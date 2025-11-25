ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Νέες απειλές του Ισραήλ μετά το μπαράζ επιθέσεων σε Γάζα και Λίβανο

Νέες δολοφονικές επιθέσεις στηκαι στονεξαπολύει τοκουρελιάζοντας συστηματικά τις περιβόητες συμφωνίες «εκεχειρίας» και ρίχνοντας «λάδι στη φωτιά» ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, με την πολύπλευρη στήριξη των ΗΠΑ και των άλλων Ευρωατλαντικών «στρατηγικών συμμάχων» του.

Το Σάββατο ο κατοχικός στρατός αιματοκύλισε ξανά περιοχές της Γάζας γεμάτες εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους αμάχους, σκοτώνοντας τουλάχιστον 21 Παλαιστίνιους.

Τουλάχιστον άλλοι 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επιθέσεις του κατοχικού στρατού χθες, ενώ ισραηλινά ΜΜΕ, όπως οι «Times of Israel», ανέφεραν ότι από την Παρασκευή μέχρι χτες Δευτέρα τα δολοφονημένα στελέχη της Χαμάς στη Γάζα ήταν περίπου 15.

Την Κυριακή το Ισραήλ κλιμάκωσε τις επιθέσεις στον Λίβανο, όχι μόνο στο νότιο τμήμα της χώρας αλλά και στη νότια Βηρυτό, όπου βομβάρδισε 9ώροφη πολυκατοικία, σκοτώνοντας 5 ανώτερα στελέχη της Χεζμπολάχ, μεταξύ τους και τον επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της οργάνωσης, Χάιθαμ Αλί Ταμπαταπάι, και τραυματίζοντας άλλους 28 ανθρώπους.

Το βράδυ της ίδιας μέρας ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου, μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο και αναμασώντας τα γνωστά προσχήματα, επανέλαβε τις απειλές του για παραπέρα κλιμάκωση των επιθέσεων.

«Συνεχίζουμε να χτυπάμε την τρομοκρατία σε αρκετά μέτωπα. Το Σαββατοκύριακο ο στρατός χτύπησε τον Λίβανο και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να αποτρέψουμε τη Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει την ικανότητα να μας απειλήσει», είπε.

Απαντώντας στην κριτική μερίδας ισραηλινών αστικών επιτελείων αναφορικά με τον βαθμό συνεννόησης και συντονισμού με τις ΗΠΑ για την κλιμάκωση των επιθέσεων - ο οποίος σε κάθε περίπτωση είναι υψηλός - ο Νετανιάχου τόνισε: «Είναι καθαρό ψέμα όλη αυτή η κουβέντα περί "εξασφάλισης έγκρισης" είτε από αυτήν είτε από την άλλη πλευρά. Δρούμε χωρίς να βασιζόμαστε σε κανέναν. Το Ισραήλ είναι υπεύθυνο για τη δική του ασφάλεια».

Στο μεταξύ, σε συνέντευξή του στο «Abu Ali Express» (ισραηλινός προπαγανδιστικός δίαυλος) μετά από συνομιλία του με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι βάζει μπροστά ένα 10ετές πλάνο προκειμένου να ενισχυθεί η ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και να περιοριστεί η εξάρτησή της από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Ανέφερε επίσης ότι πήρε διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ πως θα συνεχίσουν να διατηρούν τη «στρατιωτική υπεροχή» σε ό,τι αφορά τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 που θα πάρει τα επόμενα χρόνια η Σαουδική Αραβία.

Επανέλαβε εντούτοις την έντονη αντίθεσή του στην απόκτηση των συγκεκριμένων αεροσκαφών από την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι οι πιθανότητες για κάτι τέτοιο «είναι μικρές έως μηδαμινές».

Δήλωσε δε πως «δεν αναμένει» την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους - κάτι που απορρίπτει κατηγορηματικά η ισραηλινή κυβέρνηση - ακόμα και στο πλαίσιο μιας μελλοντικής «Συμφωνίας του Αβραάμ» με τη Σαουδική Αραβία.

Σε ό,τι αφορά τη Συρία, είπε πως θα προτιμούσε μια συμφωνία με το καθεστώς των τζιχαντιστών, προσθέτοντας ότι θα διατηρήσει τις «αρχές του» για «υπεράσπιση των συνόρων και των συμμάχων» του, συμπεριλαμβανομένων των Δρούζων, «είτε με συμφωνία είτε χωρίς».

Και εκεί όμως δεν έχασε ευκαιρία να εκτοξεύσει απειλές για μελλοντική κλιμάκωση των επιθέσεων σε χώρες της περιοχής, τονίζοντας ότι αν και το «πιο έντονο» στάδιο του πολέμου έχει «πιθανώς» περάσει, το Ισραήλ «μπορεί να αναζωπυρώσει» τις επιθέσεις σε οποιαδήποτε περιοχή κρίνει απαραίτητο.

Στο μεταξύ, προχτές ο Ισραηλινός υπουργός Διασποράς Αμιχάι Τσίκλι κάλεσε την κυβέρνηση να τερματίσει τις δραστηριότητες της τουρκικής οργάνωσης αρωγής ΤΙΚΑ, που ενεργοποιείται μεταξύ άλλων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη και στη Γάζα. Ζήτησε επίσης το κλείσιμο των τουρκικών προξενείων σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ, λέγοντας πως η δραστηριότητα της ΤΙΚΑ «είναι ανυπόφορη». Χαρακτήρισε δε την Τουρκία «εχθρικό κράτος που θέλει να εγκαθιδρυθεί στη Συρία» και «πρέπει να τους διώξουμε κλοτσηδόν».

Στο φόντο αυτό, λίγες ώρες πριν το υπουργικό συμβούλιο της Κυριακής ο υπουργός Παιδείας Γιοάβ Κιρς συμμετείχε σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το γραφείο του Νετανιάχου, απαιτώντας την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης και καλώντας την κυβέρνηση «να μην επιτρέψει υπό καμία συνθήκη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους».

Πλάι στις απειλές, χτες ο αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ επισκέφτηκε τη 210η Μεραρχία Μπασάν (τομέας ευθύνης της είναι τα σύνορα με τη Συρία στα Υψίπεδα του Γκολάν και το Ορος Ντοβ στα σύνορα με τον Λίβανο) στο βόρειο Ισραήλ, όπου πραγματοποιήθηκαν αιφνιδιαστικά στρατιωτικά γυμνάσια «ετοιμότητας».

Παράλληλα η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία τέθηκε σε κατάσταση «μεγάλης ετοιμότητας» στο βόρειο Ισραήλ, αναμένοντας πιθανές επιθέσεις αντεκδίκησης από τη Χεζμπολάχ για τη νέα επίθεση στη Βηρυτό.

Αποπομπές Ισραηλινών στρατηγών και σχέδια για τις εκλογές

Στο φόντο αυτό, ο Ζαμίρ ανακοίνωσε την αποπομπή τριών Ισραηλινών στρατηγών, οι οποίοι κατηγορούνται για ανεπαρκή προετοιμασία και αντίδραση στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7/10/2023.

Πρόκειται για τον στρατηγό Ααρών Χαλίβα, τότε επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών του στρατού, τον στρατηγό Οντέντ Μπασιούκ, τότε επικεφαλής επιχειρήσεων, και τον στρατηγό Γιαρόν Φίνκελμαν, τότε υπεύθυνο της διοίκησης του Νότιου Τομέα του Ισραήλ, στην οποία «υπάγεται» η Λωρίδα της Γάζας.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα «Haaretz» η ισραηλινή κυβέρνηση επεξεργάζεται αλλαγές στο εκλογικό σύστημα, για την ενίσχυσή της (όπως μείωση του πλαφόν για την εκλογή βουλευτών στο ελάχιστο) αλλά και για την παραπέρα αύξηση των εμποδίων στη συμμετοχή Αράβων υποψηφίων στις επόμενες εκλογές, μέσα από αυστηρότερους κανόνες για τον αποκλεισμό υποψηφιοτήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρεται ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου σχεδιάζει να θέσει εκτός νόμου τους «Αδελφούς Μουσουλμάνους», βάζοντας στο στόχαστρο το αραβικό κόμμα Ra'am του Μανσούρ Αμπάς, το οποίο αναφέρεται ότι έχει δεσμούς με την οργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι το Ra'am, το οποίο διαθέτει 5 έδρες στην ισραηλινή Βουλή, το 2021 είχε συνεργαστεί με την τότε κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ν. Μπένετ.

Χτες, στο μεταξύ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε πως ο Πρόεδρος Ντ. Τραμπ σχεδιάζει να χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση» τους «Αδελφούς Μουσουλμάνους».

Στο Κάιρο αντιπροσωπεία της Χαμάς

Αντιπροσωπεία της Χαμάς έφτασε χτες στο Κάιρο για συνομιλίες, με φόντο τη νέα κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Οπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, DPA, της αντιπροσωπείας της Χαμάς ηγείται ο Χαλίλ Αλ Χάγια, ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος της οργάνωσης στο εξωτερικό,.

Συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί με μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις ΗΠΑ.

Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στην πρόσφατη ισραηλινή κλιμάκωση εν μέσω «εκεχειρίας», όπως και στη μετάβαση στη δεύτερη φάση του άθλιου σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα - το οποίο διαθέτει πλέον και τη σφραγίδα του ΟΗΕ - όπως μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο «Al-Hadath».

Τέλος, χτες ανακοίνωσε και επίσημα την αναστολή λειτουργίας της η διαβόητη αμερικανική ΜΚΟ «Gaza Humanitarian Foundation» (GHF), που από τον Μάη μέχρι τον Σεπτέμβρη είχε μετατρέψει σε παγίδες θανάτου τα σημεία διανομής τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας.

Η GHF έδρασε από τις 27 Μάη μέχρι τις 9 Οκτώβρη, περίοδο κατά την οποία στα σημεία διανομής τροφίμων σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά πάνω από 2.600 πεινασμένοι άνθρωποι και τραυματίστηκαν περίπου άλλοι 20.000.

Σήμερα μέρος των υπηρεσιών αυτών το έχει αναλάβει η οργάνωση του ΟΗΕ, WFP, ενώ ΗΠΑ και Ισραήλ προσπαθούν συστηματικά να εμποδίσουν τη λειτουργία της Υπηρεσίας Αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWΑ), μεταξύ άλλων θέτοντας στο στόχαστρο την ίδια την ιδιότητα του πρόσφυγα για τους Παλαιστίνιους ξεριζωμένους και τους απογόνους τους.