ΙΡΑΝ

ΗΠΑ και Ισραήλ κλιμακώνουν προετοιμασίες για στρατιωτική επίθεση

Εντείνονται οιαπόκαιγια μία νέα επίθεση κατά τουμε ξεδιάντροπο πρόσχημα την «προστασία» του ιρανικού λαού, ο οποίος κινητοποιείται εδώ και δύο βδομάδες ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και του κράτους, έχοντας να αντιμετωπίσει τόσο την αιματηρή κρατική καταστολή, όσο και τις προβοκάτσιες που στήνονται μεταξύ άλλων από ξένες μυστικές υπηρεσίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αμερικανική κυβέρνηση πυκνώνει τις στρατιωτικές προετοιμασίες και τις απειλές, επιχειρώντας να προωθήσει διά πυρός και σιδήρου τα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα των αμερικανικών μονοπωλίων στην περιοχή, έναντι ισχυρών ανταγωνιστών όπως η Κίνα κ.ά.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ επανέλαβε προχθές βράδυ στο αμερικανικό δίκτυο CBS News ότι θα προβεί σε «πολύ σθεναρή δράση» κατά του Ιράν αν αρχίσει να απαγχονίζει Ιρανούς διαδηλωτές. Αργότερα χτες βράδυ, εμφανίστηκε να αλλάζει τροπάριο, λέγοντας πως στο Ιράν σταμάτησαν οι δολοφονίες διαδηλωτών και ακυρώθηκαν τα σχέδια για θανατικές εκτελέσεις.

Ανεξάρτητα ωστόσο από τις διακυμάνσεις στις απειλητικές δηλώσεις, όλα δείχνουν πως εντείνονται οι προετοιμασίες επίθεσης.

Εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιωτικοί σε βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή απομακρύνθηκαν, με φόντο τις επανειλημμένες «προειδοποιήσεις» της Τεχεράνης ότι οι βάσεις αυτές θα βρεθούν στο στόχαστρό της σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν.

Σε άλλες χαρακτηριστικές κινήσεις, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από το Ιράν οδικώς μέσω Αρμενίας ή Τουρκίας, ενώ το Ισραήλ ενέτεινε τις προετοιμασίες του αντιπυραυλικού συστήματος Iron Dome και άνοιξε πολεμικά καταφύγια, μεταξύ άλλων και στην Ντιμόνα, όπου βρίσκεται η καρδιά του ισραηλινού πυρηνικού στρατιωτικού προγράμματος.

Ανώτερος Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε χτες βράδυ πως εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, τότε αυτό θα αναλάβει δράση «για να ανατρέψει το ιρανικό καθεστώς».

Επίσης ο όμιλος «Lufthansa» ανακοίνωσε ματαίωση όλων των νυχτερινών πτήσεων από και προς το Ισραήλ από σήμερα έως την Κυριακή.

Σε αυτό το φόντο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μιλώντας στο Reuters δεν απέκλειαν επίθεση στο Ιράν εντός τρέχοντος 24ωρου, με τις κυβερνήσεις Ιταλίας και Πολωνίας να καλούν τους πολίτες τους να φύγουν.

Ρεπορτάζ της βρετανικής «Daily Mail» ανέφερε ότι η αμερικανική ΜΚΟ «Ενωμένοι κατά του Πυρηνικού Ιράν» (UANI) παρέδωσε στο Πεντάγωνο έγγραφο που περιέχει τις συντεταγμένες 50 στρατηγικά σημαντικών τοποθεσιών στο Ιράν.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις Ισραηλινών αξιωματούχων που επικαλέστηκε χτες το «Al Arabiya», ο Πρόεδρος Τραμπ «έχει αποφασίσει να επέμβει στο Ιράν». Μάλιστα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου ενημέρωσε το υπουργικό συμβούλιο για τις πιθανότητες «κατάρρευσης του ιρανικού καθεστώτος» ή «αμερικανικής επέμβασης».

Σε αντίθεση με άλλες περιόδους έντασης και πολεμικών προετοιμασιών στον Περσικό, οι ΗΠΑ αυτή την περίοδο δεν διαθέτουν αεροπλανοφόρο στην περιοχή. Δεν αποκλείεται ωστόσο να πρόκειται για αντιπερισπασμό ή και κάποιου είδους αιφνιδιασμό, με στόχο επιθέσεις - έκπληξη, π.χ. από αμερικανικά υποβρύχια που πλέουν στην περιοχή και δεν είναι ορατά.

Είναι δε χαρακτηριστικό πως η Σαουδική Αραβία ξεκαθάρισε χτες πως δεν θα παραχωρήσει τον εναέριο χώρο της για την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά του Ιράν...

Εντείνει τις προετοιμασίες και η Τεχεράνη

Από την άλλη πλευρά, στην Τεχεράνη, ο διοικητής της αεροπορικής δύναμης των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», ταξίαρχος Σεγιέντ Ματζίντ Μουσαβί, δήλωσε πως η παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων έχει αυξηθεί σημαντικά μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις τον Ιούνη του 2025.

Τόνισε πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται στο «ύψιστο επίπεδο αμυντικής προετοιμασίας» και είναι έτοιμες «να συνθλίψουν κάθε επίθεση» εναντίον της χώρας. Διαβεβαίωσε επίσης πως τα ευάλωτα σημεία (π.χ. ιρανική αεράμυνα), που αποδείχθηκαν αδύναμα κατά τις επιθέσεις του περασμένου Ιούνη, διορθώθηκαν και ενισχύθηκαν.

Επιπλέον, άλλος ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος, ο Ιρανός αρχηγός του γενικού επιτελείου, στρατηγός Σαγίντ Αμπντολραχίμ Μουσαβί, υποστήριξε πως οι διαδηλώσεις και οι ταραχές που καταγράφονται από το τέλος Δεκέμβρη «έχουν άμεση σχέση» με τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025. Ισχυρίστηκε πως ΗΠΑ και Ισραήλ αφού «απέτυχαν με σκληρά όπλα» άλλαξαν τη στρατηγική στέλνοντας και χρησιμοποιώντας στο ιρανικό έδαφος «τρομοκρατικά στοιχεία».

Στο μεταξύ, ο Ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ στη Ν. Υόρκη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, κατέθεσε επιστολή διαμαρτυρίας στον γγ του οργανισμού, Α. Γκουτέρες, με αφορμή τις απροκάλυπτες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ, κατηγορώντας τον πως «υποκινεί τη βία και απειλεί την εθνική μας ασφάλεια».

Στην επιστολή επισημαίνεται πως «οι δημόσιες παρεμβάσεις του Αμερικανού Προέδρου συνιστούν ανοιχτή ενθάρρυνση πολιτικής αποσταθεροποίησης και ευθεία απειλή κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ασφάλειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας». Ανέφερε επίσης πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς φέρουν άμεση και αναντίρρητη νομική ευθύνη για τη συνεπαγόμενη απώλεια ζωών αθώων πολιτών, ιδιαίτερα νέων».

Περιφερειακές πιέσεις για αποτροπή επέμβασης

Να μην ανάψουν άμεσα τα φιτίλια που προαναγγέλλουν οι προκλητικές και επαναλαμβανόμενες απειλές του Αμερικανού Προέδρου έναντι του Ιράν ζητούν χώρες της περιοχής, με τις ηγεσίες τους να ανησυχούν για τις συνέπειες που θα έχει για τα συμφέροντά τους το ισχυρό ενδεχόμενο γενικευμένης σύρραξης και κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία, ακόμη και το Πακιστάν, πυκνώνουν το τελευταίο διάστημα τις πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ, ώστε να μην αποτολμήσει άμεσα μία στρατιωτική επέμβαση αλλά να αφήσει τον χρόνο να περάσει, με την ελπίδα πως οι επιδιώξεις των ΗΠΑ μπορούν να προχωρήσουν με άλλο τρόπο, χωρίς να απειλούνται από ιρανικά αντίποινα.

Το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο «Al Arabiya» μετέδωσε πως το Ιράν ζήτησε από χώρες της περιοχής να αποτρέψουν τις ΗΠΑ να του επιτεθούν, ώστε να αποφευχθούν αναπόφευκτες δυσμενείς περιφερειακές επιπτώσεις, όπως π.χ. το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ από όπου περνά σημαντικό μέρος του διεθνούς εμπορίου Ενέργειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, μετά τη χτεσινή είδηση πως «πάγωσε» η έως πρότινος συνεχιζόμενη άμεση επικοινωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χ. Φιντάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί. Ο Φιντάν τόνισε την ανάγκη επίλυσης της κρίσης «με διάλογο».

Ανάλογες διαβουλεύσεις φέρεται πως είχαν Τούρκοι αξιωματούχοι και με στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Αραγτσί είχε επίσης επικοινωνία με τον ομόλογό του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σεΐχη Αμπντουλά μπιν Ζαγινέτ, λέγοντάς του ότι «η ηρεμία έχει επικρατήσει» στη χώρα του και πως οι Ιρανοί «είναι αποφασισμένοι» να διαφυλάξουν τα κυριαρχικά δικαιώματά τους από «κάθε ξένη παρέμβαση».

Επίσης ο Ιρανός επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί, συνομίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών και πρωθυπουργό του Κατάρ.

Η Κίνα - που είναι από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ιρανικού πετρελαίου - επανέλαβε την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε ξένη επέμβαση και ανάμειξη στις υποθέσεις του Ιράν.

Λαϊκές συγκεντρώσεις στις κηδείες θυμάτων

Χτες, πάντως, στην Τεχεράνη και άλλες μεγάλες πόλεις όπως το Ισφαχάν, το Μπουσέχρ κ.ά. πραγματοποιήθηκαν μεγάλες λαϊκές συγκεντρώσεις κατά τις τελετές κηδείας ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε επεισόδια, ταραχές και προβοκάτσιες ξενοκίνητων δυνάμεων.

Στην Τεχεράνη πολλές χιλιάδες άνθρωποι κρατούσαν σημαίες του Ιράν και πορτρέτα του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ άλλοι κρατούσαν πλακάτ και πανό κατά ταραχών και επεισοδίων.

Οσο για τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων εξακολουθεί να επικρατεί σύγχυση: Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει επίσημο απολογισμό, ενώ οι όποιες πληροφορίες έρχονται από «δυτικές» ΜΚΟ όπως η αμερικανική HRANA (Human Rights Activists News Agency).

Η HRANA υποστηρίζει (σύμφωνα και με χτεσινό ρεπορτάζ του πρακτορείου ΑΡ) πως «έχει επιβεβαιώσει» τον θάνατο τουλάχιστον 2.403 ανθρώπων (ανάμεσά τους 12 ανήλικοι και 147 μέλη των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας) σε διαδηλώσεις ή επεισόδια σε 187 πόλεις και των 31 επαρχιών του Ιράν τις τελευταίες 17 μέρες. Κατά το ίδιο διάστημα η ΜΚΟ υποστηρίζει πως συνελήφθησαν 18.434 άνθρωποι και τραυματίστηκαν σοβαρά 1.134.

Στο μεταξύ, δηλώσεις που έκανε χτες ο Ιρανός ανώτατος δικαστής Γκολάμ Χοσεΐν Μοχσεβί Ετζεΐ, φάνηκε να ανοίγουν τον δρόμο για «δίκες - εξπρές» και εκτελέσεις όσων κατηγορούνται για «τρομοκρατικές επιθέσεις».