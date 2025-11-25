Τρίτη 25 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΔΙΕΘΝΗ
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
Βομβιστική επίθεση στα σύνορα με το Αφγανιστάν

Τουλάχιστον τρία μέλη των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν χτες τα ξημερώματα μετά από βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε εναντίον φυλακίου τους στα σύνορα με το Αφγανιστάν, στην περιοχή Χάιμπερ Παχτούνχβα της Πεσαβάρ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων τεσσάρων ατόμων, ενώ έγινε και «εκκαθαριστική επιχείρηση για να εξασφαλιστεί ότι δεν έχει μείνει κάποια βόμβα ή πυρομαχικό που δεν έχει εκραγεί» μέσα στο κτίριο, όπου δράστες μπήκαν πριν «εξουδετερωθούν». Ο πρωθυπουργός, Σεχμπάζ Σαρίφ, τόνισε ότι οι δράστες «θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν», αλλά και ότι η κυβέρνηση εμμένει στην πρόθεσή της «να ξεριζώσει την τρομοκρατία». Ειδικά το τελευταίο δίμηνο το Ισλαμαμπάντ έχει εντείνει την κριτική κατά των Αφγανών Ταλιμπάν στην Καμπούλ ότι «ανέχονται» τη δράση αυτονομιστών που δρουν εναντίον του Πακιστάν έχοντας τη βάση τους σε αφγανικό έδαφος.

Στο μεταξύ, χτες ο Σαρίφ υποδέχτηκε στην πακιστανική πρωτεύουσα τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας, στρατηγό Φαγιάντ Αλ Ρουγουαϊλί, στον οποίο τόνισε την «ακλόνητη δέσμευση του Πακιστάν για εμβάθυνση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας», ιδιαίτερα σε «κοινή εκπαίδευση και ασκήσεις», ώστε οι δύο χώρες «να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό σε όλες τις μορφές, να προωθήσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή».

    

