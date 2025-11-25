ΗΠΑ

Σύγκλιση Μαμντάνι - Τραμπ εν μέσω αισχρού αντικομμουνισμού

Διαψεύστηκαν με το «καλημέρα» οι διάφοροι «αριστεροί προοδευτικοί» και στη χώρα μας, που αναγόρευσαν σε «νέα μεγάλη ελπίδα» τον Σοσιαλδημοκράτη νέο δήμαρχο της Νέας ΥόρκηςΣτην πρώτη του συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑτο βράδυ της 21ης Νοέμβρη, έδειξε έτοιμος για «συνεννόηση» και συνεργασία.

Μαμντάνι και Τραμπ έκαναν λόγο για «σύγκλιση» στόχων, υποτίθεται για τα προβλήματα των Νεοϋορκέζων, που δεν αντέχουν το υψηλό κόστος ζωής.

Σε δηλώσεις που έκανε ο Μαμντάνι, έφτασε στο σημείο να εκθειάσει τον ...φιλειρηνιστή Τραμπ, ενώ κληθείς να σχολιάσει τους 88 Δημοκρατικούς που ψήφισαν την ίδια μέρα (21/11) αντικομμουνιστικό ψήφισμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, απάντησε ότι ο ίδιος είναι «δημοκρατικός σοσιαλιστής» και «πολύ ανοικτός σε αυτό», τονίζοντας πως αυτό που τον νοιάζει δεν είναι οι ιδεολογικές διαφορές, αλλά να γίνει «δουλειά για τη Νέα Υόρκη»... κατά μεγάλη πλειοψηφία.

Εν μέσω φιλοφρονήσεων ο Τραμπ εξήγησε πως δεν έχει πρόβλημα να συνεχίσει να αποκαλεί «σπίτι του» τη Νέα Υόρκη με τον Μαμντάνι δήμαρχο και πως ούτε με τον έτερο σοσιαλδημοκράτη βουλευτή Μπέρνι Σάντερς - άλλη «ελπίδα» των απανταχού σοσιαλδημοκρατών - έχει πρόβλημα, τονίζοντας πως συμφωνεί «σε πολλά περισσότερα» από όσα κανείς νομίζει...

Το αντικομμουνιστικό ψήφισμα

Στο πλαίσιο της συκοφάντησης του σοσιαλισμού - κομμουνισμού Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν ένα άθλιο αντικομμουνιστικό ψήφισμα.

Το αντικομμουνιστικό ψήφισμα υπ' αριθμόν 58 στη Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίθηκε με τις ψήφους 285 βουλευτών (οι 88 Δημοκρατικοί). Το καταψήφισαν 98 και 2 απείχαν. Εμπνευστής του ψηφίσματος ήταν η βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων, Μαρία Ε. Σαλαζάρ, γνωστή τηλεπερσόνα της αντικουβανικής μαφίας του Μαϊάμι, με χρόνια στην παραγωγή ...αντικομμουνιστικού οχετού. Ανάμεσα στις γνωστές συκοφαντίες και στρεβλώσεις αναπαράγει τα περί λιμού στην Ουκρανία το 1932-'33, που πρώτοι λάνσαραν οι ναζί. Οι αστοί πολιτικοί διακηρύσσουν ότι «καταδικάζουν τον σοσιαλισμό κάθε μορφής», «αποκηρύσσουν την εφαρμογή σοσιαλιστικών πολιτικών στις ΗΠΑ» και ότι «η Αμερική ποτέ δεν θα ενστερνιστεί τον Μαρξισμό».