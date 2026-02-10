ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΑΒ

Συγκέντρωση στο υπουργείο Αμυνας σήμερα ενάντια στις νέες περικοπές

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Αμυνας θα προχωρήσουν οι εργαζόμενοι στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, σήμερα Τρίτη, στις 10 π.μ., συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στην επιδίωξη της κυβέρνησης να επιβάλει νέες περικοπές στις ήδη πετσοκομμένες αμοιβές και τα δικαιώματά τους.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση, την ίδια στιγμή που δίνει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και στροφή προς την πολεμική οικονομία, έρχεται να περικόψει ακόμη και ένα μικρό εφάπαξ που έπαιρναν οι εργαζόμενοι της ΕΑΒ με τη συνταξιοδότηση τους ως «κίνητρο ευδόκιμης υπηρεσίας», καθώς και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας για όσους εργαζόμενους προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.

Οι εργαζόμενοι της ΕΑΒ και το Σωματείο τους βρίσκονται σε κινητοποιήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα απαιτώντας να μην προχωρήσουν οι περικοπές στα κεκτημένα τους, που προωθεί η κυβέρνηση για να αυξήσει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων της πολεμικής βιομηχανίας που λειτουργούν ως «πελάτες» της και των κάθε λογής εργολάβων που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις της. Απαιτούν ακόμα να μετατραπούν όλες οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου και να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σωματείο Εργαζομένων ΕΑΒ πήρε απόφαση για 4ωρη στάση εργασίας για σήμερα Τρίτη και κάθοδο στην Αθήνα με την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης, έξω από το υπουργείο Αμυνας.