ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Οι Ισραηλινοί καθημερινά δολοφονούν, ενώ «ακροβατεί» η εκεχειρία

Οι ισραηλινές επιθέσεις στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας παραβιάζουν καθημερινά την από την πρώτη στιγμή εύθραυστη εκεχειρία. Την Κυριακή ανώτερα στελέχη της Χαμάς προειδοποίησαν με βιντεοσκοπημένο μήνυμά τους για το ενδεχόμενο κατάρρευσής της, ενώ υποτίθεται ότι αναμένεται το προσεχές διάστημα η δεύτερη φάση του άθλιου σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στο μήνυμά του ο Χαλίλ Αλ Χάγια, επικεφαλής της Χαμάς, επιβεβαίωσε τη δολοφονία του διοικητή της οργάνωσης στη Γάζα, Ραΐντ Σαΐντ, το περασμένο Σάββατο, καλώντας τους μεσολαβητές, με πρώτο τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να εργαστούν «προκειμένου να υποχρεώσουν» το Ισραήλ να σεβαστεί αυτά στα οποία συμφώνησε.

Ο Σαΐντ έχει χαρακτηριστεί από το Ισραήλ «ένας από τους αρχιτέκτονες των επιθέσεων της 7ης Οκτώβρη 2023». Η δολοφονία του έγινε σε αυτοκίνητο εν κινήσει στην Πόλη της Γάζας. Μαζί του σκοτώθηκαν άλλα 4 άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 25.

Προς το παρόν το Ισραήλ αξιοποιεί στο έπακρο ως πρόσχημα για τη συνέχιση της κατάστασης αυτής την αδυναμία της Χαμάς να εντοπίσει τη σορό του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου, του αστυνομικού Ραν Γκβίλι, κάτι που είναι όρος για την έναρξη της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας.

Την Κυριακή ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Προέδρου Τραμπ, ενημέρωσαν μέσω τηλεδιάσκεψης τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ για το «ειρηνευτικό» σχέδιο των ΗΠΑ στη Γάζα.

Το Σάββατο, ρεπορτάζ της εφημερίδας «Wall Street Journal» ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν υποβάλει επίσημα αιτήματα σε περίπου 70 χώρες από τις οποίες ελπίζουν να στρατολογήσουν στρατεύματα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Στο τέλος της περασμένης βδομάδας έκαναν σχετικές δηλώσεις και οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Κύπρου.

Καταρρεύσεις κτιρίων στη Γάζα και κατεδαφίσεις στη Δυτική Οχθη

Χτες οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών στη Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας, σε βόρειες περιοχές, εντείνοντας τον Γολγοθά της επιβίωσης. Στο μεταξύ, το τελευταίο κύμα κακοκαιρίας «Byron», που πλήττει τη Λωρίδα της Γάζας και τα άλλα παλαιστινιακά εδάφη, εξακολουθεί να προκαλεί καταρρεύσεις κτιρίων, λόγω της υποχώρησης του εδάφους από τις πλημμύρες.

Ετσι, πέρα από τους εγκλωβισμένους που έχασαν τη ζωή τους λόγω των ισραηλινών επιθέσεων ανάμεσα σε ερείπια και χαλάσματα, υπάρχουν πλέον και τα θύματα της κακοκαιρίας που εγκλωβίστηκαν σε μισογκρεμισμένα κτίρια.

Ιατρικές πηγές που επικαλέστηκε χτες το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA ανέφεραν αυξημένο νέο συνολικό απολογισμό θυμάτων. Οι νεκροί από τον Οκτώβρη του 2023 ξεπέρασαν χτες τους 70.665 και οι τραυματίες τους 171.145.

Νεκρός 16χρονος Παλαιστίνιος στη Δυτική Οχθη

Αργότερα χτες το βράδυ ανακοινώθηκε η δολοφονία ενός 16χρονου Παλαιστίνιου από ισραηλινά πυρά. Ο θάνατος του εφήβου επήλθε κατά τη διάρκεια εφόδου του κατοχικού στρατού στην πόλη Τουκούα. Ο νεαρός Αμάρ Γιάσερ Σαμπάχ χτυπήθηκε από σφαίρα στο στήθος, αναφέρει το ρεπορτάζ του WAFA, και κατέληξε στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί στρατιώτες τραυμάτισαν σοβαρά Εβραίο έποικο από τον εποικισμό Κεντουμίμ, ανατολικά της πόλης Καλκίγια, νομίζοντας ότι πυροβολούν Παλαιστίνιο.

Στη συνοικία Σιλωάμ της Ιερουσαλήμ τρεις οικογένειες Παλαιστινίων (ανάμεσά τους ένας κατάκοιτος νεαρός και ένα κορίτσι με αναπηρίες) εκδιώχθηκαν βίαια από τα σπίτια τους, με απόφαση υπέρ της οργάνωσης εποικισμού «Ateret Cohanim», που ισχυρίστηκε ότι είχε τίτλους ιδιοκτησίας από το 1881.

Επιπλέον, χτες ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θα κατεδαφίσει στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμάς της βόρειας Δυτικής Οχθης τα κτίρια 25 πολυκατοικιών, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 100 διαμερίσματα.

Μοιρασιές για τα λάφυρα του πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε στη συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας για τη Γάζα, με επικεφαλής τους Τζάρεντ Κούσνερ, Στιβ Γουίτκοφ και Αριέχ Λάιτστον. Σύμφωνα με πληροφορίες της βρετανικής εφημερίδας «The Guardian», δύο πρώην αξιωματούχοι του λεγόμενου «Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» (DOGE - μέχρι τον Μάη ήταν επικεφαλής του ο δισεκατομμυριούχος Ιλον Μασκ) ηγούνται των συζητήσεων της ομάδας σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια και τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Γάζας.

Μία από τις υποψήφιες εργολαβικές εταιρίες είναι η «Gothams LLC», που διαθέτει ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεις στον Λευκό Οίκο και η οποία εξασφάλισε συμβόλαιο 33 εκατ. δολαρίων για τη διαχείριση του κολαστηρίου - κέντρου κράτησης «παράτυπων» μεταναστών στη νότια Φλόριντα, γνωστού με το παρατσούκλι «Alligator Alcatraz».

Νέες ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο

Το ίδιο διάστημα ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει το σφυροκόπημα θέσεων της Χεζμπολάχ σε νότιο και ανατολικό Λίβανο, ενώ πυκνώνουν οι πτήσεις ισραηλινών drones ακόμα και πάνω από νότιες συνοικίες της πρωτεύουσας της χώρας, Βηρυτού.

Οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν ότι σε αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο σκότωσαν 3 μέλη της Χεζμπολάχ.

Το Σάββατο πάντως είχε καταγραφεί η ακόλουθη ασυνήθιστη εξέλιξη: Ο ισραηλινός στρατός ματαίωσε βομβαρδισμό κτιρίου στη νότια κοινότητα Γιανούχ, που υποτίθεται ότι συμπεριλαμβάνεται στις «υποδομές της Χεζμπολάχ» σε περιοχή του νότιου Λιβάνου. Μάλιστα είχε καλέσει τους κατοίκους να εκκενώσουν τα σπίτια τους «άμεσα». Μετά τον έλεγχο στο κτίριο δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο.

Στο μεταξύ, ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του την Κυριακή επανέλαβε τη διαφωνία της οργάνωσης για τον αφοπλισμό της και διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ δεν θα πετύχει τον στόχο του «για τερματισμό της αντίστασης, ακόμα κι αν όλος ο κόσμος ενωθεί κατά του Λιβάνου».

Ολα αυτά ενώ την Παρασκευή 19 Δεκέμβρη αναμένεται εκτός απροόπτου να πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γύρος των άμεσων διαβουλεύσεων Λιβανέζων και Ισραηλινών αντιπροσώπων, σε χώρο που ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός.