ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

Κάλεσε ΗΠΑ και Ευρωπαίους να αποτρέψουν επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα

Με φόντο τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια κοντά στον τερματικό σταθμό CPC

«Σοβαρή ανησυχία» για τις επιθέσεις με drones την Τρίτη σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στον θαλάσσιο τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας Αγωγού της Κασπίας (CPC) εξέφρασε χθες το Καζακστάν, σε συνάντηση που είχαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης με πρέσβεις ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και με εκπροσώπους των ΗΠΑ και άλλων «διεθνών εταίρων», όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΞ.

Προχθές επλήγησαν εν πλω προς τον τερματικό σταθμό του CPC στη Μαύρη Θάλασσα τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ του Καζακστάν.

Ο αμερικανικός κολοσσός «Chevron» και η «KazMunayGas» έκαναν λόγο για επίθεση που δέχτηκαν τάνκερ ναυλωμένα από αυτές.

Ο συγκεκριμένος αγωγός, που καταλήγει στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ προκειμένου το πετρέλαιο να μεταφορτωθεί σε δεξαμενόπλοια, έχει μήκος 1.500 χιλιόμετρα και ξεκινά από το γιγαντιαίο κοίτασμα Τενγκίζ (δυτικό Καζακστάν), όπου βγαίνει περίπου το 25% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής της «Chevron», το οποίο εξάγεται από ρωσικό λιμάνι.

Η επίθεση στα δεξαμενόπλοια έγινε καθώς έπλεαν προς τερματικό σταθμό στις ρωσικές ακτές, για να φορτώσουν πετρέλαιο από το Καζακστάν, από «άγνωστης ταυτότητας» drones, όμως η Ουκρανία φέρεται να είναι πίσω από ανάλογες επιθέσεις.

Στις αρχές Νοέμβρη 9 drones είχαν επίσης επιτεθεί σε εξαγωγικό εξοπλισμό του CPC, προκαλώντας ζημιά σε σημείο αγκυροβόλησης, με αποτέλεσμα να έχουν διακοπεί οι εξαγωγές πετρελαίου μέσω της μονάδας.

Οι επιθέσεις αυτές πλήττουν τις αμερικανικές εταιρείες «Chevron» και «ExxonMobil», στις οποίες ανήκει αντίστοιχα το 50% και το 25% του πετρελαίου του Καζακστάν.

Το Καζακστάν κάλεσε τις ΗΠΑ και την ΕΕ να «βοηθήσουν», ώστε να διασφαλιστεί η μεταφορά πετρελαίου και να πάρουν μέτρα ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

«Η αυξανόμενη συχνότητα τέτοιων συμβάντων υπογραμμίζει τον αυξανόμενο κίνδυνο στη λειτουργία διεθνούς ενεργειακής υποδομής», τονίζει το ΥΠΕΞ.