένο που προβληματίζεται για το τι κίνημα χρειάζεται σήμερα
 Υπόθεση κάθε αντιπροσώπου το να γίνει ορμητήριο και οργανωτής του αγώνα
 Κινητοποίηση για τη στελέχωση του ΚΥ Αγίου Νικολάου το Σάββατο 14 Φλεβάρη
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ