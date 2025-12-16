ΧΙΛΗ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Νίκη των θαυμαστών του Πινοσέτ μετά τη σοσιαλδημοκρατική διαχείριση

Ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Χιλή, με τον αντιδραστικό υποψήφιο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, θαυμαστή της δικτατορίας του Πινοσέτ, Χοσέ Αντόνιο Καστ, να τερματίζει πρώτος με 58,2%, έναντι της υποψήφιας των σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων Γιανέτ Χάρα, με 41,8%. Η συμμετοχή κυμάνθηκε στο 85%.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Καστ, που είναι απόγονος Γερμανού ναζί που διέφυγε στη Χιλή, και με τα πορτρέτα του Αουγκούστο Πινοσέτ, έδωσε το στίγμα του: «Θα αποκαταστήσουμε την τήρηση του νόμου», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στο κυνήγι των μεταναστών, ενώ χθες συναντήθηκε με τον σοσιαλδημοκράτη απερχόμενο Πρόεδρο Γκαμπριέλ Μπόριτς για τη μετάβαση της προεδρίας που θα γίνει στις 11 Μάρτη.

Η Γ. Χάρα, που προέρχεται από το ΚΚ Χιλής που συμμετείχε στον συνασπισμό κομμάτων «Ενωμένοι για την Χιλή», αναγνώρισε την ήττα και υποσχέθηκε πως η αντιπολίτευση θα είναι «διεκδικητική».

Ωστόσο αυτό που προετοίμασε την επάνοδο της ακροδεξιάς ήταν η διαχειριστική κυβερνητική πολιτική των σοσιαλδημοκρατών, που επιδείνωσε την κατάσταση των λαϊκών στρωμάτων, ενώ και η καταστολή συνεχίστηκε, ένα ζήτημα που αναδείχτηκε στις μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις του 2019, που έφεραν στο προσκήνιο τον Μπόριτς.

Η σοσιαλδημοκρατική διαχείριση του καπιταλισμού εξάλλου και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως η Αργεντινή, το Περού, η Βολιβία, το Σαλβαδόρ, η Ονδούρα, προετοίμασε το έδαφος για την επάνοδο των δυνάμεων της ακροδεξιάς...

Χαρακτηριστικά ήταν και τα συγχαρητήρια από τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο στον Καστ, ο οποίος αναφέρθηκε σε «κοινές προτεραιότητες, ιδίως την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, το τέλος της παράνομης μετανάστευσης και την αναζωογόνηση της εμπορικής σχέσης μας».

Ο δε Πρόεδρος της Αργεντινής Χ. Μιλέι είπε ότι μετά τη «νίκη του φίλου» του Καστ, περιμένει ότι θα «συνεργαστεί μαζί του ώστε η περιοχή να υιοθετήσει τις ιδέες της ελευθερίας και να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από τον καταπιεστικό ζυγό του σοσιαλισμού», όπως ψευδεπίγραφα, κατά τα πρότυπα του Τραμπ, παρουσιάζει τις σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις της περιοχής.

Ο σοσιαλδημοκράτης Πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, κατήγγειλε την ύπαρξη πολιτικού και δικαστικού αποκλεισμού κατά προοδευτικών κυβερνήσεων με παρέμβαση των ΗΠΑ, ενώ μιλώντας γενικόλογα για πεποίθηση ότι «η ζωή θα κερδίσει τον θάνατο» είπε ότι δεν θα δώσει το χέρι στον Καστ...