ΑΣΙΑ - ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

Νέες δηλώσεις του Τόκιο για την Ταϊβάν ρίχνουν «λάδι στη φωτιά»

Την ετοιμότητα της Ιαπωνίας να αναπτύξει και στρατιωτική δράση για τη διασφάλιση των συμφερόντων της στην περιοχή επιβεβαίωσε χτες η πρωθυπουργός, Σανάε Τακαΐτσι, που επανήλθε με νέες δηλώσεις για την Ταϊβάν, έπειτα από όσα είχε πει και τον Νοέμβρη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Κίνας.

Μιλώντας στο δίκτυο Asahi, η Τακαΐτσι είπε ότι «εάν συμβεί κάτι σοβαρό» στην Ταϊβάν, «θα πρέπει να πάμε για να σώσουμε τους Ιάπωνες και Αμερικανούς πολίτες» και «σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου αναλαμβάνουμε κοινή δράση».

Συνέχισε δε υπερθεματίζοντας για τη συμμαχία της χώρας της με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας: «Και εάν οι δυνάμεις των ΗΠΑ, ενεργώντας από κοινού με εμάς, δεχτούν επίθεση και η Ιαπωνία δεν κάνει τίποτα και απλώς τρέξει μακριά, η συμμαχία Ιαπωνίας - ΗΠΑ θα κατέρρεε. Επομένως, θα απαντούσαμε αυστηρά εντός των ορίων του νόμου (...) ενώ θα κάνουμε μια συνολική κρίση με βάση το τι συμβαίνει στο πεδίο».

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβρη η Γιαπωνέζα πρωθυπουργός, όταν ρωτήθηκε ποιες εξελίξεις στην Ταϊβάν θα συνιστούσαν «κατάσταση απειλητική για την επιβίωση» της Ιαπωνίας, είπε ότι «αν υπάρξουν πολεμικά σκάφη και χρήση βίας (σ.σ. σε μια κινεζική επέμβαση στην Ταϊβάν), οτιδήποτε κι αν σκεφτείτε, η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να είναι απειλητική για την επιβίωση της Ιαπωνίας». Ετσι, με βάση και τα όσα προβλέπει ο Νόμος για την Ασφάλεια που τέθηκε σε ισχύ το 2015, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για «ενεργοποίηση» των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ υπερασπιζόμενη τις επόμενες μέρες την τοποθέτησή της είχε πει ότι ήταν «συνεπής με την παραδοσιακή θέση της κυβέρνησης».

Την έντονη αντίδραση της Κίνας μετέφερε και χτες ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Γκούο Ζιακούν, που μεταξύ άλλων θύμισε ότι η Κοινή Δήλωση Κίνας - Ιαπωνίας του 1972 αναφέρει πως «η Ταϊβάν είναι αναφαίρετο μέρος της επικράτειας της Κίνας και (οι δύο πλευρές) κατανοούν πλήρως αυτή την στάση της κυβέρνησης της Κίνας».

Πρόσθεσε ότι «η ιαπωνική πλευρά δεν είναι σε θέση να παρέμβει στις υποθέσεις της περιοχής της Ταϊβάν της Κίνας» και μίλησε για «φιλοδοξίες των δεξιών δυνάμεων στην Ιαπωνία» που προσπαθούν «να προκαλέσουν ανταγωνισμό, να δημιουργήσουν προβλήματα και να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να συνεχίσουν να επαναστρατιωτικοποιούν την Ιαπωνία και να αμφισβητήσουν τη μεταπολεμική διεθνή τάξη».

Κατηγόρησε δε το Τόκιο ότι απειλεί «σοβαρά την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα και την πολιτική βάση των σχέσεων Κίνας - Ιαπωνίας».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο υπουργός Αμυνας της Κίνας, Ντονγκ Τζουν, σε προχτεσινή τηλεφωνική επικοινωνία τόνισε στον Ρώσο ομόλογό του Α. Μπελαούσοφ ότι «η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη Ρωσία για την ουσιαστική εφαρμογή της σημαντικής συναίνεσης που επιτεύχθηκε από τους αρχηγούς των δύο κρατών, την ενίσχυση του στρατηγικού συντονισμού και τον εμπλουτισμό της συνεργασίας».

Ερευνες σε βάρος ανώτατων στρατιωτικών στην Κίνα

Την έναρξη έρευνας σε βάρος δύο ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων, του Zhang Youxia και του Liu Zhenli, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Κίνας.

Ο Zhang είναι μέλος του ΠΓ της ΚΕ του κυβερνώντος κόμματος και αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, ενώ ο Liu είναι μέλος της Kεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής και αρχηγός του Κοινού Επιτελείου της Kεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής.

Η εφημερίδα του κινεζικού στρατού (PLA Daily) κάνει λόγο για «πόλεμο κατά της διαφθοράς στον στρατό» και ανέφερε ότι οι δύο αξιωματούχοι «είναι ύποπτοι για σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου» και έχουν προκαλέσει σοβαρή ζημιά μεταξύ άλλων στη συνολική ετοιμότητα μάχης του στρατού, με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τη χώρα.

Η αμερικανική «Γουόλ Στριτ Τζούρναλ» μετέδωσε ότι η έρευνα για τον Youxia αφορά και κατηγορίες για παροχή μυστικών πληροφοριών στις ΗΠΑ, σχετικά με το πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας, αλλά και ότι εντάσσεται στην εκστρατεία «εκκαθάρισης» κατά των διεφθαρμένων στοιχείων στη στρατιωτική ηγεσία της Κίνας, που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και κάποιους μήνες.

Αλλα «δυτικά» ΜΜΕ ανέφεραν ότι υπό έρευνα τελεί μεγάλο ποσοστό της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας της Κίνας.