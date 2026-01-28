ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι στα ερείπια της Γάζας

Η παλαιστινιακή Εθνική Επιτροπή Αγνοουμένων εκτίμησε χτες πως στα ερείπια της ισοπεδωμένης, από τη δολοφονική μηχανή του Ισραήλ, Γάζας θάφτηκαν πάνω από 10.000 άμαχοι που αγνοούνται. Οι δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι δεν συμπεριλαμβάνονται στον επίσημο απολογισμό άνω τωνκαιπου καταγράφηκαν από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης τον Οκτώβρη του 2023.

Στο φόντο της ατέλειωτης λίστας θυμάτων της ισραηλινής γενοκτονίας στη Γάζα, η Χαμάς ανακοίνωσε χτες πως επιδιώκει την ενσωμάτωση 10.000 αστυνομικών στη νέα παλαιστινιακή διοίκηση τεχνοκρατών που δρομολογήθηκε μέσω του άθλιου σχεδίου των ΗΠΑ για τη λεγόμενη «ανοικοδόμηση».

Το αίτημα δεν αποκλείεται να προκαλέσει την αντίθεση του Ισραήλ, το οποίο (μετά την παράδοση του τελευταίου αιχμαλώτου από τη Χαμάς) θεωρεί πως ήρθε η ώρα για την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς και όχι για ανοικοδόμηση.

Το πρακτορείο Reuters επικαλέστηκε επιστολή της Χαμάς προς το προσωπικό της στη Γάζα, που ανέφερε πως κλήθηκαν πάνω από 40.000 δημοτικοί υπάλληλοι και στελέχη ασφαλείας (αστυνομικοί) να συνεργαστούν με τη λεγόμενη «Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας» (NCAG) με επικεφαλής τον Αλι Σάαθ. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και αστυνομική δύναμη των περίπου 10.000 ανδρών που λειτουργούσε υπό τη Χαμάς.

Ξεκινούν συνομιλίες ΗΠΑ - Ισραήλ για σύμφωνο ασφαλείας

Νέο γύρο συνομιλιών ξεκινά το επόμενο διάστημα το Ισραήλ με τις ΗΠΑ, προκειμένου να εξασφαλίσει την ανανέωση του 10ετούς συμφώνου «ασφαλείας», που αφορά στην ουσία τη συνέχιση των αμερικανικών στρατιωτικών εξοπλισμών για την εξαπόλυση των επόμενων πολέμων του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο επικεφαλής χρηματοπιστωτικός σύμβουλος των πολεμικών βιομηχανιών του Ισραήλ, Γκιλ Πίντσας, μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα «Financial Times» πριν αποχωρήσει από το πόστο του, δήλωσε πως το Ισραήλ σκοπεύει να θέσει σε προτεραιότητα «αμυντικά σχέδια και κοινοπραξίες αμυντικού χαρακτήρα» που θα απαιτήσουν (αμερικανικά...) κεφάλαια ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Τα κεφάλαια αυτά ωστόσο δεσμεύουν το Ισραήλ να τα ...επιστρέψει σε αμερικανικές πολεμικές βιομηχανίες. Το 2016 ΗΠΑ και Ισραήλ είχαν υπογράψει Μνημόνιο Κατανόησης για την παροχή 38 δισ. δολαρίων «αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας» έως τον Σεπτέμβριο του 2028, 33 δισ. δολαρίων σε επιχορηγήσεις για αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού και άλλα 5 δισ. δολαρίων για την αγορά πυραυλικών αμυντικών συστημάτων.