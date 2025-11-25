ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Ευχολόγια εν μέσω αντιθέσεων για μέτρα δράσης

Σε ψήφισμα - ευχολόγιο περιορισμένων στόχων άνευ συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για τη δραστική μείωση των ορυκτών καυσίμων, ολοκληρώθηκε η διεθνής σύνοδος για την κλιματική αλλαγή COP30 στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, χαιρετίζοντας παράλληλα τη διεθνή, παλιότερη Συμφωνία του Παρισιού και την κλιματική συνεργασία.

Παρ' όλα αυτά, από το περιθώριο της συνόδου της Ομάδας των 20 (G20) στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα έσπευσε να εκφράσει την ικανοποίησή του, υποστηρίζοντας πως «η επιστήμη υπερίσχυσε και η διεθνής συνεργασία νίκησε».

Ο Επίτροπος της ΕΕ για το Κλίμα Βόπκε Χούκστρα εκτίμησε επίσης πως το ψήφισμα «οδηγεί προς τη σωστή κατεύθυνση», επειδή ενθαρρύνει τη δημιουργία νέας αλλά «εθελοντικής» πρωτοβουλίας συνεργασίας των χωρών που θέλουν να συμμετάσχουν στη μείωση των εκπομπών άνθρακα για περιορισμό της υπερθέρμανσης κατά +1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Μεταξύ άλλων στο ψήφισμα - απόφαση της συνόδου προβλέπεται ο τριπλασιασμός της χρηματοδότησης ως 300 δισ. δολάρια ετησίως έως το 2035 για την προσαρμογή πολιτικών (αντί του 2030 που ζητούσαν οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες δεν δεσμεύθηκαν να αυξήσουν το συνολικό ποσό της κλιματικής χρηματοδότησης).

Αποφασίστηκε επίσης ένας μηχανισμός «Δίκαιης Μετάβασης», που στοχεύει στην υποστήριξη κοινωνιών κατά τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα και την αναγνώριση των δικαιωμάτων των αυτόχθονων λαών για την προστασία των οικοσυστημάτων.

Εκτιμάται επίσης πως η μετάβαση σε οικονομίες χαμηλών εκπομπών είναι πλέον «μη αναστρέψιμη», παρά τις επικρίσεις πως η συμφωνία δεν περιέχει σαφή σχέδια για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων.

Οι εμπορικές εντάσεις που συνοδεύουν την ενεργειακή μετάβαση αποφεύχθηκαν καθώς θα τεθούν στο πλαίσιο ενός 3ετούς διαλόγου στο πλαίσιο των συνομιλιών για το κλίμα. Το γεγονός αυτό θεωρείται επιτυχία της Κίνας, που αμφισβητεί επί χρόνια τους περιβαλλοντικούς φραγμούς.