ΙΤΑΛΙΑ

Εκτεταμένη κατολίσθηση στη Σικελία «κατάπιε» σπίτια

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκονται περιοχές στη νότια Ιταλία, μετά το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε περιοχές της και κυρίως τη Σικελία, όπου προκάλεσε ιδιαίτερα εκτεταμένες κατολισθήσεις, με πολλά σπίτια να γλιστράνε στο κενό ή να αιωρούνται στον γκρεμό.

Στην πόλη Νισιέμι, η κατολίσθηση μήκους 4 χλμ. που απειλεί την περιοχή έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς το φαινόμενο επανεμφανίστηκε μετά από 32 χρόνια. Η Πολιτική Προστασία προειδοποίησε για την αυξανόμενη ανάγκη για βοήθεια, καθώς οι εκκενώσεις συνεχίζονται και η κατάσταση επιδεινώνεται. Στη Νισιέμι, περίπου 1.000 άτομα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ η κυκλοφορία στη γύρω περιοχή είναι περιορισμένη.

Η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη Σικελία, τη Σαρδηνία και την Καλαβρία, που επλήγησαν από τον κυκλώνα «Χάρι», με αρχική χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας Σικελίας εκτίμησε ότι οι ζημιές μόνο στη Σικελία ανέρχονται σε 1,5 δισ. ευρώ.