ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Πολύνεκρη επίθεση στη διάρκεια εβραϊκής γιορτής

Ερωτήματα από τις ταυτόχρονες αναφορές για φερόμενα σχέδια επιθέσεων σε εκδηλώσεις σε ΗΠΑ, Γερμανία και Γαλλία

Σε έναν κόσμο που φλέγεται από τις ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις και τη μεγάλη όξυνση των ανταγωνισμών, με τον λεγόμενο «υβριδικό πόλεμο» να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τους, τις τελευταίες μέρες καταγράφονται απανωτά περιστατικά ή απειλές «τρομοκρατίας» σε εορταστικές εκδηλώσεις σε όλο τον πλανήτη, από την Αυστραλία μέχρι τις ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη, σε Γερμανία και Γαλλία.

Στις εξελίξεις ξεχωρίζει η αιματηρή επίθεση με τουλάχιστον 16 νεκρούς που εξαπολύθηκε προχθές στην Αυστραλία, στην πολυσύχναστη παραλία Μπόνται στο Σίδνεϊ, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα, με τη συμμετοχή πλήθους ντόπιων αλλά και Εβραίων από διάφορες χώρες.

Οι δύο ένοπλοι που άνοιξαν πυρ ταυτοποιήθηκαν ως ένας 50χρονος Αυστραλός με καταγωγή από το Πακιστάν και ο 24χρονος γιος του. Ο πρώτος έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά, ενώ ο δεύτερος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μέχρι χτες.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, πυροβολισμοί έπεφταν επί περίπου δέκα λεπτά, ενώ στα θύματα περιλαμβάνεται και ένα παιδί.

Αυστραλέζικα ΜΜΕ μετέδωσαν ότι η υπηρεσία πληροφοριών της χώρας είχε διενεργήσει έρευνα για τον 24χρονο το 2019, επειδή φερόταν να διατηρεί στενή σχέση με μέλος του «Ισλαμικού Κράτους» που καταδικάστηκε για προετοιμασία «τρομοκρατικής ενέργειας στην Αυστραλία».

Παρ' όλα αυτά, θεωρήθηκε ότι «δεν αποτελεί απειλή», ενώ ο πατέρας του φέρεται να είχε στην κατοχή του νόμιμα έξι πυροβόλα όπλα - και παρότι η Αυστραλία θεωρείται ότι έχει σχετικά αυστηρή νομοθεσία για την οπλοκατοχή...

Το δίκτυο ABC επικαλέστηκε δηλώσεις αξιωματούχων σύμφωνα με τις οποίες σε όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες βρέθηκαν δύο σημαίες του «Ισλαμικού Κράτους».

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αντιμετωπίζουν την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια», ενώ ο πρωθυπουργός Αντ. Αλμπανέζι συγκάλεσε εκτάκτως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι «η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα», όπως να υιοθετήσει «αυστηρότερους νόμους σε ό,τι αφορά τα πυροβόλα όπλα».

Μεταξύ άλλων χαρακτήρισε «ήρωα» έναν 43χρονο μανάβη ο οποίος εμφανίζεται σε σχετικά βίντεο να αφοπλίζει έναν από τους δράστες και να του αποσπά το τουφέκι, πριν τελικά τον σημαδέψει με αυτό και μετά το αφήσει. Διεθνή ΜΜΕ ανέφεραν ότι αν και ο 43χρονος δεν είχε καμία προηγούμενη εμπειρία ή εκπαίδευση με όπλα, κατάφερε να αφοπλίσει τον δράστη, που φέρεται να ήταν «τρομοκράτης» και να είχε νόμιμες άδειες για 6 όπλα.

Από τη πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου έσπευσε να κατηγορήσει την κυβέρνηση της Αυστραλίας ότι «έριξε λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού» - αναφερόμενος ουσιαστικά στην απόφασή της να ανακοινώσει πρόσφατα ότι αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος.

Το ΥΠΕΞ της Παλαιστινιακής Αρχής καταδίκασε την επίθεση, δηλώνοντας ότι απορρίπτει «κάθε μορφή βίας, τρομοκρατίας και εξτρεμισμού, που είναι αντίθετα με τις ανθρωπιστικές αξίες και τις ηθικές αρχές».

ΗΠΑ - Γερμανία: Συλλήψεις για φερόμενα σχέδια επιθέσεων σε εκδηλώσεις

Σε ένα τέτοιο φόντο, στις ΗΠΑ αξιωματούχος του FBI δήλωσε χτες στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο «Fox» ότι την περασμένη βδομάδα συνελήφθησαν τέσσερα άτομα στη Λούσερν Βάλεϊ, μια έρημη πόλη ανατολικά του Λος Αντζελες, επειδή σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν «τρομοκρατική επίθεση» την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ίδιας πηγής, οι συλληφθέντες αυτοπροσδιορίζονται ως μέλη του λεγόμενου Turtle Island Liberation Front (TILF), που χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως «φιλοπαλαιστινιακή» ομάδα, με αντικυβερνητική ιδεολογία.

Δηλώσεις για το θέμα έκανε στη συνέχεια και η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι, ισχυριζόμενη ότι το TILF ετοιμαζόταν να εξαπολύσει σειρά βομβιστικών επιθέσεων εναντίον πολλών στόχων στη νότια Καλιφόρνια από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Στη Γερμανία, η Εισαγγελία της Βαυαρίας ανακοίνωσε τη σύλληψη πέντε ατόμων από την Αίγυπτο, τη Συρία και το Μαρόκο που θεωρείται ότι σκόπευαν να πραγματοποιήσουν «τρομοκρατικό χτύπημα» στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Ντινγκόλφινγκ, έξω από το Μόναχο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σύλληψη των πέντε ανδρών «ματαίωσε μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση με ισλαμιστικά κίνητρα».

Στη δε Γαλλία οι αρχές φέρονται να ακύρωσαν συναυλία που είχε προγραμματιστεί για την αλλαγή του χρόνου στα Ηλύσια Πεδία, ζητώντας από τη δημοτική αρχή του Παρισιού την ακύρωσή της, λόγω «σοβαρών κινδύνων ασφαλείας».

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, σε επείγουσα επιστολή του προς τις τοπικές αρχές προειδοποίησε για «πολύ υψηλή τρομοκρατική απειλή» και ζήτησε ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, περιορισμό της κίνησης οχημάτων και αυξημένη κινητοποίηση των υπηρεσιών πληροφοριών, λόγω πιθανότητας οι χριστουγεννιάτικες αγορές «να αποτελέσουν στόχο βίαιων ή πολιτικά υποκινούμενων επιθέσεων».