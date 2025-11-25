ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Αμερικανική ΝΟΤΑΜ λόγω «επιδεινούμενης ασφάλειας» και «αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας»

«Ετοιμη να χρησιμοποιήσει κάθε στοιχείο της αμερικανικής ισχύος για να σταματήσει τα ναρκωτικά από το να πλημμυρίζουν τη χώρα μας και για να φέρει τους υπεύθυνους στη Δικαιοσύνη» δηλώνει η αμερικανική κυβέρνηση για τη Βενεζουέλα, όπως δήλωσαν (ανώνυμα) στο «Reuters» αξιωματούχοι των ΗΠΑ. Με το πρόσχημα δηλαδή της καταπολέμησης των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών, στα οποία εμπλέκουν τον σοσιαλδημοκράτη Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, οι ΗΠΑ εντείνουν τη στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική και προετοιμάζουν την επίθεση στη χώρα. Στην πραγματικότητα στόχος είναι να επανακτήσουν τον έλεγχο των τεράστιων φυσικών πόρων της Βενεζουέλας στον ανταγωνισμό με άλλες δυνάμεις, όπως Ρωσία και Κίνα.

Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), πάντως, εξέδωσε ειδοποίηση (Notice to Airmen, NOTAM) υπ' αρ. A0012/25 προς τους χειριστές πολιτικών αεροσκαφών που κινούνται προς ή από τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, για «κίνδυνο» στην περιοχή εξαιτίας της «εντατικοποίησης των στρατιωτικών δραστηριοτήτων», καλώντας τους να επιδεικνύουν προσοχή «σε όλα τα ύψη» εξαιτίας της «επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας» και «της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας μέσα και γύρω από τη Βενεζουέλα». Λίγες ώρες μετά, αεροπορικές εταιρείες όπως οι «Iberia» (Ισπανία), TAP (Πορτογαλία), «Avianca» (Κολομβία), «Caribbean» (Τρίνινταντ και Τομπάγκο), GOL (Βραζιλία) και LATAM (Χιλή) ανέστειλαν τις πτήσεις τους προς και από τη Βενεζουέλα, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Ενωσης Αεροπορικών Εταιρειών της Βενεζουέλας (ALAV), Μαρισέλα ντε Λοαΐσα. Αντίστοιχη απόφαση ανακοίνωσε χτες και η «Turkish Airlines».

Την ίδια στιγμή το «Reuters» επικαλέστηκε και δηλώσεις Αμερικανών κυβερνητικών αξιωματούχων ότι το «πρώτο μέρος» της «νέων επιχειρήσεων» κατά της κυβέρνησης Μαδούρο πιθανότατα θα αφορά επιχειρήσεις των μυστικών υπηρεσιών.

Σε χθεσινή ανακοίνωσή του, πάντως, το ΥΠΕΞ της Βενεζουέλας αρνείται κατηγορηματικά τη «συμμετοχή της κυβέρνησης στην ανύπαρκτη τρομοκρατική οργάνωση του "Καρτέλ των Ηλιων"». Οπως σημειώνεται, είναι «ένα άθλιο ψέμα που χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει μια παράνομη επέμβαση, ενέργεια που αναπαράγει μια παλιά, κλασική τακτική των ΗΠΑ για την αλλαγή καθεστώτος».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο Πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, δήλωσε ότι «με ανησυχεί πολύ, και έχω την πρόθεση να το συζητήσω με τον Πρόεδρο Τραμπ (...) Νομίζω πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρεθούμε αντιμέτωποι με πόλεμο τώρα». Εκρινε δε σκόπιμο να πει ότι δεν πρέπει «να επαναλάβουμε το λάθος που έγινε στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία. 'Η, για να το πούμε αλλιώς, αν πέσει μια τουφεκιά είναι δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα τελειώσει αυτό».

Στο μεταξύ, χτες έγινε γνωστό ότι ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ θα επισκεφτεί το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Αλληλεγγύη από το ΜΑΣ

Την αλληλεγγύη του «στον λαό, στη νεολαία, στους φοιτητές και φοιτήτριες της Βενεζουέλας, που βρίσκονται για άλλη μια φορά αντιμέτωποι με τους επιθετικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, που ρίχνουν νέο λάδι στη φωτιά του ιμπεριαλιστικού πολέμου, αυξάνοντας τον κίνδυνο γενίκευσής του» εκφράζει το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών.

Σε ανακοίνωσή του τονίζει πως «οι λαοί δεν έχουν καμία ανάγκη από "προστάτες" και "«σωτήρες" που το μόνο που σπέρνουν είναι πολέμους, πραξικοπήματα, φτώχεια και προσφυγιά. Στη Βενεζουέλα και σε κάθε χώρα μοναδικός αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις είναι ο ίδιος ο λαός της, χωρίς ξένες επεμβάσεις και παρεμβάσεις».