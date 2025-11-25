ΑΣΙΑ - ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

Προχωρούν σχέδια της Ιαπωνίας να αναπτύξει πυραύλους κοντά στην Ταϊβάν

Νέα κλιμάκωση της έντασης στην περιφέρεια Ασίας - Ειρηνικού προμηνύουν οι δηλώσεις τουο οποίος - λίγες μέρες αφότου η πρωθυπουργόςσυνέδεσε τις εξελίξεις στην Ταϊβάν με το ενδεχόμενο ενεργοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας της - επιβεβαίωσε ότι προχωρούνπερίπου 110 χλμ. από την Ταϊβάν.

«Η ανάπτυξη πυραύλων μπορεί να συμβάλει στη μείωση της πιθανότητας ένοπλης επίθεσης κατά της χώρας μας», υποστήριξε ο Ιάπωνας υπουργός Σιντζίρο Κοϊζούμι, συμπληρώνοντας: «Σήμερα η Ιαπωνία αντιμετωπίζει το πιο σοβαρό και περίπλοκο περιβάλλον ασφαλείας από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (...) Για να προστατεύσουμε τα ειρηνικά μέσα διαβίωσης του ιαπωνικού λαού - συμπεριλαμβανομένων όλων εδώ στη Γιοναγκούνι - πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες των Δυνάμεων Αυτοάμυνας (σ.σ. των ιαπωνικών Ενόπλων Δυνάμεων)».

Ιαπωνικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ήδη από τον περασμένο Γενάρη είχαν κυκλοφορήσει σενάρια για εγκατάσταση πυραύλων τύπου 03 Chu-SAM στο συγκεκριμένο νησί. Οι δηλώσεις Κοϊζούμι έγιναν στη διάρκεια προχτεσινής του επίσκεψης στη στρατιωτική βάση στη Γιοναγκούνι, της οποίας προηγήθηκαν επαφές του στις βάσεις στα Ισιγκάκι και Μιγιάκο. Οπως σημείωναν σχετικά ρεπορτάζ, στο Ισιγκάκι η βάση είναι εξοπλισμένη με πυραύλους ικανούς να βάλλουν κατά πλοίων, ενώ στη Μιγιάκο η βάση αποτελεί κόμβο για εναέρια επιτήρηση. Ανατολικότερα βρίσκεται η Οκινάουα, όπου στεγάζονται σημαντικές στρατιωτικές υποδομές και των ΗΠΑ.

Σημειωτέον, αρχές Νοέμβρη οι ΗΠΑ προχώρησαν σε εκπαιδευτική άσκηση με σενάριο τη μεταφορά προμηθειών από την Οκινάουα στη Γιοναγκούνι, με προσομοίωση δημιουργίας μιας «προωθημένης βάσης» που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε περιφερειακή κρίση.

Από τη μεριά της η εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Μάο Νινγκ, δήλωσε ότι «η ανάπτυξη πυραύλων θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη» και τη χαρακτήρισε «σκόπιμη κίνηση, που δημιουργεί εντάσεις στην περιοχή και πυροδοτεί στρατιωτική αντιπαλότητα».

Από την άλλη μεριά, ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ της Ταϊβάν, Φρανσουά Γου, δήλωσε ότι η ενίσχυση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Ιαπωνίας στο Γιοναγκούνι «βοηθά στη διατήρηση της ασφάλειας στα Στενά της Ταϊβάν», αλλά και ότι «η Ιαπωνία είναι μια κυρίαρχη χώρα και έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσει την ασφάλεια της επικράτειάς της, εφόσον τέτοιες ενέργειες δεν απειλούν άλλες χώρες».

Συνομιλία Σι - Τραμπ

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, χτες ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, συζητώντας για την Ταϊβάν, όπως μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο «Σινχουά». Ο Σι είπε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει «να διατηρήσουν τη δυναμική στις σχέσεις τους» μετά τη πρόσφατη συνάντησή τους στη Νότια Κορέα, και τόνισε ότι «η επιστροφή της Ταϊβάν στην Κίνα είναι σημαντικό μέρος της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης».

Σύμφωνα με το «Ρόιτερς», αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε τη συνομιλία αλλά δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις.