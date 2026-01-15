Προς πρόωρες εκλογές στην Ιαπωνία

Στη διάλυση της Κάτω Βουλής και στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών προσανατολίζεται η Σανάε Τακάιτσι, πρωθυπουργός της Ιαπωνίας και επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος LDP, όπως δήλωσαν χτες εταίροι της από το Κόμμα Καινοτομίας, που από τον περασμένο Οκτώβρη συγκρότησαν νέο κυβερνητικό συνασπισμό, έπειτα από τις εσωκομματικές αλλαγές και στο LDP.

Με φόντο τις εντεινόμενες τριβές με την Κίνα αλλά και ένα κλιμακούμενο παζάρι με τις ΗΠΑ, η Τακάιτσι είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις πριν κάποιες βδομάδες, συνδέοντας τις εξελίξεις στην Ταϊβάν με το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης και της χώρας της, στο όνομα της «σταθερότητας» και της «ασφάλειας» όλης της περιφέρειας.

Θυμίζουμε ότι στις τελευταίες εκλογές το LDP έχασε την πλειοψηφία και στα δύο Σώματα της Βουλής, ενώ αναβαθμισμένα εμφανίζονται στον πολιτικό χάρτη της χώρας σχήματα όπως το υπερσυντηρητικό κόμμα Sanseito (με σύνθημα «Πρώτα η Ιαπωνία!»), που εκφράζουν επιφυλάξεις για τις σημερινές συμμαχίες της χώρας, π.χ. τους όρους της συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Σημειωτέον, τον Οκτώβρη «κατέρρευσε» και η (πάνω από 20 χρόνων) συνεργασία του LDP με το μικρότερο Komeito, έπειτα και από τους υψηλούς «τόνους» απέναντι στην Κίνα.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, την περασμένη βδομάδα η Τακάιτσι υποδέχτηκε στο Τόκιο τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιούνγκ, στην τρίτη τους διμερή συνάντηση από τον Οκτώβρη. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την ενίσχυση της συνεργασίας σε μια σειρά τομείς της βιομηχανίας, ενώ σε Κοινή Δήλωση ξεχώρισαν τη σημασία και «της συνεργασίας Κορέας - ΗΠΑ - Ιαπωνίας για χάρη της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δεδομένης της ταχέως μεταβαλλόμενης διεθνούς κατάστασης».