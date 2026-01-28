ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Επαφές των ΗΠΑ για να ανακοπεί η «επιρροή της Κίνας»

Στο επίκεντρο της παγκόσμιας αναμέτρησης ΗΠΑ - Κίνας τίθεται όλο και περισσότερο η Λατινική Αμερική, όπως ανέδειξε και ο Τζον Μούλεναρ, επικεφαλής της «επίλεκτης» Επιτροπής της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων «για την αντιμετώπιση του ΚΚ Κίνας», ο οποίος ολοκλήρωσε πολυήμερη περιοδεία σε χώρες της περιοχής.

«Δε μπορούμε να επιτρέψουμε να αυξηθεί η επιρροή της Κίνας στο δυτικό ημισφαίριο, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αποκτήσει τον έλεγχο των κρίσιμων υποδομών», ξεκαθάρισε ο Μούλεναρ από τον Παναμά, όπου είχε σειρά επαφών, συνοδευόμενος από Ρεπουμπλικάνους αλλά και Δημοκρατικούς που συμμετέχουν στην Επιτροπή.

Ξεκαθάρισε δε την ετοιμότητα που αναπτύσσει η Ουάσιγκτον και σε στρατιωτικό επίπεδο, λέγοντας ότι «η Διώρυγα του Παναμά είναι ένα μηχανολογικό θαύμα και ένα κρίσιμο μέρος της οικονομίας, και ο στρατός μας πρέπει να έχει πάντα το δικαίωμα να διασχίζει τα τμήματά της όποτε χρειάζεται. Η ηγεσία της Γουατεμάλας αντιστάθηκε στον εξαναγκασμό της Κίνας».

Στις δηλώσεις του ο Μούλεναρ - που επισκέφτηκε Παναμά, Γουατεμάλα και Ελ Σαλβαδόρ - επέκρινε προσπάθειες της Κίνας να διεισδύσει στην περιοχή, μεταξύ άλλων με πρωτοβουλίες όπως η ανέγερση αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών στο Ελ Σαλβαδόρ (π.χ. Εθνική Βιβλιοθήκη, γήπεδο ποδοσφαίρου) «ως μέρος της εκβιαστικής πρωτοβουλίας "One Belt - One Road", που συχνά αφήνει τις χώρες υπερχρεωμένες».

Κληθείς να σχολιάσει την περιοδεία Μούλεναρ, ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ Γκούο Ζιακούν είπε ότι «η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε ορισμένους πολιτικούς των ΗΠΑ που δείχνουν το δάχτυλό τους στις φυσιολογικές ανταλλαγές (επισκέψεων κ.λπ.) ανάμεσα στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και στην Κίνα». Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για «παραπληροφόρηση» και «ψυχροπολεμική νοοτροπία», υποστηρίζοντας ότι από τη μεριά της η Κίνα προωθεί συνεργασίες με βάση την αρχή του «αμοιβαίου οφέλους», που έχουν δεχτεί οι χώρες της περιοχής.

Στο μεταξύ, την Κυριακή 1η Φλεβάρη ξεκινάει πολυήμερη επίσκεψη στην Κίνα ο Πρόεδρος της Ουρουγουάης Γιαμαντού Ορσι, συνοδευόμενος από δεκάδες επιχειρηματίες πολλών κλάδων. Στην πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα ως Πρόεδρος της χώρας του (εξελέγη τον Μάρτη του 2025) ο Ορσι θα συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, «ανταλλάσσοντας απόψεις για την εμβάθυνση της συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης των δύο χωρών, τη συνεργασία υψηλής ποιότητας "One Belt - One Road", καθώς επίσης διεθνή και περιφερειακά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος», όπως ανακοίνωσε το κινεζικό ΥΠΕΞ. Αναμένεται δε η υπογραφή δεκάδων διμερών συμφωνιών.

«Γίγαντας του πετρελαίου» η Βενεζουέλα;

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τη Δευτέρα εγκρίθηκε σε πρώτη φάση το πακέτο των μεταρρυθμίσεων για την πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας, που διευκολύνει περαιτέρω τις επενδύσεις μεγάλων ενεργειακών ομίλων, με φόντο και το αυξανόμενο ενδιαφέρον αμερικανικών και άλλων μονοπωλίων.

Η προσωρινή Πρόεδρος της χώρας, σοσιαλδημοκράτισσα Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι «την περασμένη χρονιά οι σχετικές επενδύσεις ήταν σχεδόν 900 εκατ. δολάρια και αυτήν τη χρονιά έχουν υπογραφεί συμφωνίες για επενδύσεις 1,4 δισ. δολαρίων», εκφράζοντας την προσδοκία ότι «θα περάσουμε από το καθεστώς της χώρας με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη σε αυτό του "γίγαντα" της παραγωγής πετρελαίου».

Ολα αυτά ενώ ο Ρώσος πρέσβης στη Βενεζουέλα, Σεργκέι Μελίκ - Μπαγκντασάροφ, αναφερόμενος σε συνέντευξή του στην αμερικανική επίθεση της 3ης Γενάρη στη Βενεζουέλα είπε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις που συμμετείχαν στην προσπάθεια απόκρουσης της επίθεσης των ΗΠΑ απέτυχαν γιατί δεν ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένες. «Εκτός από το να έχεις ένα πολυβόλο στα χέρια σου, πρέπει να ξέρεις πώς να το πυροβολείς», είπε ο Μπαγκντασάροφ, απαντώντας σε μια σειρά δημοσιεύματα περί «ανεπάρκειας» των ρωσικών «αμυντικών» συστημάτων που το Καράκας έχει αγοράσει από τη Μόσχα. Πάντως, πρόσθεσε ότι η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Βενεζουέλας θα συνεχιστεί και «δεν έχει ακυρωθεί».

Σύσφιξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ προκρίνει ο Ασφούρα

Στο μεταξύ, χτες ανέλαβε καθήκοντα στην Ονδούρα ο 67χρονος μεγαλοκατασκευαστής παλαιστινιακής καταγωγής Νάσρι Ασφούρα, υποψήφιος του Εθνικού Κόμματος (PNΗ), ο οποίος επικράτησε οριακά στις προεδρικές εκλογές της 30ής Νοέμβρη, εν μέσω σφοδρών καταγγελιών για παρατυπίες αλλά και «παρέμβαση» από ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «πρέπει να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με τον μεγαλύτερο εμπορικό μας εταίρο» (τις ΗΠΑ) και ότι ήδη εξετάζεται σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ, όπου κατευθύνεται το 60% των εξαγόμενων προϊόντων από την Ονδούρα.