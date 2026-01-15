ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Ασταμάτητη η αύξηση των θυμάτων του ισραηλινού στρατού

Οι νεκροί από τις επιθέσεις των κατοχικών δυνάμεων του Ισραήλ, το κρύο και τις κακουχίες συνεχώς αυξάνονται στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ οι ΗΠΑ εντείνουν τις διαβουλεύσεις με διάφορες χώρες για την προώθηση των επόμενων σταδίων του άθλιου σχεδίου του Προέδρου Ντ. Τραμπ για την «ανοικοδόμηση», στο πλαίσιο της δημιουργίας προτεκτοράτου.

Χτες το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας έδωσε νέο συνολικό απολογισμό θυμάτων, μετά τον θάνατο 15 ανθρώπων από ισραηλινά πυρά και τον εντοπισμό 13 πτωμάτων μέσα σε ερείπια και συντρίμμια βομβαρδισμένων κτιρίων. Ο αριθμός των νεκρών είναι τουλάχιστον 71. 439 και των τραυματιών 171.324.

Από τις 10 Οκτώβρη, που ξεκίνησε η «εκεχειρία» που παραβιάζεται καθημερινά από τον ισραηλινό στρατό, μέχρι χτες, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 449 Παλαιστίνιοι από επιθέσεις και τραυματίστηκαν τουλάχιστον άλλοι 1.246. Την ίδια περίοδο εντοπίστηκαν μέσα στα συντρίμμια περίπου 710 πτώματα.

«Επιτροπή Διαχείρισης» στη Γάζα ετοιμάζει ο Τραμπ

Σε αυτές τις συνθήκες, αραβικά ΜΜΕ ανέφεραν χτες ότι η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε προσκλήσεις σε 18 Παλαιστίνιους αξιωματούχους και σε άλλες προσωπικότητες προκειμένου να συμμετάσχουν στην «Επιτροπή Διαχείρισης» της καθημερινότητας στη Λωρίδα Γάζας, όπως προβλέπεται από το σχέδιο των ΗΠΑ.

Το απόγευμα ανακοινώθηκε η σύνθεσή της, με επικεφαλής της Επιτροπής τον Αλί Σαάθ, πρώην υπουργό Σχεδιασμού της Παλαιστινιακής Αρχής, ενώ υπεύθυνος του Τομέα Ασφαλείας αναμένεται να αναλάβει ο Μοχάμεντ Νίσμαν, απόστρατος αξιωματούχος των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας. Τα άλλα μέλη της Επιτροπής επελέγησαν από τον Βούλγαρο διπλωμάτη Νικολάι Μλαντένοφ, πρώην ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή, ο οποίος θα εκπροσωπεί στη Γάζα το υπό συγκρότηση «Συμβούλιο Ειρήνης» που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ. Σύμφωνα με τον κατάλογο των ονομάτων που περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου «Reuters», σε αυτά περιλαμβάνονται στελέχη του ιδιωτικού τομέα και διαφόρων ΜΚΟ.

Η πρώτη συνεδρίαση της «Επιτροπής Διαχείρισης» στη Γάζα δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί ακόμα και σήμερα Πέμπτη, στο Κάιρο.

Παράλληλα ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ανακοίνωσε «εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ» την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου, ισχυριζόμενος ότι η κατάσταση μεταβαίνει «από την εκεχειρία στην αποστρατιωτικοποίηση, στη σύσταση τεχνοκρατικής κυβέρνησης και ανοικοδόμησης».

Κλιμάκωση των κατοχικών επιχειρήσεων στη Δυτική Οχθη

Δύσκολη είναι το ίδιο διάστημα και η κατάσταση στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη. Ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, στήνοντας χτες νέα φυλάκια «ελέγχου» γύρω από τα χωριά Γαμπρούντ και Σιλουάντ, ανατολικά της Ραμάλα, και κοντά στην περιοχή Αλ Μαχαλχάλ, δυτικά της ίδιας πόλης.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί στρατιώτες έριξαν βροχή δακρυγόνων σε σπίτια Παλαιστινίων του χωριού Αλ Μουγαγίρ, βορειοανατολικά της Ραμάλα. Επιπλέον, Εβραίοι έποικοι εισέβαλαν σε σπίτια Παλαιστινίων της κωμόπολης Τουρμούς Αγιά, βορειοανατολικά της Ραμάλα.

Νέες προειδοποιήσεις της Χεζμπολάχ

Νέα προειδοποίηση στην κυβέρνηση του Λιβανέζου πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ απηύθυνε χτες ηγετικό στέλεχος της Χεζμπολάχ, ότι αν συνεχίσει τις προσπάθειες να την αφοπλίσει σε όλη τη χώρα θα προκληθεί χάος και πιθανώς θα ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος. Σε συνέντευξή του στο ρωσικό κρατικό μέσο RT ο Μαχμούντ Κμάτι, ανώτερος πολιτικός αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, δήλωσε ότι αν η λιβανέζικη κυβέρνηση επιδιώξει να επεκτείνει το κρατικό μονοπώλιο στα όπλα πιο βόρεια, αυτό θα είναι «το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει διαπράξει το κράτος».

Την προηγούμενη βδομάδα ο λιβανέζικος στρατός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της «πρώτης φάσης» του σχεδίου αφοπλισμού της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας, την περιοχή μεταξύ της μεθορίου με το Ισραήλ και του ποταμού Λιτάνι, πιο βόρεια.