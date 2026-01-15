Πέμπτη 15 Γενάρη 2026
ΤΑΪΛΑΝΔΗ
Πολύνεκρο δυστύχημα από πτώση γερανού σε τρένο

Από το σημείο της τραγωδίας

Τουλάχιστον 32 άτομα σκοτώθηκαν και άλλα επτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από σοβαρό δυστύχημα που σημειώθηκε χτες το πρωί στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, όταν γερανός έπεσε πάνω σε επιβατηγό τρένο, την ώρα που στα βαγόνια του βρίσκονταν περίπου 200 άτομα.

Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 66, περιλαμβανομένου ενός παιδιού μόλις ενός έτους αλλά και ενός ηλικιωμένου 85 χρονών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 9 το πρωί, όταν γερανός που συμμετείχε σε εργασίες κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής μεγάλης ταχύτητας έπεσε στην αμαξοστοιχία, που κατευθυνόταν από την Μπανγκόκ προς τη βορειοανατολική επαρχία Ubon Ratchathani, μεταφέροντας κυρίως μαθητές και εργαζόμενους. Από την πτώση το τρένο εκτροχιάστηκε, κάποια βαγόνια έπιασαν φωτιά ενώ ένα κόπηκε στη μέση...

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα «The Nation», την αμαξοστοιχία συνέτριψε μεγάλο τμήμα σκυροδέματος που σήκωνε ο γερανός. Το έργο αφορά εναέριο τμήμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης Ταϊλάνδης - Λάος, της οποίας η αξία εκτιμάται στα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Το έργο είναι ενταγμένο στους κινεζικούς «Δρόμους του Μεταξιού» και υπεύθυνη εταιρεία είναι ο ταϊλανδέζικος όμιλος Italian-Thai Development PCL.

    

