ΣΥΡΙΑ

Ο στρατός ενισχύει τις θέσεις του στο Χαλέπι

Ο συριακός στρατός άρχισε χτες να ενισχύει τις δυνάμεις του σε περιοχές ανατολικά της πόλης Χαλέπι στη βόρεια Συρία, ένα 24ωρο αφότου κάλεσε τους Κούρδους των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF) να εγκαταλείψουν και αυτήν την περιοχή, στο φόντο των συγκρούσεων της προηγούμενης βδομάδας που προκάλεσαν τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον εκτοπισμό εκατοντάδων αμάχων, στην πλειοψηφία τους Κούρδων.

Ο Αμερικανός στρατηγός Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) του αμερικανικού στρατού για τη Μέση Ανατολή, κάλεσε χτες «όλες τις πλευρές να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να κλιμακώσουν περαιτέρω τις εντάσεις».

Νωρίτερα η συριακή τηλεόραση είχε μεταδώσει ανακοίνωση του στρατού που συνοδευόταν από χάρτη ο οποίος χαρακτήριζε «κλειστή στρατιωτική ζώνη» μια μεγάλη περιοχή ανατολικά της πόλης Χαλέπι.

Την Τρίτη, πάντως, στο Καμισλί της νοτιοανατολικής Τουρκίας, πόλη με κυρίως κουρδικό πληθυσμό, χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν κρατώντας στα χέρια σημαίες και συνθήματα υπέρ των SDF.

Στο μεταξύ, τεταμένη παραμένει η κατάσταση και στο νότιο τμήμα της Συρίας, όπου επιχειρεί κατά διαστήματα ο ισραηλινός στρατός, αξιοποιώντας τις διαφορές της συριακής κυβέρνησης του τζιχαντιστή «Προέδρου» Σαράα με θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες.

Χτες ο σεΐχης Χικμάτ Αλ Χίτζρι, ηγετικό στέλεχος των Δρούζων στη Σουέιντα της νότιας Συρίας, που διατηρεί σχέσεις με το Ισραήλ, δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός «τους έσωσε» εξαπολύοντας αεροπορικές επιδρομές κατά των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.