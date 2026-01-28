ΗΠΑ

Εντείνουν τα σχέδια κατά της Κούβας

Τα απειλητικά σχέδια που επεξεργάζονται οι ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα επιβεβαιώνουν νέα δημοσιεύματα, με φόντο και την) που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου, ιεραρχώντας τη «στρατιωτική κυριαρχία στο δυτικό ημισφαίριο».

Επικαλούμενο «τρεις πηγές με άμεση πρόσβαση στο σχέδιο», το «Politico» μετέδωσε ότι «η καθαίρεση της κομμουνιστικής κυβέρνησης της χώρας - που βρίσκεται στην εξουσία από την Κουβανική Επανάσταση το 1959 - είναι "100 τοις εκατό γεγονός του 2026" στα μάτια της κυβέρνησης (των ΗΠΑ)». Μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον θα επικεντρωθεί και σε τρόπους αξιοποίησης των σοβαρών προβλημάτων στον ενεργειακό ανεφοδιασμό της Κούβας, τα οποία οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα ήδη οξύνουν. «Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ναυτικού αποκλεισμού για να βάλει τέλος σε όλες τις εισαγωγές πετρελαίου στην Κούβα», όπως μετέδωσε το περιοδικό.

Σχολιάζοντας τα σχετικά δημοσιεύματα, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Κάρλος Φερνάντες ντε Κοσίο, κατήγγειλε «βάναυση επίθεση εναντίον ενός ειρηνικού έθνους που δεν συνιστά κανενός είδους απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες», τονίζοντας ότι τέτοια σχέδια αποτελούν «απόδειξη ότι οι οικονομικές δυσκολίες της Κούβας οφείλονται κυρίως στις ΗΠΑ». Θύμισε ότι αντίστοιχα σχέδια είχαν συζητηθεί στις ΗΠΑ και το 2019, καταλήγοντας: «Γιατί κάποιοι φοβούνται το να λύσει η Κούβα τα προβλήματα, μόνη της, χωρίς την παρέμβαση των ΗΠΑ;».

Την ίδια στιγμή, όλα δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον αναδεικνύει την πίεση κατά της Κούβας και ως μοχλό όξυνσης των παζαριών με μια σειρά δυνάμεις της περιοχής. Χτες, το αμερικανικό πρακτορείο «Μπλούμπεργκ» μετέδωσε ότι η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μεξικό, «Pemex», «ανέστειλε» την παράδοση φορτίου αργού πετρελαίου που αναμενόταν αυτό τον μήνα στην Κούβα. Η Πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, απέφυγε να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα, περιοριζόμενη να πει ότι «θα υπάρξει ενημέρωση» για τις παραδόσεις σχετικών φορτίων. «Η απόφαση για τον χρόνο αποστολής (πετρελαίου) και τον τρόπο αποστολής αποτελεί μια κυρίαρχη απόφαση και καθορίζεται από την Pemex με βάση τα συμβόλαια - ή, σε κάθε περίπτωση, από την κυβέρνηση, ως ανθρωπιστική απόφαση, για αποστολή του υπό ορισμένες συνθήκες» δήλωσε αόριστα.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Γκούο Ζιακούν, μετέφερε την «δέσμευση» της Κίνας να παρέχει «υποστήριξη και βοήθεια» στην Κούβα απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις που - όπως είπε - «υπονομεύουν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα». Πρόσθεσε ότι το Πεκίνο προτρέπει «τις ΗΠΑ (...) να σταματήσουν να υπονομεύουν την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια», καλώντας την Ουάσιγκτον να «άρει άμεσα τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις κατά της Κούβας».

Ο δε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, περιέγραψε ως «ανησυχητικές πληροφορίες» τα δημοσιεύματα για τα αμερικανικά σχέδια κατά της Κούβας, προσθέτοντας ότι η Μόσχα εκτιμά «πολύ» τις διμερείς της σχέσεις με την Αβάνα.

Την ίδια ώρα αποδεικνύεται ότι και στις ίδιες τις ΗΠΑ υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι και οργανώσεις αλληλεγγύης στην Κούβα, που σπάνε στην πράξη τον βάρβαρο αποκλεισμό. Οπως η οργάνωση «Ηatuey Project», που συγκέντρωσε και παρέδωσε στις κουβανικές υπηρεσίες Υγείας εξειδικευμένα φάρμακα αξίας 75.000 δολαρίων για την αντιμετώπιση του καρκίνου στα παιδιά. Η συγκεκριμένη οργάνωση συχνά συμβάλλει να φτάνουν στον κουβανικό λαό φάρμακα που του στερεί η απάνθρωπη πολιτική των αμερικανικών κυβερνήσεων.