ΗΠΑ - ΑΡΜΕΝΙΑ

Συμφωνία για τον Διάδρομο Ζανγκεζούρ μέσω της «Εταιρείας Ανάπτυξης»

Τη «στήριξη» ενός διαδρόμου - «αγκάθι», διασταυρωμένων ανταγωνιστικών συμφερόντων, αποφάσισαν προχθές ΗΠΑ και Αρμενία, «ανακατεύοντας την τράπουλα» στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου σε μια περίοδο που όλη η υδρόγειος φλέγεται από τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς.

Πρόκειται για τον Διάδρομο Ζανγκεζούρ ή ...«Διάδρομο Τραμπ για Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία (TRIPP)», όπως τον αποκάλεσαν, σε μια συμφωνία «ειρήνης» που υπογράφηκε τον Αύγουστο μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Μέχρι τότε η Αρμενία αντιδρούσε στον Διάδρομο, που ενώνει το Αζερμπαϊτζάν με τον αζέρικο θύλακα Ναχιτσεβάν κατά μήκος των αρμενικών συνόρων, ενώ στα σχέδια που υπήρχαν μέχρι τότε η Ρωσία απαιτούσε να αναλάβει την «ασφάλεια» του Διαδρόμου.

Οι ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μ. Ρούμπιο, και της Αρμενίας, Αρ. Μιρζογιάν, συζήτησαν την «πρόοδο» στον Διάδρομο και την ευρύτερη συνεργασία ΗΠΑ - Αρμενίας.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η «Εταιρεία Ανάπτυξης TRIPP» θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της υποδομής, με τις ΗΠΑ να ελέγχουν ένα μερίδιο και την Αρμενία να επιβλέπει τα αποθεματικά.

Μόλις συσταθεί η εταιρεία θα έχει δικαιώματα στον Διάδρομο για 49 χρόνια, ενώ η Αρμενία σκοπεύει να προσφέρει στις ΗΠΑ μερίδιο 74% και να διατηρήσει το 26%. Η εταιρεία θα διαχειρίζεται σιδηροδρομικές, οδικές, ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές κατά μήκος των καθορισμένων διαδρομών διέλευσης στην αρμενική επικράτεια σε μια περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η υπογραφή της συμφωνίας το καλοκαίρι έγινε με παράκαμψη της Ρωσίας, η οποία έχει παραδοσιακή «επιρροή» στην περιοχή, ενώ έντονη αντίδραση είχε την ίδια περίοδο και το Ιράν, καθώς ο Διάδρομος καταργεί ουσιαστικά το σύνορό του με την Αρμενία.

Ρώσος παρουσιαστής ζητά επέμβαση στην Αρμενία

Στο μεταξύ σημειώθηκε διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Αρμενίας και Ρωσίας, με το αρμένικο ΥΠΕΞ να καλεί τον Ρώσο πρέσβη για να του επιδώσει διάβημα διαμαρτυρίας.

Είχαν προηγηθεί σχόλια του παρουσιαστή της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Βλ. Σαλαβιόφ - ο οποίος έχει στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο και το κυβερνών κόμμα «Ενωμένη Ρωσία» - υπέρ μιας στρατιωτικής επέμβασης της Ρωσίας στην Αρμενία.

Ο Σαλαβιόφ αναφέρθηκε αρχικά στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, πριν στραφεί στα θέματα της Αρμενίας και της Ουκρανίας.

«Δεν πρέπει να χάσουμε τις θέσεις μας, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για εμάς είναι το εγγύς εξωτερικό μας. Αυτό που συμβαίνει στην Αρμενία είναι πολύ πιο οδυνηρό για εμάς από αυτό που συμβαίνει στη Βενεζουέλα. Η απώλεια της Αρμενίας θα ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτό που συμβαίνει στην Ασία μας, στη Μέση Ασία, στην Κεντρική Ασία όπως ονομάζεται, θα μπορούσε επίσης να γίνει ένα τεράστιο πρόβλημα για εμάς», διαπίστωσε ο Σαλαβιόφ, για να προσθέσει: «Ισως πρέπει να διατυπώσουμε το εθνικό μας δόγμα και να δηλώσουμε με σαφήνεια ποια είναι η σφαίρα επιρροής μας. Τότε όλα θα είναι ξεκάθαρα».

«Αν χρειαζόταν να ξεκινήσουμε μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση σε ουκρανικό έδαφος για την εθνική μας ασφάλεια, γιατί δεν μπορούμε για τους ίδιους λόγους να ξεκινήσουμε μια στρατηγική στρατιωτική επιχείρηση σε άλλα μέρη της ζώνης επιρροής μας;», διερωτήθηκε, αναφερόμενος στη διαρκή πορεία απομάκρυνσης της κυβέρνησης του Ν. Πασινιάν από τη ρωσική «επιρροή», επειδή η Ρωσία δεν υποστήριξε την Αρμενία - μέλος του CSTO - στον πόλεμο με το Αζερμπαϊτζάν.