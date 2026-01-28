ΙΣΠΑΝΙΑ

Μηχανοδηγοί αρνήθηκαν να εργαστούν λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Ισπανία για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αδαμούθ και τα άλλα τρία περιστατικά με τρένα που σημειώθηκαν την περασμένη βδομάδα, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων την ελλιπή συντήρηση του δικτύου.

Στη σιδηροδρομική υπηρεσία της Καταλονίας, «Rodalies», την περασμένη βδομάδα πολλοί μηχανοδηγοί αρνήθηκαν να εργαστούν, λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους, και πολλά δρομολόγια ακυρώθηκαν.

Τη Δευτέρα, βλάβη στο λογισμικό προκάλεσε κατάρρευση του κύριου κέντρου της «Rodalies» για τον έλεγχο σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το μπαράζ των νέων δυστυχημάτων το Συνδικάτο Μηχανοδηγών SEMAF κήρυξε 3ήμερη απεργία από τις 9 έως τις 11 Φλεβάρη, απαιτώντας την αποκατάσταση των προτύπων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό σύστημα, ώστε να εγγυώνται την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο όσο και των επιβατών.

Στο μεταξύ ο υπουργός Μεταφορών, Οσκαρ Πουέντε, ανακοίνωσε χθες ότι η Ισπανία θα καταβάλει 20 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση στα θύματα της σιδηροδρομικής σύγκρουσης που προκάλεσε τον θάνατο 45 ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 150.

Οι οικογένειες των ανθρώπων που σκοτώθηκαν θα λάβουν 216.000 ευρώ η καθεμιά εντός τριών μηνών (το 1/3 ως φορολογική απαλλαγή από την κυβέρνηση, 1/3 ως προκαταβολική ασφαλιστική αποζημίωση και 1/3 από την υποχρεωτική ταξιδιωτική ασφάλιση των επιβατών).

Οι πληρωμές στους τραυματίες θα κυμαίνονται από 2.400 έως 84.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Πουέντε.

Ερωτηθείς αν θα παραιτηθεί, ο Πουέντε απάντησε ότι έχει «ήρεμη συνείδηση», ότι κάνει τη δουλειά του «όσο καλύτερα μπορεί» και ότι καταβάλλει «κάθε προσπάθεια» για να επικοινωνήσει «όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες στους πολίτες».