ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

«Ζωτικής σημασίας» για τον «Χρυσό Θόλο» των ΗΠΑ, λέει ο Τραμπ

Σκληρή ενδοϊμπεριαλιστική αντιπαράθεση για τη Γροιλανδία βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑνα επιμένει χθες πως οτιδήποτε λιγότερο από τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ είναι «απαράδεκτο», και τους Ευρωπαίους να προσπαθούν να βρουν έναν συμβιβασμό, προειδοποιώντας για καταστροφή του ΝΑΤΟ.

Σε μια μακροσκελή του ανάρτηση λίγες ώρες πριν τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ των ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, της Δανίας και της Γροιλανδίας, ο Τραμπ κάλεσε το ΝΑΤΟ να ανοίξει τον δρόμο για αμερικανικό έλεγχο στο αυτοδιοικούμενο νησί της Αρκτικής, που αποτελεί δανέζικο έδαφος.

«Οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για τον Χρυσό Θόλο που χτίζουμε. Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ηγηθεί του δρόμου για να την αποκτήσουμε. Αν δεν το κάνουμε, θα το κάνει ή η Ρωσία ή η Κίνα, και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί! Στρατιωτικά, χωρίς την τεράστια δύναμη των ΗΠΑ (...) το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν αποτελεσματική ή αποτρεπτική δύναμη. Ούτε καν θα πλησίαζε! Το γνωρίζουν αυτό, όπως και εγώ. Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο φοβερό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΠΑ. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι απαράδεκτο», έγραψε.

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και για ανάπτυξη μιας μόνιμης αποστολής του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία, ενώ ο γγ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε έχει προαναγγείλει συγκεκριμένα βήματα ενίσχυσης της «άμυνας και ασφάλειας» στην Αρκτική.

Στο μεταξύ ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς - Φρέντερικ Νίλσεν, σε συνέντευξή του μαζί με την ομόλογό του της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε: «Αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας εδώ και τώρα, επιλέγουμε τη Δανία. Επιλέγουμε το ΝΑΤΟ, το βασίλειο της Δανίας και την ΕΕ».

«Διαφωνώ μαζί του. Δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτόν. Αλλά αυτό θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γι' αυτόν», απάντησε ο Τραμπ για τη δήλωση του Νίλσεν.

Η Δανία θα «ενισχύσει» τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία μετά την κριτική που άσκησαν οι ΗΠΑ για τις «αμυντικές» της επενδύσεις στην περιοχή, δήλωσε ο υπουργός Αμυνας της χώρας, Τρ. Λ. Πούλσεν, σημειώνοντας ότι θα υπάρξει μια «πιο μόνιμη» και μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία.

«Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη στρατιωτική μας παρουσία στη Γροιλανδία, αλλά θα δώσουμε και ακόμα μεγαλύτερη έμφαση εντός του ΝΑΤΟ σε περισσότερες ασκήσεις και αυξημένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική», και ήδη από χθες έγιναν οι πρώτες κινήσεις.

Πρόσθεσε ότι η Δανία συμμετείχε σε «έναν συνεχή διάλογο με τους συμμάχους της σχετικά με νέες και αυξημένες δραστηριότητες το 2026», όπως φύλαξη κρίσιμων υποδομών, παροχή βοήθειας στις τοπικές αρχές στη Γροιλανδία, συμπεριλαμβανομένων αστυνομίας, υποδοχής συμμαχικών στρατευμάτων, ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών εντός και γύρω από τη Γροιλανδία και διεξαγωγής ναυτικών επιχειρήσεων.

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Στο μεταξύ, μετά το πέρας της χθεσινής συνάντησης στον Λευκό Οίκο της αντιπροσωπείας Δανίας - Γροιλανδίας με τον Αμερικανικό αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, σε δηλώσεις του χαρακτήρισε τη συζήτηση «εποικοδομητική και ειλικρινή» και σημείωσε ότι «ήρθαμε στις ΗΠΑ μετά από μια σειρά αξιοσημείωτων δηλώσεων σχετικά με τη Γροιλανδία».

Υποστήριξε ότι η Δανία είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ στο ζήτημα της Γροιλανδίας, προσθέτοντας πως «καλύπτεται από το Αρθρο 5» του ΝΑΤΟ. «Είμαστε σίγουρα έτοιμοι να κάνουμε περισσότερα. Ιδέες που δεν σέβονται την εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας είναι απολύτως απαράδεκτες», συνέχισε, για να καταλήξει: «Δεν υπάρχει άμεση απειλή από την Κίνα ή τη Ρωσία που να μην μπορούμε να διαχειριστούμε».

Την ίδια ώρα ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον επιβεβαίωσε ότι αξιωματικοί του σουηδικού στρατού έφτασαν χθες στη Γροιλανδία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συμμαχικής ανάπτυξης στην περιοχή, για τις επερχόμενες ασκήσεις «Επιχείρηση Αρκτική Αντοχή».

Αντιδράσεις και τακτικές από τους Ευρωπαίους

Να καταλήξουν σε μια συμφωνία για το μέλλον της Γροιλανδίας που θα επέτρεπε στον Αμερικανό Πρόεδρο να «κηρύξει νίκη» επί του θέματος χωρίς να καταστρέψει το ΝΑΤΟ, που στηρίζει την ευρωπαϊκή ασφάλεια, επιδιώκουν οι ηγέτες της ΕΕ σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο «Politico». Οι ηγέτες της ΕΕ τείνουν έντονα προς τη συμφιλίωση έναντι της αντιπαράθεσης με τον Τραμπ.

Στο μεταξύ η Γαλλία ετοιμάζεται να ανοίξει γαλλικό προξενείο στη Γροιλανδία στις 6 Φλεβάρη. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν προειδοποίησε χθες, μιλώντας στο υπουργικό του συμβούλιο, ότι «αν επηρεαστεί η κυριαρχία μιας ευρωπαϊκής χώρας και συμμάχου οι αλυσιδωτές επιπτώσεις θα είναι άνευ προηγουμένου».

«Η Γροιλανδία έχει επιλέξει τη Δανία, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ», τόνισε από την πλευρά του ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζ. Ν. Μπαρό.

«Είναι σημαντικό οι Γροιλανδοί να γνωρίζουν - με έργα και όχι μόνο με λόγια - ότι σεβόμαστε τις προσδοκίες τους και τα συμφέροντά τους και ότι μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας επίσης ότι η Γροιλανδία είναι μέρος του ΝΑΤΟ.

Ο Γερμανός υπουργός Αμυνας Μπ. Πιστόριους σχολίασε ότι οποιαδήποτε κίνηση των ΗΠΑ ώστε να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας θα ήταν μια άνευ προηγουμένου κατάσταση για το ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά του ο Πολωνός Πρόεδρος Κ. Ναβρότσκι ουσιαστικά δικαιολόγησε τις επιδιώξεις των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία, λέγοντας ότι είναι θέμα που πρέπει να συζητηθεί μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και της Δανίας.

«Από τη μια πλευρά βλέπουμε τη στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας. Από την άλλη βλέπουμε τον οικονομικό ανταγωνισμό μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, και αυτό είναι το πλαίσιο, το πρίσμα μέσα από το οποίο εξετάζουμε τη Γροιλανδία», είπε.