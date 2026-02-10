ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Η συμφωνία Κεραμέως - Παναγόπουλου τσακίζει τις ανάγκες της εργατικής τάξης

Σε μια συζήτηση όπου κυριάρχησαν κοκορομαχίες μεταξύ της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων, για να συγκαλυφθεί ότι συμφωνούν επί της ουσίας στο εκτρωματικό νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ, ο Χρήστος Κατσώτης, βουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, στη χθεσινή τρίτη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής ανέδειξε τον βαθιά αντεργατικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου.

Καταψηφίζοντας το νομοσχέδιο και ζητώντας να αποσυρθεί, μίλησε με συγκεκριμένα στοιχεία που διαλύουν τους ισχυρισμούς των άλλων κομμάτων: Από το ότι αποτελεί «μια ιστορική συμφωνία εργοδοτών - εργαζομένων», όπως λέει η υπουργός εργασίας Ν. Κεραμέως για την αθλιότητα που υπέγραψε με τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο πίσω από τις πλάτες των εργαζομένων, μέχρι ότι αποτελεί «μικρά θετικά βήματα», που λένε τα άλλα κόμματα.

Οι αποκαλύψεις της σαπίλας είναι το αποτέλεσμα της γραμμής του εργοδοτικού συνδικαλισμού

Οπως τόνισε ξεκινώντας την ομιλία του, «οι πρόσφατες αποκαλύψεις για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, με τον οποίο συζητούσε η κυβέρνηση για επτά μήνες το νέο πόνημα που μας έφερε, είναι το αποτέλεσμα μιας γραμμής των κομμάτων του κεφαλαίου που θέλει τον συνδικαλισμό ακίνδυνο για την εργοδοσία και τις κυβερνήσεις, βολικό για το σύστημα και υποταγμένο. Δεν πέφτουν από τον ουρανό, βέβαια, τέτοια φαινόμενα διαφθοράς. Ούτε κάθονται ξαφνικά στον σβέρκο των εργαζομένων τέτοιες ηγεσίες χωρίς στήριξη».

Υπογράμμισε ότι «οι δυνάμεις του ΚΚΕ, που συμμετέχουν στο ΠΑΜΕ από την ίδρυσή του, κατήγγειλαν τα βρώμικα παιχνίδια εξαγοράς και ενσωμάτωσης συνδικαλιστών και εργαζομένων μέσα από τα περιβόητα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, που εκτός των άλλων αξιοποιούνται για να στήνονται σωματεία - μαϊμού με δεκάδες χιλιάδες ψηφοφόρους ώστε να αναπαράγεται αυτή η ηγεσία της ΓΣΕΕ. Μια ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με τα συνδικάτα και που χρειάστηκε τη στήριξη της κυβέρνησης της ΝΔ, τη συμβολή των ΜΑΤ, για να μείνει στις καρέκλες της το 2020, στο συνέδριο στο Καβούρι. Το κράτος του κεφαλαίου και τα κόμματα που το υπηρετούν παρεμβαίνουν πάντα για να έχουν ΓΣΕΕ των εργοδοτών».

Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, την προειδοποίησε να μην τολμήσει αυτήν την υπόθεση να τη χρεώσει ή να την αξιοποιήσει σε βάρος του εργατικού κινήματος, καθώς όπως επεσήμανε οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα θα απαντήσουν ανάλογα.

Συμφωνία για το τσάκισμα της εργατικής τάξης

Σε ό,τι αφορά την «κοινωνική συμφωνία», σημείωσε ότι αυτή τσακίζει τις ανάγκες της εργατικής τάξης για να αυξάνουν τα κέρδη τους οι εργοδότες, επισημαίνοντας μάλιστα ότι «δεν είναι εταίροι οι εκμεταλλευτές και οι εκμεταλλευόμενοι. Είναι ταξικοί αντίπαλοι». Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι η μαζική, συλλογική πάλη των εργαζομένων θα κάνει κενό γράμμα την άθλια συμφωνία κυβέρνησης εργοδοτών και ΓΣΕΕ.

Κατήγγειλε την κοροϊδία της κυβέρνησης, καθώς το νομοσχέδιο συνεχίζει να παρέχει τη δυνατότητα στην εκάστοτε κυβέρνηση να διαμορφώνει τον κατώτατο βασικό μισθό με βάση τις απαιτήσεις των εργοδοτών, διατηρεί όλα τα νομικά εμπόδια στην επέκταση του υποχρεωτικού χαρακτήρα μιας κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης στο σύνολο του κλάδου, όπως κάνει με τη Σύμβαση των οικοδόμων εδώ και χρόνια. Διατηρεί την υποχρέωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων για εγγραφή στο ΓΕΜΗΣΟΕ, το γνωστό φακέλωμα, προκειμένου να έχουν δικαίωμα να αιτούνται την επέκταση κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Επίσης διατηρεί την υποχρέωση τεκμηρίωσης ότι η κλαδική ΣΣΕ δεν πρέπει να θίγει την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, δηλαδή την κερδοφορία του, καθώς και την κατάργηση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τους εργαζόμενους. Εξακολουθεί να στερεί τη δυνατότητα που είχαν οι εργαζόμενοι να επιβάλλουν στους εργοδότες να κάτσουν στο τραπέζι και να διαπραγματευτούν τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Κατήγγειλε ακόμα ότι το νομοσχέδιο αναθέτει στη ΓΣΕΕ ρόλο «δερβέναγα» πάνω από τις κλαδικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού της δίνει το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε μία από τις πιο σημαντικές και κρίσιμες λειτουργίες τους, τη διαμόρφωση και τη σύναψη κλαδικών ΣΣΕ, επιτρέποντας την επέκταση υποχρεωτικότητας μιας ΣΣΕ με μόνο όρο να υπογραφεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ και εργοδοτικές οργανώσεις, από αυτούς δηλαδή που έχουν παραδώσει όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων τόσες δεκαετίες. Παραμένουν στο ακέραιο όλοι οι νόμοι που χτυπάνε τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και την απεργία.

Επισημαίνοντας ότι σήμερα ελάχιστοι εργαζόμενοι καλύπτονται από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία από το «Εργάνη» σύμφωνα με τα οποία σχεδόν 3 στους 10 μισθωτούς ιδιωτικού τομέα, δηλαδή το 28,27%, το 2025 είχαν μεικτές αποδοχές κάτω ή γύρω από τον κατώτατο μισθό των 880 ευρώ που ισχύει μέχρι σήμερα.

Υπενθύμισε ότι το 2013 με νόμο της συγκυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ καταργήθηκε η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που καθόριζε τον κατώτατο μισθό στη χώρα, και η θλιβερή ηγεσία της ΓΣΕΕ με τη στάση της το αποδέχτηκε ή, καλύτερα, την παρέδωσε στην εργοδοσία.

Κατήγγειλε ότι όλα τα αστικά κόμματα ψήφισαν το ξήλωμα των Συλλογικών Συμβάσεων, τσακίζοντας μισθούς και εργασιακές σχέσεις.

«Η "κοινωνική συμφωνία" για τις Συλλογικές Συμβάσεις που έρχεται με το νομοσχέδιο έχει πρωταγωνιστές τους εργοδότες που απαιτούν, την κυβέρνηση που νομοθετεί και τα συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματά τους που κάνουν τη βρώμικη δουλειά, συναινώντας στο έγκλημα απέναντι στους εργαζόμενους», επεσήμανε χαρακτηριστικά. Και συνέχισε:

«Το χτύπημα των ΣΣΕ βρίσκεται συνεχώς στο στόχαστρο των εργοδοτών, της ΕΕ, των κυβερνήσεων και του αστικού κράτους, γιατί αποτελούν εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα και στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Στόχος είναι να παραμείνουν παγωμένοι και στα ελάχιστα όρια οι μισθοί και τα εργασιακά δικαιώματα».

Καταλήγοντας τόνισε ότι πρέπει να μεγαλώσει η αμφισβήτηση του βάρβαρου, σάπιου συστήματος της εκμετάλλευσης, της φτώχειας και των πολέμων. Ακόμα πιο αποφασιστικά, πιο μαζικά να δυναμώσει η διεκδίκηση σε κάθε χώρο δουλειάς για συγκροτημένα δικαιώματα, για να μπορούν οι εργαζόμενοι να ζουν με αξιοπρέπεια, να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες τους.

Κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας και στο συλλαλητήριο στις 13 Φλεβάρη (βλ. σχετικό θέμα), όπως και στην απεργία - κινητοποίηση στις 28 Φλεβάρη για τη συμπλήρωση 3 ετών από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών.

Οι εισηγητές των άλλων κομμάτων διύλισαν τον κώνωπα

Σε ...ήπιους τόνους κινήθηκαν και χθες οι εισηγητές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, με την υπουργό Εργασίας να αναφέρει μάλιστα πως «από την ανάλυση καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με την κοινωνική συμφωνία», ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ αναρωτήθηκε - αφού ο εισηγητής του για κάθε άρθρο έλεγε ότι «κάνουμε συνέχεια μικρά βήματα»: «Πώς φτάσατε στο "κατά";». Σε αντίστοιχη κατεύθυνση κινήθηκε και η Πλεύση Ελευθερίας, που από τη μια έβρισκε «ελλείψεις» και από την άλλη πρότεινε «διορθώσεις». Ο δε εισηγητής της «Νίκης» βρήκε πολλά θετικά στο νομοσχέδιο, ενώ η εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης έφτασε να προτείνει ακόμα και να δοθούν κίνητρα στους εργοδότες ώστε να υπογράφουν ΣΣΕ!