33o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με όπλο την πλούσια πείρα δίνει τη μάχη της οργάνωσης και της διεκδίκησης

Με τη μαζική συμμετοχή αντιπροσώπων από δεκάδες σωματεία και άλλων εργαζομένων, με πλούσια, ζωντανή και ουσιαστική συζήτηση για τις προσπάθειες οργάνωσης στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας.

Το Συνέδριο ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς εργάτες και τις νεκρές εργάτριες που στον βωμό της κερδοφορίας της εργοδοσίας χάσανε τη ζωή τους το προηγούμενο διάστημα δίνοντας τη μάχη για το μεροκάματο. Αμέσως μετά προβλήθηκε βίντεο που επιμελήθηκε η απερχόμενη Διοίκηση του ΕΚΛ με στιγμιότυπα από την πολύμορφη δράση του.

Στις εργασίες του Συνεδρίου παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν εκπρόσωποι μαζικών φορέων που όλο το προηγούμενο διάστημα δώσανε κοινούς αγώνες με το ΕΚΛ και τα Σωματεία του, όπως: Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο Εμπορικός Σύλλογος, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών - Βιοτεχνών & Εμπόρων, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης, η Επιτροπή Ειρήνης, η Ενωση Γυναικών, το παράρτημα ΕΣΥΝ, ο Σύλλογος Οικογένειας και Φίλων ΚΕΘΕΑ, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο ΣΕΠΕ «Κων/νος Κούμας», ο Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Παρευρέθηκε, επίσης, ο Γιώργος Κουτσόπουλος, παππούς του Τάσου Κουτσόπουλου, ενός εκ των 57 θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών.

Με κεντρικό σύνθημα «Οργάνωση - Διεκδίκηση - Κοινός αγώνας για τις ανάγκες μας και όχι για τα κέρδη τους» αποτυπώθηκαν τα βήματα που μετριούνται τα τελευταία τρία χρόνια από το προηγούμενο Συνέδριο στην προσπάθεια οργάνωσης της πάλης για την υπογραφή ΣΣΕ, για αυξήσεις στους μισθούς, για μέτρα ασφάλειας και υγείας στους χώρους δουλειάς.

Μεταφέρθηκε πολύτιμη πείρα από τις μάχες που δόθηκαν γύρω από κρίσιμα ζητήματα για τη ζωή των εργαζομένων και του λαού της πόλης, όπως ήταν οι καταστροφικές συνέπειες από τις πλημμύρες του «Daniel», το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Αναδείχθηκε η πολύμορφη και μαχητική δράση ενάντια στην επικίνδυνη πολεμική εμπλοκή της Λάρισας και της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Υπενθυμίστηκαν φωτεινές στιγμές από την οργάνωση της ταξικής αλληλεγγύης γύρω από το σύνθημα «μόνο ο λαός σώζει τον λαό», όταν αυτός έμεινε απροστάτευτος από το αστικό κράτος, αλλά και τα σημαντικά βήματα που έγιναν στην οργάνωση του συντονισμού και της κοινής δράσης του Εργατικού Κέντρου και των Σωματείων με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα και τους μαζικούς φορείς της περιοχής, όπως έγινε πρόσφατα στα μεγάλα μπλόκα των αγροτών, στην οργάνωση των κινητοποιήσεων για το έγκλημα των Τεμπών κ.α.

Σε αυτά τα ζητήματα επικεντρώθηκε η συζήτηση και οι τοποθετήσεις των αντιπροσώπων, που οι περισσότερες είχαν ως κοινό παρονομαστή την ανάγκη οργάνωσης της διεκδίκησης «από τα κάτω» στους χώρους δουλειάς, στα σωματεία, να δυναμώσει η σύγκρουση με την εργοδοσία και την πολιτική που για τα κέρδη της θυσιάζονται ακόμη και οι ζωές των εργαζομένων.

Ομόφωνα εγκρίθηκαν ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός, όπως και ο προγραμματισμός για τη νέα χρονιά, ενώ παράλληλα εκλέχτηκε και η εφορευτική επιτροπή.