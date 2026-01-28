ΗΠΑ

«Καζάνι που βράζει» η Μινεσότα

Σε μικρή αναδίπλωση αναγκάστηκε χτες ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα της ανάπτυξης πρακτόρων της ICE στη Μινεσότα. Μετά την οργή που προκάλεσε η εν ψυχρώ δολοφονία του 37χρονου νοσοκόμου Αλεξ Πρέτι στις 24/1 από πυρά πράκτορα της ICE, ο Τραμπ διέταξε την απομάκρυνση από τη Μινεάπολη του διοικητή της ICE, Γκρέγκορι Μποβίνο (γνωστός για τη φασιστική συμπεριφορά έναντι διαδηλωτών). Μαζί του αναμένεται να αποχωρήσουν ορισμένοι από τους περίπου 3.000 πράκτορες της ICE που έχουν αναπτυχθεί στη Μινεάπολη, εξαπολύοντας άγριο πογκρόμ κατά μεταναστών και κατά Αμερικανών πολιτών που αντιστέκονται.

Αυτές οι μικρές (ουσιαστικά «συμβολικές») κινήσεις με στόχο την αποκλιμάκωση επήλθαν μετά από διαδοχικές επαφές και επικοινωνίες του Προέδρου Τραμπ με στελέχη των Δημοκρατικών, μεταξύ των οποίων ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτς και ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι.

Οι κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του 37χρονου Πρέτι, τρεις βδομάδες μετά την ανάλογη εν ψυχρώ εκτέλεση της 37χρονης μητέρας τριών παιδιών Ρενέ Νικόλ Γκουντ στην ίδια πόλη, εντείνονται. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας έξω από το ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Μποβίνο, φωνάζοντας συνθήματα να εγκαταλείψει άμεσα την πόλη. Χτες βράδυ ένας άνθρωπος ανακοινώθηκε πως νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού πυροβολήθηκε στη διάρκεια «συμβάντος» με μέλη της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ, στην Αριζόνα.

Πράκτορες της ICE και στην Ιταλία

Εκπρόσωπος της ICE προκάλεσε έντονες ανησυχίες στην Ιταλία, όταν ανακοίνωσε πως πράκτορες της υπηρεσίας αυτής θα μεταβούν στις αρχές Φεβρουαρίου στην Ιταλία σε αποστολή «ασφαλείας» ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, που θα γίνουν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου στο Μιλάνο.

Η παρουσία των πρακτόρων της ICE δικαιολογείται από την κυβέρνηση Τραμπ σαν ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας Αμερικανών αξιωματούχων όπως ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Οι ιταλικές αρχές στην αρχή διέψευσαν τις πληροφορίες για τον ερχομό πρακτόρων της ICE και στη συνέχεια επιχείρησαν να υποβαθμίσουν τον ρόλο τους, με τον ισχυρισμό ότι θα ασχοληθούν με την προστασία της ασφάλειας της αμερικανικής ομάδας.

Πιθανή νέα δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ

Επανέρχεται ο ορατός κίνδυνος μίας νέας δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς ο χρόνος εξαντλείται για την έγκριση του πακέτου χρηματοδότησης ύψους 1,3 τρισ. δολαρίων.

Οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να στηρίξουν το νομοσχέδιο χωρίς αλλαγές στις διατάξεις που αφορούν το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

Η Γερουσία καλείται να εγκρίνει έξι από τα συνολικά 12 ετήσια νομοσχέδια πιστώσεων ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία του ομοσπονδιακού κράτους έως τον Σεπτέμβριο του 2026.