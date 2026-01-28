ΕΕ - ΙΝΔΙΑ

«Συμφωνία των συμφωνιών» με αντίκτυπο στο 1/3 του παγκόσμιου εμπορίου

Την υπογραφή τηςπου ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται από το 2007 ανακοίνωσαν χθεςκαιμε τις εντεινόμενες αντιθέσεις εντός του ευρωατλαντικού άξονα να λειτουργούν ως καταλύτης που επιταχύνει μια σειρά διεργασίες και κινήσεις για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ευρωπαϊκών μονοπωλίων στον διεθνή ανταγωνισμό, ενώ αντίστοιχη βαρύτητα έχουν και οι έντονες πιέσεις που ασκούν οι ΗΠΑ στο Νέο Δελχί.

«Η ΕΕ και η Ινδία γράφουν Ιστορία», δήλωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν, Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας για «μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων» που δημιουργείται πλέον, ενώ «το καλύτερο από όλα είναι ότι αυτή είναι μόνο η αρχή - θα χτίσουμε πάνω σε αυτήν την επιτυχία και θα ενισχύσουμε τη σχέση μας για να γίνει ακόμα πιο δυνατή».

Από τη μεριά του ο Ινδός πρωθυπουργός Ν. Μόντι είπε πως «στον κόσμο λένε ότι πρόκειται για τη συμφωνία όλων των συμφωνιών», εξηγώντας ότι πρόκειται για συμφωνία που «καλύπτει περίπου το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 1/3 του παγκόσμιου εμπορίου».

Η φον ντερ Λάιεν επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι «η ΕΕ υπολογίζει να επωφεληθεί από το πιο υψηλό επίπεδο πρόσβασης που έχει δοθεί ποτέ σε εμπορικό εταίρο στην παραδοσιακά προστατευόμενη ινδική αγορά», ενώ ήδη εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα επόμενα χρόνια οι εξαγωγές της ΕΕ μπορεί ακόμα και να διπλασιαστούν, προσφέροντας στις Βρυξέλλες «σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», ειδικά «στον βιομηχανικό και στον αγροδιατροφικό τομέα».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΕ, η συμφωνία συνεπάγεται για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές μειώσεις δασμών που η Ινδία δεν είχε δώσει σε κανέναν από τους εμπορικούς της εταίρους. «Για παράδειγμα, οι δασμοί στα αυτοκίνητα μειώνονται σταδιακά από το 110% στο 10%, ενώ θα καταργηθούν πλήρως για τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων μετά από 5 έως 10 χρόνια. Οι δασμοί που κυμαίνονται έως και 44% στα μηχανήματα, 22% στα χημικά και 11% στα φαρμακευτικά προϊόντα επίσης θα καταργηθούν ως επί το πλείστον».

Η Ινδία, που πλέον είναι η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, με 1,4 δισ. κατοίκους, είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο, με ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 8%, ενώ το ΔΝΤ εκτιμά ότι σύντομα θα ενταχθεί στην ομάδα των τεσσάρων ισχυρότερων χωρών του κόσμου, εκτοπίζοντας στην 5η θέση την Ιαπωνία.

Ο βρετανικός «Guardian» σε ανάλυσή του τόνιζε χτες ότι οι συνομιλίες είχαν «βαλτώσει» σχετικά, λόγω διαφωνιών που αφορούσαν την εμπορία οχημάτων, γαλακτοκομικών και αγροτικών προϊόντων, αλλά «επαναλήφθηκαν το 2022 και επιταχύνθηκαν ρωμαλέα το τελευταίο εξάμηνο, μπροστά στους βαρείς δασμούς της κυβέρνησης του Ντ. Τραμπ στις ΗΠΑ, και τις κοινές ανησυχίες για το μονοπώλιο της Κίνας στην παγκόσμια παραγωγή και τους περιορισμούς της σε κρίσιμες εξαγωγές».