ΒΑΛΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

«Ενεργειακός κόμβος» και νέο πεδίο ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης

Ανοιχτή «προειδοποίηση» για τα δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» που αξιοποιεί η Ρωσία στη Βαλτική και στη Βόρεια Θάλασσα εξέδωσαν 14 ευρωπαϊκά κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ, με τον ισχυρισμό ότι θέτουν σε κίνδυνο κρίσιμες υποδομές αλλά και την «ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

Η ένταση στη Βαλτική και στη Βόρεια Θάλασσα μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας κλιμακώνεται σταθερά, και μάλιστα ένα από τα σενάρια που επεξεργάζονται τα ιμπεριαλιστικά επιτελεία για γενικευμένη σύγκρουση στην Ευρώπη είναι μια απάντηση στον «υβριδικό πόλεμο» της Ρωσίας, ή και ένα επεισόδιο με ρωσικό πλοίο του «σκιώδους στόλου».

Η Γαλλία έχει ήδη πραγματοποιήσει ρεσάλτα σε πλοία ρωσικών συμφερόντων στη Μεσόγειο, η Βρετανία συνέβαλε στο ρεσάλτο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ σε τάνκερ με ρωσική σημαία που μετέφερε βενεζολάνικο πετρέλαιο στη Βόρεια Θάλασσα, ενώ στη Βαλτική έχουν συλληφθεί ή αναχαιτιστεί ρωσικά πλοία με την υποψία για δολιοφθορά σε υποθαλάσσια καλώδια.

Η Ρωσία «δοκιμάζει τις αντοχές των ευρωπαϊκών χωρών με υβριδικές τακτικές, όπως η καταστροφή υποθαλάσσιων καλωδίων, η παρεμβολή σημάτων GPS και η ανάπτυξη ενός σκιώδους στόλου», δήλωσε προχθές ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γ. Βάντεφουλ.

Τα πλοία μπορούν να πλέουν στη Βαλτική και στη Βόρεια Θάλασσα μόνο υπό τη σημαία ενός κράτους και πρέπει να διατηρούν έγκυρα έγγραφα σχετικά με την ασφάλεια και την ασφάλιση, μεταξύ άλλων απαιτήσεων, αναφέρουν οι 14 χώρες σε κοινή δήλωση που εξέδωσε το βρετανικό υπουργείο Μεταφορών.

Τα δεξαμενόπλοια που δεν συμμορφώνονται θα θεωρούνται χωρίς εθνικότητα, ανέφεραν οι υπογράφουσες χώρες, επικαλούμενες ένα άρθρο διεθνούς ναυτικής συνθήκης ως νομική βάση, όπως μεταδίδει το «Bloomberg».

Ο «σκιώδης στόλος» είναι μια ομάδα περίπου 1.500 δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ρωσικό, ιρανικό και - μέχρι την επίθεση των ΗΠΑ στο Καράκας - βενεζολάνικο πετρέλαιο σε όλο τον κόσμο, παρακάμπτοντας τις ευρωατλαντικές κυρώσεις.

Τα πλοία αυτά είναι συνήθως παλαιότερα από τα κανονικά και συχνά χρησιμοποιούν ψευδείς σημαίες, για να φαίνονται νόμιμα χωρίς να συμμορφώνονται με κανονισμούς.

Με την οριστική κατάταξη των δεξαμενόπλοιων ως «χωρίς εθνικότητα» οι ΝΑΤΟικές χώρες αυξάνουν την ικανότητά τους να παρεμβαίνουν εναντίον αυτών.

Η κοινή δήλωση για τον «σκιώδη στόλο» που αξιοποιεί η Ρωσία έρχεται αμέσως μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν 10 ευρωπαϊκά κράτη για τη δημιουργία θαλάσσιων αιολικών πάρκων στη Βόρεια Θάλασσα, που θα συνδέονται απευθείας με πολλά κράτη μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων υψηλής τάσης και αναμένεται να παρέχουν 100 GW αιολικής ενέργειας.

Η Σύνοδος Κορυφής της Βόρειας Θάλασσας, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Αμβούργο, σηματοδοτεί την εξέλιξη της περιοχής σε κόμβο ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα, προκειμένου να περιοριστεί η εξάρτηση της Ευρώπης από τρίτες χώρες, τόνισε χαρακτηριστικά ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς.

Επαφές σε Βερολίνο και Παρίσι για τη Γροιλανδία

Σε Βερολίνο και Παρίσι πραγματοποιούν επαφές χθες και σήμερα η πρωθυπουργός της Δανίας Μ. Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γ. Φρ. Νίλσεν, προκειμένου να ενισχύσουν την «ευρωπαϊκή υποστήριξη», μετά τη συμφωνία μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ και του γγ του NATO Μ. Ρούτε την περασμένη βδομάδα, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, για «απεριόριστη» αμερικανική πρόσβαση στο νησί της Αρκτικής.

Σήμερα στο Παρίσι οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμ. Μακρόν «θέματα ασφάλειας στον Αρκτικό Κύκλο και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Γροιλανδίας, την οποία η Γαλλία και η ΕΕ είναι έτοιμες να υποστηρίξουν», ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Η Φρεντέρικσεν επανέλαβε πάντως ότι η Δανία επιδιώκει μόνιμη παρουσία του NATO στη Γροιλανδία, παρόμοια με τη στρατιωτική επιχείρηση «Baltic Sentry» στη Βαλτική.

«Αυτό θα είναι σημαντικό για το βόρειο μέτωπο του NATO, αλλά και θα στείλει πολύ ισχυρό γεωπολιτικό μήνυμα προς τη Ρωσία και την Κίνα», δήλωσε στη Σύνοδο Κορυφής για την αιολική ενέργεια στο Αμβούργο. Παράλληλα - είπε - η Κοπεγχάγη συζητά διμερώς με την Ουάσιγκτον.