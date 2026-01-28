ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στην Κίνα λόγω του «εμπορικού πολέμου» από τις ΗΠΑ

Σε υψηλό τετραετίας έφτασαν οι επενδύσεις γερμανικών εταιρειών στην Κίνα το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για το «Reuters» και αποτυπώνουν μια σημαντική πλευρά του «εμπορικού πολέμου» ΗΠΑ - ΕΕ και των αμερικανικών δασμών σε ευρωπαϊκά εμπορεύματα.

Τα στοιχεία του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου, IW, δείχνουν ότι οι επενδύσεις στην Κίνα αυξήθηκαν σε πάνω από 7 δισ. ευρώ (8 δισ. δολάρια) την περίοδο Γενάρη - Νοέμβρη του 2025, καταγράφοντας άνοδο 55,5% σε σύγκριση με τα 4,5 δισ. ευρώ των ετών 2024 και 2023.

Η ισχυρότερη καπιταλιστική οικονομία της ΕΕ στρέφεται για άλλη μια φορά προς την Κίνα, παρότι ο ανταγωνισμός και από τους κινεζικούς μονοπωλιακούς ομίλους είναι σφοδρός.

Μάλιστα το συνολικό ύψος των επενδύσεων για το 2025 ξεπερνά τον μέσο όρο των 6 δισ. ευρώ της περιόδου 2010 - 2024, σύμφωνα με την έκθεση του IW.

Παράλληλα, οι γερμανικές εταιρείες σχεδόν υποδιπλασίασαν τις επενδύσεις τους στις ΗΠΑ κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του Τραμπ, μετέδωσε το «Reuters» την περασμένη βδομάδα.

«Οι γερμανικές εταιρείες συνεχίζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Κίνα, και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό», δήλωσε στο «Reuters» ο Γ. Μάτεζ, επικεφαλής διεθνούς οικονομικής πολιτικής στο IW, αποδίδοντας την τάση αυτή στην ενίσχυση των τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού.

Η μεταστροφή αυτή οφείλεται επίσης σε ανησυχίες «για γεωπολιτικές συγκρούσεις», οι οποίες ωθούν τις εταιρείες να ενισχύσουν την παρουσία τους στην Κίνα, ώστε να μπορούν να λειτουργούν πιο ανεξάρτητα σε περίπτωση σοβαρών εμπορικών διαταραχών, ανέφερε ο Μάτεζ. «Πολλές εταιρείες λένε: Αν παράγω μόνο στην Κίνα για την κινεζική αγορά, μειώνω τον κίνδυνο να επηρεαστώ από ενδεχόμενους δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές».

Ταυτόχρονα, βέβαια, πρόκειται για τάση που επιδεινώνει τη μείωση επενδύσεων στη γερμανική αγορά και μεγαλώνει το εμπορικό έλλειμμα της Γερμανίας με την Κίνα.

Το 2025 η Κίνα ανέκτησε τη θέση του κορυφαίου εμπορικού εταίρου της Γερμανίας, ενώ αυξάνονται οι εισαγωγές κινεζικών προϊόντων ή προϊόντων που παράγονται στην Κίνα.

Γερμανικές εταιρείες, από την BASF και τη «Volkswagen» μέχρι την «Infineon» και τη «Mercedes-Benz», παραμένουν σε μεγάλο βαθμό «εξαρτημένες» από την κινεζική αγορά, όπου πωλείται το μεγαλύτερο μέρος των αυτοκινήτων και των χημικών προϊόντων παγκοσμίως.

Από την πλευρά της και η Βρετανία επιδιώκει επιχειρηματικές συμφωνίες με τα κινεζικά μονοπώλια, και σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μεταβαίνει στην Κίνα με αντιπροσωπεία, επιδιώκοντας να συνάψει περισσότερες επιχειρηματικές συμφωνίες, από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας έως τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Αντίστοιχα, και ο Καναδάς επιδιώκει να επεκτείνει τις εμπορικές του συμφωνίες με την Κίνα και την Ινδία.