ΗΠΑ

Στους 30 οι νεκροί από το πολικό ψύχος

Αφημένοι στην τύχη τους και στο πολικό ψύχος (με θερμοκρασίες -30 ή και -50 βαθμούς Κελσίου) που πλήττει τις τελευταίες μέρες σχεδόν τα δύο τρίτα των ΗΠΑ παραμένουν δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί. Εως χτες το μεσημέρι είχε καταγραφεί ο θάνατος τουλάχιστον 30 ανθρώπων (κυρίως σε Νέα Υόρκη, Λουιζιάνα, Μασαχουσέτη, Οχάιο, Τέξας, Τενεσί, Μισισίπι, Νιου Τζέρσεϊ, Νότια Καρολίνα, Κεντάκι) είτε από το ψύχος, είτε από τροχαία και άλλα δυστυχήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Αργά προχτές βράδυ πάνω από 560.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεναν δίχως ρεύμα σε Μασαχουσέτη, Οχάιο, Αρκάνσας και Τέξας.

Στην πόλη της Νέας Υόρκης, το χιόνι σε πολλές συνοικίες έφθασε τα 38 κ. εκατοστά, με αποτέλεσμα πολλά σχολεία να κλείσουν και να κάνουν τα μαθήματα από το σπίτι μέσω τηλεκπαίδευσης.

Στο Μισισίπι οι αρχές πάλευαν να εξασφαλίσουν επαρκή αποθέματα σε κουβέρτες, παπλώματα, εμφιαλωμένο νερό και γεννήτριες σε γυμναστήρια και σχολεία που είχαν μετατραπεί σε κοινοτικά καταφύγια για τις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που δεν είχαν τα οικονομικά μέσα για να θωρακίσουν τα σπιτικά τους απέναντι στο χειρότερο σύστημα χιονιά που έπληξε την πολιτεία από το 1994.

Σε διάφορα αεροδρόμια των ΗΠΑ που πλήττονται από την κακοκαιρία ανακοινώθηκε πως μέσα στο τελευταίο 24ωρο ακυρώθηκαν πάνω από 12.000 πτήσεις.