ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ - ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Πολεμικά αεροσκάφη των ΗΠΑ θα χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια του Τρινιντάντ και Τομπάγκο

Εντείνουν οιτις πολεμικές προετοιμασίες στηενισχύοντας τις στρατιωτικές δυνάμεις τους στην περιοχή με πρόσχημα την «αντιμετώπιση του εμπορίου ναρκωτικών», στο πλαίσιο του περιβόητου «ανανεωμένου δόγματος Μονρόε» για την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των μονοπωλίων τους στην αμερικανική ήπειρο έναντι των ανταγωνιστών τους.

Με φόντο τις εντεινόμενες απειλές της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον της Βενεζουέλας, τα θαλάσσια πλήγματα στην Καραϊβική, που μέχρι τώρα έχουν προκαλέσει τον θάνατο άνω των 90 ατόμων, και τις επαναλαμβανόμενες απειλές του Αμερικανού Προέδρου για χερσαίες επιχειρήσεις, χθες η κυβέρνηση του Τρινιντάντ και Τομπάγκο - μικρού νησιωτικού κράτους που απέχει ελάχιστα ναυτικά μίλια από τις ακτές της Βενεζουέλας - ανακοίνωσε ότι «με βάση τη διμερή συνεργασία μας, το υπουργείο Εξωτερικών έδωσε έγκριση ώστε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια του Τρινιντάντ και Τομπάγκο τις επόμενες βδομάδες».

Πρόσθεσε δε πως «οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι οι ελιγμοί αυτοί είναι επιμελητειακής φύσης, διευκολύνοντας τον ανεφοδιασμό και την εναλλαγή του στρατιωτικού προσωπικού».

Θυμίζουμε ότι στα μέσα Νοέμβρη Αμερικανοί πεζοναύτες - τμήμα των οποίων φέρεται να παραμένει στη χώρα - συμμετείχαν σε στρατιωτικά γυμνάσια στο Τρινιντάντ, ενώ πρόσφατα η Ουάσιγκτον εγκατέστησε και νέο ραντάρ στη χώρα.

Η πρωθυπουργός του Τρινιντάντ, Κάμλα Περσάντ - Μπισεσάρ, έσπευσε να υπερθεματίσει ότι αυτό «βοηθά στον εντοπισμό δραστηριοτήτων κατάργησης των κυρώσεων (σ.σ. ενάντια στη διακίνηση) αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας και διακινητών που πραγματοποιούν παραδόσεις ναρκωτικών, πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών και μεταναστών στη χώρα μας από τη Βενεζουέλα». Επίσης το χαρακτήρισε «ένα ανώτερο επίπεδο προστασίας, που προηγουμένως δεν ήταν διαθέσιμο».

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε δεξαμενόπλοια

Ολα αυτά ενώ οι ΗΠΑ, μετά το στρατιωτικό ρεσάλτο που πραγματοποίησαν την προηγούμενη βδομάδα καταλαμβάνοντας τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις σε βάρος άλλων έξι δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη διακίνηση αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Συγκεκριμένα, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ενεργοποίησε κυρώσεις ενάντια στα πλοία «White Crane», «Kiara M», «H. Constance», «Lattafa», «Tamia» και «Monique», όλα μεγάλης χωρητικότητας, ναυπηγημένα μεταξύ 2002 και 2007, με σημαίες Παναμά, Χονγκ Κονγκ και Νήσων Κουκ.

Το OFAC υποστηρίζει ότι τα περισσότερα από αυτά τα πλοία επιχείρησαν να αποκρύψουν τη δραστηριότητά τους, παραποιώντας ή απενεργοποιώντας τα συστήματα αυτόματου εντοπισμού (AIS), κάτι που ως τακτική επιλέγουν πλοία που συγκαταλέγονται στη λεγόμενη «σκιώδη ναυτιλία».

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, τουλάχιστον ένα από τα πλοία ήταν ήδη φορτωμένο με βενεζολάνικο πετρέλαιο και κατευθυνόταν προς την Ασία για εκφόρτωση.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, προχτές ο Πρόεδρος της Κολομβίας Γκ. Πέτρο έδωσε εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας για νέα πλήγματα κατά της αντάρτικης οργάνωσης ELN, διαμηνύοντας ότι «δεν θα επιτρέψουμε να απειληθούμε από διακινητές ναρκωτικών μεταμφιεσμένους σε επαναστάτες».

Επιπλέον, κάλεσε τον πληθυσμό στις περιοχές όπου δρα η οργάνωση να αγνοήσουν τις οδηγίες της για αποφυγή εξόδων λόγω «απειλών ιμπεριαλιστικής επέμβασης» από τις ΗΠΑ και να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα «χωρίς φόβο».

Ο Κολομβιάνος ηγέτης ξεκαθάρισε σε ανάρτησή του ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας έχουν εντολή να «επιτεθούν» στον ELN και «να προστατεύσουν τον πληθυσμό από κάθε απειλή».