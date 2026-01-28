ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Το Ντονμπάς στη Ρωσία για «εγγυήσεις ασφαλείας» στο Κίεβο προτάσσουν οι ΗΠΑ

Ukrainian 24th Mechanized brig

Την παραχώρηση ολόκληρου τουστηως προϋπόθεση για τις λεγόμενεςπρος το Κίεβο προτάσσουν οι ΗΠΑ στις εξελισσόμενες διαπραγματεύσεις γύρω από τηνστηνσύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα των «Financial Times» που επικαλείται οκτώ άτομα με γνώση των συνομιλιών.

Και ενώ τα παζάρια μεταξύ ΗΠΑ - Ουκρανίας - Ρωσίας, που ξεκίνησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Αμπου Ντάμπι, επικεντρώνονται μεταξύ άλλων στο εδαφικό ζήτημα, τις τελευταίες μέρες ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι επιμένει ότι το έγγραφο για τις αμερικανικές «εγγυήσεις ασφαλείας» «είναι 100% έτοιμο και περιμένουμε από τους εταίρους μας να επιβεβαιώσουν τον χρόνο και τον τόπο όπου θα το υπογράψουμε». Μάλιστα τονίζει πως για το Κίεβο «εγγυήσεις ασφαλείας είναι πρωτίστως οι εγγυήσεις από τις ΗΠΑ».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, η Ουάσιγκτον έχει ενημερώσει την ουκρανική πλευρά ότι οι «εγγυήσεις ασφαλείας», καθώς και η προμήθεια περισσότερων όπλων και πυρομαχικών, θα συμπεριληφθούν σε μια «ειρηνευτική» συμφωνία που θα απαιτεί να παραχωρήσει την περιοχή Ντονμπάς στη Ρωσία, με αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από όσες περιοχές ελέγχουν ακόμα στο Ντονέτσκ.

Η Ουκρανία αμφιβάλλει όλο και περισσότερο για το αν η Ουάσιγκτον θα δεσμευτεί σε «εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε Ουκρανός ανώτερος αξιωματούχος στους FT, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «σταματούν κάθε φορά που είναι να υπογραφούν οι εγγυήσεις ασφαλείας».

Το Κίεβο θέλει να επιβεβαιωθούν οι εγγυήσεις πριν παραχωρήσει οποιαδήποτε εδαφική περιοχή. Ωστόσο οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι η Ουκρανία πρέπει να παραδώσει το Ντονμπάς για να τελειώσει ο πόλεμος, προσθέτει το δημοσίευμα.

Σε άλλες «εγγυήσεις ασφαλείας» που συζητά το Κίεβο, η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2027, είπε χθες ο Ζελένσκι.

Από την πλευρά της η Ρωσία επιμένει στην παράδοση ολόκληρου του Ντονμπάς. «Η αποχώρηση από το Ντονμπάς είναι ο δρόμος προς την ειρήνη για την Ουκρανία», υπογράμμισε ο Κ. Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου.

Χθες ο επικεφαλής του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Β. Γκερασίμοφ, επισκέφτηκε στρατεύματα στην ανατολική Ουκρανία και δήλωσε ότι μέσα στον Γενάρη οι ρωσικές Ενοπλες Δυνάμεις έχουν καταλάβει μέχρι στιγμής 17 κοινότητες και έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους πάνω από 500 τ.χλμ. ουκρανικού εδάφους. Τα ρωσικά στρατεύματα «συνεχίζουν την επίθεση σε όλες τις γραμμές», συμπλήρωσε.

Αντιδράσεις στα σχόλια Ρούτε για τον «ευρωπαϊκό στρατό»

Την αντίδραση του ΥΠΕΞ της Γαλλίας προκάλεσαν οι προχθεσινές δηλώσεις του γγ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε στο Ευρωκοινοβούλιο ότι η Ευρώπη «ονειρεύεται» αν νομίζει πως μπορεί να αναπτύξει επαρκείς στρατιωτικές δυνατότητες χωρίς τις ΗΠΑ, ή να «αυτονομηθεί» από τις ΗΠΑ συγκροτώντας «ευρωπαϊκό στρατό».

«Οχι, αγαπητέ Μαρκ Ρούτε. Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους», αντέτεινε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Εδώ και χρόνια το Παρίσι υπερασπίζεται έντονα τη «στρατηγική αυτονομία» της Ευρώπης από ΗΠΑ και Κίνα, ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν έχει ρίξει στο τραπέζι την πρόταση να μπει η ΕΕ κάτω από τη γαλλική «πυρηνική ομπρέλα», που δεν εντάσσεται σε ΝΑΤΟική διοίκηση.

«Ακόμα και οι ΗΠΑ συμφωνούν. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός πυλώνας του NATO», είπε ο Μπαρό.

Η Μ. Ντομενάκ, πρώην πρέσβειρα της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ, δήλωσε από την πλευρά της ότι «με όλο τον σεβασμό προς τον γγ του ΝΑΤΟ, αυτό δεν είναι:

- Ούτε η σωστή ερώτηση: Το ζήτημα δεν είναι αν η Ευρώπη μπορεί, αλλά αν και πώς πρέπει να αποτρέψει κάθε επίθεση και να αμυνθεί μόνη της, αν χρειαστεί.

- Ούτε η σωστή απάντηση: Το να επιδεικνύεται η ευρωπαϊκή αδυναμία για να εξασφαλιστεί η εγγύηση των ΗΠΑ είναι μια ξεπερασμένη προσέγγιση, και στέλνει λάθος μήνυμα στη Ρωσία».

Εξάλλου, χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στον Ρούτε η Γαλλίδα υπουργός Αμυνας Κ. Βοτρέν είπε μιλώντας σε γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό ότι «αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι η αναγκαιότητα του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ».

Υπενθυμίζεται ότι ο γγ του ΝΑΤΟ μεταξύ άλλων απέρριψε τις εκκλήσεις - από τον Ισπανό ΥΠΕΞ και τον επίτροπο Αμυνας της ΕΕ - για έναν ξεχωριστό «ευρωπαϊκό στρατό», λέγοντας στους Ευρωπαίους «κάντε όνειρα» και υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι ο Ρώσος Πρόεδρος «θα λάτρευε» τη συγκεκριμένη ιδέα, καθώς θα αποδυνάμωνε τους ευρωπαϊκούς στρατούς.

Ο Ρούτε είπε στους ευρωβουλευτές ότι τα ευρωπαϊκά κράτη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να συνεχίσουν «να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά τους», όπως έχει απαιτήσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, αλλά εντός της διατλαντικής «συμμαχίας». Επέμεινε δε ότι ο Τραμπ και οι ΗΠΑ παραμένουν «έντονα αφοσιωμένοι» στο ΝΑΤΟ.

«Σας εύχομαι καλή τύχη αν θέλετε να το κάνετε, γιατί πρέπει να βρείτε τους άνδρες και τις γυναίκες με στολή», είπε. «Θα κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα. Νομίζω ότι ο Πούτιν θα το λατρέψει. Ξανασκεφτείτε το λοιπόν», πρόσθεσε.

Ο Ρούτε είπε στους ευρωβουλευτές ότι αν η Ευρώπη θέλει πραγματικά να προχωρήσει μόνη της, αυτό θα κοστίσει πολύ περισσότερο από το 5% του ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες. «Θα πρέπει να δημιουργήσετε τη δική σας πυρηνική ικανότητα - αυτό κοστίζει δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια ευρώ. Θα χάσετε σε αυτό το σενάριο τον απόλυτο εγγυητή της ελευθερίας μας, που είναι η πυρηνική ομπρέλα των ΗΠΑ. Οπότε, καλή τύχη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γγ του ΝΑΤΟ.