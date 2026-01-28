ΙΡΑΝ

Συνεχείς οι απειλές από τις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να εκτοξεύει απειλές στο Ιράν και υποτιθέμενες προσκλήσεις για «διάλογο», ενώ εντείνει τη στρατιωτική παρουσία ανοιχτά του Περσικού Κόλπου, ετοιμάζοντας την αρμάδα του αεροπλανοφόρου «USS Abraham Lincoln».

«Εχουμε μεγάλη αρμάδα κοντά στο Ιράν. Μεγαλύτερη απ' ό,τι στη Βενεζουέλα. Θέλουν να κλειστεί συμφωνία. Το ξέρω. Εχουν τηλεφωνήσει σε αρκετές περιπτώσεις. Θέλουν να μιλήσουμε», τόνισε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους του «Axios». Σύμφωνα με πηγές στην κυβέρνησή του, που μίλησαν στο «Axios» υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμα οριστική απόφαση.

Παράλληλα ξεκίνησαν πολυήμερες ασκήσεις «αεροπορικής ετοιμότητας» με τη συμμετοχή δεκάδων αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας και φυσικά της Μέσης Ανατολής, μια που η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού για τη Μέση Ανατολή έχει υπ' ευθύνη της αμερικανικές δυνάμεις και βάσεις σε 21 χώρες.

Το ίδιο διάστημα το Ιράν προειδοποιεί με κάθε αφορμή όχι μόνο ότι είναι ετοιμοπόλεμο, αλλά και ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα έχει συνέπειες και σε χώρες της ευρύτερης περιοχής.

Χτες ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε ξανά ότι οι συνέπειες μιας επιδρομής στο Ιράν δεν θα περιοριστούν σε αυτόν που θα την πραγματοποιήσει, καθώς θα επιφέρει «μεταδοτικές επιπτώσεις». «Οι χώρες της περιοχής γνωρίζουν πως οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας δεν θα περιοριστεί στο Ιράν. Θα επηρεάσει την περιοχή και όχι μόνο το Ιράν. Η έλλειψη ασφαλείας είναι μεταδοτική», είπε ο εκπρόσωπος, Εσμαήλ Μπαγκαΐ.

Προειδοποιήσεις της Χεζμπολάχ

Στο μεταξύ ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε σε νέο διάγγελμά του το βράδυ της Δευτέρας ότι η οργάνωσή του δεν θα παραμείνει «ουδέτερη» σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Αμέσως μετά όμως πρόσθεσε ότι το πότε ακριβώς θα επιλέξει η Χεζμπολάχ να αντιδράσει είναι κάτι που θα το κρίνει η διοίκησή της.

«Οταν ο Τραμπ απειλεί τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμανεΐ, απειλεί και δεκάδες εκατομμύρια που τον ακολουθούν», είπε ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, συμπληρώνοντας ότι η οργάνωση ανησυχεί για τις απειλές που εκτοξεύουν οι ΗΠΑ και τις λογαριάζει ως απειλές «σε μας και στη θρησκεία μας».

Νέα υποτίμηση του ριάλ

Παράλληλα με τις εξελίξεις σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, δρομολογούνται εξελίξεις και στον τομέα της δοκιμαζόμενης ιρανικής καπιταλιστικής οικονομίας.

Το νόμισμα του Ιράν έκανε χτες ξανά «βουτιά», στο ιστορικό χαμηλό των 1.500.000 ριάλ ανά δολάριο ΗΠΑ, λίγες βδομάδες μετά τις διαμαρτυρίες που συγκλόνισαν τη χώρα. Οι «δυτικές» κυρώσεις και η διαχείριση του καπιταλισμού από το θεοκρατικό καθεστώς έχουν οξύνει τα λαϊκά προβλήματα και τη διεύρυνση της φτώχειας.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, προχτές ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι θα προτείνει στους ομολόγους του στην ΕΕ να συμπεριλάβουν τους Ιρανούς «Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης» στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών οργανώσεων».

Ως πρόσχημα επικαλέστηκε υποκριτικά τις πολύνεκρες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, λέγοντας: «Οι απώλειες που υπέστη ο άμαχος πληθυσμός κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων απαιτούν σαφή απάντηση».