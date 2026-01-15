Πέμπτη 15 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΙΝΑΣ
Ξεπέρασε το 1 τρισ. για πρώτη φορά

Παρά τη σοβαρή πτώση εξαγωγών στις ΗΠΑ

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ξεπέρασε το 2025 το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, για πρώτη φορά από τότε που καταγράφονται στοιχεία, και παρά την «ανταλλαγή» σοβαρών δασμών με τις ΗΠΑ, που μάλιστα προκάλεσε και πτώση των κινεζικών εξαγωγών προς την αμερικανική αγορά κατά 20%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες της Κίνας, προκύπτει ταυτόχρονα ότι μειώθηκαν και οι εισαγωγές προς την Κίνα, κατά 14,6%.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας των τελωνείων, Γουάνγκ Τζουν, εξέφρασε ικανοποίησή για το «νέο ιστορικό ρεκόρ» του συνολικού όγκου των συναλλαγών της Κίνας, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «ορισμένες χώρες πολιτικοποίησαν τα εμπορικά ζητήματα και περιόρισαν τις εξαγωγές τεχνολογιών αιχμής προς την Κίνα. Χωρίς αυτό, θα είχαμε κάνει περισσότερες εισαγωγές».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, οι κινεζικές εξαγωγές στην Αφρική αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι κατά 25,8%, και στις χώρες της Ενωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) κατά 13,4%.

    

