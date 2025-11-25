ΙΡΑΝ

Σχέδιο εξόντωσης του Χαμενεΐ καταγγέλλει η Τεχεράνη

Τις απόπειρες ξένων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, να στοχοποιήσουν τον Ιρανό ανώτατο ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και να αποσταθεροποιήσουν το Ιράν, κατήγγειλε το Σάββατο το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, ο υπουργός Πληροφοριών Εσμαΐλ Χατίμπ προειδοποίησε ότι «ο εχθρός επιδιώκει να στοχοποιήσει τον ανώτατο ηγέτη, μερικές φορές με απόπειρες δολοφονίας, μερικές φορές με εχθρικές επιθέσεις», προσθέτοντας: «Οσοι ενεργούν προς αυτήν την κατεύθυνση, εν γνώσει ή εν αγνοία τους, είναι οι διεισδυτικοί πράκτορες του εχθρού».

Το δε «Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν» (IRGC) ζήτησε χθες «εκδίκηση» για τη δολοφονία του κορυφαίου στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ, Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό την προηγούμενη ημέρα.

Στο μεταξύ, σε δηλώσεις που έκανε χτες ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι η χώρα του δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά υποστηρίζει πως η ετοιμότητα είναι το ισχυρότερο αποτρεπτικό μέσο. Πρόσθεσε ότι η στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία είναι μακροχρόνια και αυστηρά «αμυντικής» φύσης, ενώ είπε πως οι πολιτικές της «Δύσης» έχουν οδηγήσει το Ιράν πιο κοντά σε Ρωσία και Κίνα.

Επίσης ανήγγειλε ότι αύριο θα έχει στο Παρίσι συνομιλίες με τον Γάλλο ΥΠΕΞ, Ζαν Νοέλ Μπαρό, μεταξύ άλλων και για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Διαρροές» για τη συνεργασία με τη Ρωσία

Στο μεταξύ, ανάλυση στην αμερικανική δεξαμενή σκέψης «Carnegie» εκτιμά πως ο 12ήμερος πόλεμος Ισραήλ - Ιράν τον περασμένο Ιούνη, στη διάρκεια του οποίου η Ρωσία απέφυγε άμεση επέμβαση, έφερε Τεχεράνη και Μόσχα πιο κοντά, αφού οδήγησε τις δύο χώρες σε νέες συμφωνίες συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού τομέα.

Στην ίδια ανάλυση επισημαίνονται διαρροές από χακαρισμένα έγγραφα της «Rostec» που υποδεικνύουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει να προμηθεύσει το Ιράν με 48 μαχητικά αεροσκάφη Su-35, και ότι ρωσικά στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη έχουν αρχίσει να πετούν τακτικά στο Ιράν από το Ιρκούτσκ.

Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι υπάρχουν κι άλλες συμφωνίες, ενώ εκτιμάται πως έχουν γίνει και προτάσεις για πιθανές παραδόσεις μαχητικών αεροσκαφών Su-30MK.

Παράλληλα τονίζεται πως το Κρεμλίνο έχει καταστήσει σαφές ότι σκοπεύει να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Ιράν, παρά τις κυρώσεις από τον ΟΗΕ και την ΕΕ οι οποίες επανήλθαν πρόσφατα εναντίον της Τεχεράνης.

Το ίδιο διάστημα, πηγές στις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες έκαναν λόγο για «συνεργασία» της Ρωσίας με το Ιράν σχετικά με τις προσπάθειες για την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Την Κυριακή ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος «Ynetnews» μετέδωσε ότι το Ιράν χρησιμοποιεί μυστικά ρωσικά συστήματα λέιζερ και άλλη βοήθεια, για να προχωρήσει στο σχέδιο βόμβας χωρίς να χρειαστεί πυρηνική δοκιμή.

Υποστηρίζει δε πως πρόσφατα μετέβη «μυστικά» στη Ρωσία μια αποστολή αξιωματούχων του ιρανικού υπουργείου Αμυνας, με εταιρεία - βιτρίνα την «DamavandTec» (έχει υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ) και σκοπό να αναζητήσει «τεχνολογία λέιζερ και άλλες εξεζητημένες γνώσεις» προκειμένου «να βοηθήσουν στην ανάπτυξη σχεδίου πυρηνικού όπλου χωρίς τη διεξαγωγή πυρηνικής δοκιμής».

Το ισραηλινό Μέσο έκανε λόγο για ιρανικές προσπάθειες «δραστικής επίσπευσης του χρονικού περιθωρίου» για την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου.

Την ίδια ώρα, βέβαια, το Ισραήλ είναι αυτό που εδώ και δεκαετίες διαθέτει πυρηνικά όπλα, χωρίς ποτέ να το ομολογήσει επίσημα.