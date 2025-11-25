Τρίτη 25 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΔΙΕΘΝΗ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ G20 ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
Αντανάκλαση ενός «κόσμου που επανευθυγραμμίζεται»

Ως «δέσμευση για πολυμερή συνεργασία» παρουσίασε τη Δήλωση που εκδόθηκε μετά τη Σύνοδο του G20 στη Νότια Αφρική ο Πρόεδρος της χώρας, Σίρικ Ραμαφόσα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, στις οποίες δεν συμμετείχε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η Δήλωση καλεί σε μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, αλλά και σε Σουδάν, Κονγκό «και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», προκειμένου «να μπει τέλος σε άλλες συρράξεις και πολέμους σε ολόκληρο τον πλανήτη», όπως αναφέρεται.

Ενδεικτικές πάντως ήταν οι επισημάνσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος δήλωσε «γοητευμένος» από το πώς «ο κόσμος αυτήν τη στιγμή υφίσταται μια επανευθυγράμμιση και δημιουργούνται νέες συνδέσεις». «Δεν νομίζω ότι ήταν καλή απόφαση από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης να απουσιάζει εδώ. Αλλά αυτό είναι κάτι που η αμερικανική κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει μόνη της», είπε μεταξύ άλλων. Παρατήρησε πάντως ότι «συνέβησαν πολλά εδώ (σ.σ. στη Νότια Αφρική) και οι ΗΠΑ αναφέρθηκαν μόνο εν παρόδω».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Προχωρούν σχέδια της Ιαπωνίας να αναπτύξει πυραύλους κοντά στην Ταϊβάν
Σύγκλιση Μαμντάνι - Τραμπ εν μέσω αισχρού αντικομμουνισμού
Νέες απειλές του Ισραήλ μετά το μπαράζ επιθέσεων σε Γάζα και Λίβανο
 Ευχολόγια εν μέσω αντιθέσεων για μέτρα δράσης
 Ξεκίνησε τριήμερη απεργία σε όλη τη χώρα
 Αμερικανική ΝΟΤΑΜ λόγω «επιδεινούμενης ασφάλειας» και «αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας»
 Βομβιστική επίθεση στα σύνορα με το Αφγανιστάν
 Σχέδιο εξόντωσης του Χαμενεΐ καταγγέλλει η Τεχεράνη
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ