ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΡΩΣΙΑΣ - ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ

«Θεμελιώδεις προσεγγίσεις για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων» της Βενεζουέλας

Την πρόθεσή τους να μη μείνουν θεατές στις εξελίξεις που «τρέχουν» όχι απλά για τη Βενεζουέλα, αλλά συνολικά για τη γεωπολιτική κυριαρχία στη Λατινική Αμερική, εκφράζουν Ρωσία και Βραζιλία, όπως αποτύπωσε και η τηλεφωνική συνομιλία που είχαν χτες οι Πρόεδροι των δύο χωρών, Βλαντιμίρ Πούτιν και Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση του Κρεμλίνου, οι δύο ηγέτες «αντάλλαξαν απόψεις για τρέχοντα διεθνή ζητήματα, με ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση γύρω από τη Βενεζουέλα». Υπογράμμισαν δε ότι Ρωσία και Βραζιλία μοιράζονται «θεμελιώδεις προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της κρατικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας». Μάλιστα - όπως αναφέρει η ανακοίνωση - συμφώνησαν να συνεχίσουν να συντονίζουν τις προσπάθειές τους «μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του ΟΗΕ και μέσω των BRICS για τη μείωση της έντασης στη Λατινική Αμερική και σε άλλες περιοχές».

Στο μεταξύ, χτες έγινε γνωστό ότι η προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, συναντήθηκε πρόσφατα με τον Βραζιλιάνο δισεκατομμυριούχο Ζοέζλι Μπατίστα, διαβεβαιώνοντάς τον - σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ - ότι είναι έτοιμη να ανοίξει τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας της σε επενδύσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επενδυτικές ευκαιρίες στη Βενεζουέλα αξιολογεί η εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου «Fluxus», που ανήκει στην οικογένεια Μπατίστα.

Από τη πλευρά του ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, σχολιάζοντας την αμερικανική στρατιωτική επίθεση της 3ης Γενάρη στο Καράκας μίλησε για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», για να προσθέσει ότι «οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας φαίνονται αναξιόπιστοι όταν ενεργούν με αυτόν τον τρόπο...».

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, το αμερικανικό ΥΠΕΞ καλωσόρισε την «απελευθέρωση Αμερικανών κρατουμένων στη Βενεζουέλα» ως «σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση από πλευράς των προσωρινών αρχών». Βέβαια, οι βενεζουελάνικες αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε γενική αμνηστία και απελευθέρωση συλληφθέντων ή καταδικασθέντων για πολιτικούς λόγους, και πολλοί αγωνιστές από το λαϊκό κίνημα συνεχίζουν να είναι φυλακισμένοι.

Ολα αυτά ενώ σε έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων «Hinterlaces» το 91% των Βενεζουελάνων απάντησε θετικά στο ερώτημα «θα λέγατε ότι αυτήν τη στιγμή οι Βενεζουελάνοι πρέπει να ενωθούν και να υποστηρίξουν την Πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ή ότι πρέπει να αντιταχθούμε σε αυτήν;».

Ετοιμη να διαμεσολαβήσει η Σεϊνμπάουμ

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η σοσιαλδημοκράτισσα Πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ δήλωσε ότι η κυβέρνησή της είναι «πλήρως προετοιμασμένη να λειτουργήσει ως όχημα για την προώθηση του διαλόγου» μεταξύ ΗΠΑ και Κούβας.

Οι διεργασίες σε όλη τη Λατινική Αμερική εντείνονται, με δεδομένο το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ισχυρότερων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων του πλανήτη για τον φυσικό της πλούτο και τον συσχετισμό δυνάμεων στην περιοχή, την οποία οι ΗΠΑ θεωρούν «πίσω αυλή» τους.

Νέα δεδομένα θα προσθέσουν και οι εκλογικές μάχες που αναμένονται το επόμενο διάστημα σε μια σειρά χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως στην Κόστα Ρίκα, όπου την 1η Φλεβάρη θα γίνουν προεδρικές εκλογές. Στις δημοσκοπήσεις επικρατέστερη εμφανίζεται η Λάουρα Φερνάντες, υποψήφια της σημερινής κεντροδεξιάς κυβέρνησης του Προέδρου Ροδρίγο Τσάβες.

Προχτές οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αποκαλύφθηκε σχέδιο δολοφονίας σε βάρος του Τσάβες, με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών και Εθνικής Ασφάλειας, Χόρχε Τόρες, να λέει ότι τη σχετική ενημέρωση έκανε «εμπιστευτική πηγή». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε καταβληθεί αμοιβή σε επαγγελματία εκτελεστή με στόχο τη δολοφονία του Προέδρου. Κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εκφράσει ανησυχία για πιθανή ανάμειξη στις εκλογές από την πλευρά του σημερινού Προέδρου του Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε. Χτες, μάλιστα, Τσάβες και Μπουκέλε αναμενόταν να παραστούν στη θεμελίωση γιγαντιαίας φυλακής, ενός «κέντρου εγκλεισμού της τρομοκρατίας» όπως βαφτίζονται χώροι για το στοίβαγμα χιλιάδων στους οποίους δεν έχουν ασκηθεί καν διώξεις, στο όνομα του λεγόμενου «πολέμου κατά των συμμοριών»...