ΣΥΡΙΑ

Σήμερα η συνάντηση του Σύρου τζιχαντιστή Προέδρου με τον Πούτιν

Με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί σήμερα Τετάρτη στη Μόσχα ο Σύρος τζιχαντιστής Πρόεδρος Αχμεντ Αλ Σαράα. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών μετά την ανατροπή του Μπασάρ Αλ Ασαντ, συμμάχου του Κρεμλίνου, τον Δεκέμβρη του 2024.

Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί καθώς η Μόσχα επιδιώκει να διατηρήσει τις στρατιωτικές της βάσεις σε Ταρτούς και Λαττάκεια, και καθώς ο Σαράα ελπίζει να εξασφαλίσει την έκδοση του Ασαντ, που ζει εξόριστος στη Ρωσία μετά την κατάρρευση της κυβέρνησής του.

Η Ρωσία ήταν βασικός σύμμαχος του Ασαντ και επενέβη στρατιωτικά στη Συρία το 2015 για να υποστηρίξει τις κυβερνητικές δυνάμεις εναντίον των τζιχαντιστών, συμπεριλαμβανομένου του νυν Προέδρου, που τότε ήταν αρχηγός παρακλαδιού της «Αλ Κάιντα».

Προ ημερών η Ρωσία, που διαθέτει στρατιωτικές βάσεις στη Συρία, απέσυρε τις δυνάμεις και τα όπλα της από το αεροδρόμιο του Καμισλί στην αυτόνομη κουρδική περιοχή της βορειοανατολικής Συρίας, όπου διατηρούσε μια μικρή εγκατάσταση.

Κοινή ανακοίνωση ΗΠΑ, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας για το «Ισλαμικό Κράτος»

Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία και ΗΠΑ κάλεσαν χτες την κυβέρνηση του Σαράα και τους Κούρδους μαχητές των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF) «να αποφύγουν οποιοδήποτε κενό ασφαλείας» το οποίο θα ευνοούσε τους τζιχαντιστές του «Ισλαμικού Κράτους».

Σε κοινή ανακοίνωση των υπουργών Εξωτερικών των τεσσάρων χωρών επισημαίνεται η ανάγκη «να διατηρηθούν και να επικεντρωθούν οι συλλογικές προσπάθειες στην καταπολέμηση του Νταές» (ακρωνύμιο του «Ισλαμικού Κράτους» στα Αραβικά).

Οι τέσσερις αξιωματούχοι κάλεσαν επίσης τις εμπόλεμες πλευρές «να συμφωνήσουν γρήγορα σε μια μόνιμη εκεχειρία και μόλις καταστεί δυνατό να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις για την ειρηνική και διαρκή ενσωμάτωση του βορειοανατολικού τμήματος της Συρίας στους κόλπους ενός ενιαίου και κυρίαρχου συριακού κράτους, που σέβεται και προστατεύει αποτελεσματικά τα δικαιώματα όλων των πολιτών του».

Η επίθεση την οποία ξεκίνησε με επιτυχία ο συριακός στρατός υπό τις εντολές του τζιχαντιστή Προέδρου κατά των εδαφών που μέχρι τώρα ελέγχονταν από τον συνασπισμό των SDF, στον οποίο κυριαρχούν οι Κούρδοι, προκάλεσε μεγάλες ανησυχίες σε σχέση με τους καταυλισμούς και τις φυλακές στη βορειανατολική Συρία, όπου από το 2019 κρατούνται χιλιάδες τζιχαντιστές του «Ισλαμικού Κράτους» και οι οικογένειές τους.

Για να αποτραπούν αποδράσεις οι ΗΠΑ άρχισαν να μεταφέρουν φυλακισμένους, μεταξύ τους και Ευρωπαίους, προς το γειτονικό Ιράκ. Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι θέλει να μεταφέρει έως 7.000 υπόπτους του «Ισλαμικού Κράτους».