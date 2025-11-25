ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ G20 ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

Αντανάκλαση ενός «κόσμου που επανευθυγραμμίζεται»

Ως «δέσμευση για πολυμερή συνεργασία» παρουσίασε τη Δήλωση που εκδόθηκε μετά τη Σύνοδο του G20 στη Νότια Αφρική ο Πρόεδρος της χώρας, Σίρικ Ραμαφόσα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, στις οποίες δεν συμμετείχε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η Δήλωση καλεί σε μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, αλλά και σε Σουδάν, Κονγκό «και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», προκειμένου «να μπει τέλος σε άλλες συρράξεις και πολέμους σε ολόκληρο τον πλανήτη», όπως αναφέρεται.

Ενδεικτικές πάντως ήταν οι επισημάνσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος δήλωσε «γοητευμένος» από το πώς «ο κόσμος αυτήν τη στιγμή υφίσταται μια επανευθυγράμμιση και δημιουργούνται νέες συνδέσεις». «Δεν νομίζω ότι ήταν καλή απόφαση από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης να απουσιάζει εδώ. Αλλά αυτό είναι κάτι που η αμερικανική κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει μόνη της», είπε μεταξύ άλλων. Παρατήρησε πάντως ότι «συνέβησαν πολλά εδώ (σ.σ. στη Νότια Αφρική) και οι ΗΠΑ αναφέρθηκαν μόνο εν παρόδω».