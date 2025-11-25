ΒΕΛΓΙΟ

Ξεκίνησε τριήμερη απεργία σε όλη τη χώρα

Αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τετάρτη, με τη συμμετοχή πολλών κλάδων του ιδιωτικού τομέα

Σε τριήμερη εθνική απεργία προχωρούν από χθες οι εργαζόμενοι στο Βέλγιο σε διάφορους κλάδους, όπως μεταφορές, σχολεία, υπηρεσίες κ.λπ., ενάντια στις περικοπές και τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης του Μπαρτ Ντε Βεβέρ.

Ηδη από την Κυριακή η δημόσια επιχείρηση σιδηροδρόμων (SNCB) είχε μειώσει τα δρομολόγιά της και χθες εκτελούνταν μόνο 1 στα 3 δρομολόγια. Αναμένεται να επηρεαστούν επίσης τα δρομολόγια Eurostar, που συνδέουν τις Βρυξέλλες με το Παρίσι.

Σήμερα παίρνουν σειρά σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ταχυδρομεία, οι υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και μεγάλο μέρος των υπηρεσιών Υγείας, ενώ θα συνεχιστεί η κινητοποίηση στις δημόσιες μεταφορές.

Η απεργιακή κινητοποίηση θα κορυφωθεί αύριο Τετάρτη, οπότε θα συμμετάσχουν πολλοί κλάδοι του ιδιωτικού τομέα.

Δεν προβλέπεται να γίνει καμία αναχώρηση από τα δυο μεγαλύτερα αεροδρόμια του Βελγίου, στις Βρυξέλλες και στο Σαρλερουά, σύμφωνα με τις διαχειρίστριες εταιρείες. Προβλήματα θα υπάρξουν και στις αφίξεις, καθώς θα απεργούν το προσωπικό εδάφους και το προσωπικό ασφαλείας.

Τους τελευταίους μήνες γίνονται μεγάλες εργατικές διαδηλώσεις στο Βέλγιο ενάντια στην κυβερνητική πολιτική για το ασφαλιστικό σύστημα, τα μέτρα λιτότητας με σκοπό την «εξοικονόμηση» 10 δισ. ευρώ μέχρι το 2030, για να δοθούν στην πολεμική βιομηχανία μέσω της ραγδαίας αύξησης των στρατιωτικών δαπανών που έχουν αποφασίσει τα κράτη του ΝΑΤΟ.

Εξάλλου το Βέλγιο, από τα πιο χρεωμένα καπιταλιστικά κράτη στην ΕΕ, καλείται να «εξοικονομήσει» δισεκατομμύρια για να μην παραβιάσει τους κανόνες για το χρέος και το έλλειμμα.

«Zara»: Διαδηλώσεις σε καταστήματα την «Black Friday»

Οι εργαζόμενοι στον όμιλο «Zara» σχεδιάζουν να διαδηλώσουν έξω από τα καταστήματα της αλυσίδας σε επτά ευρωπαϊκές χώρες την «Black Friday», ημέρα προσφορών, διεκδικώντας την επαναφορά του προγράμματος συμμετοχής στα κέρδη, ανακοίνωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων για τη μητρική εταιρεία «Inditex».

Η ισπανική συνδικαλιστική ένωση CCOO κάλεσε σε κινητοποιήσεις στις 28 Νοέμβρη μαζί με συνδικάτα εργαζομένων σε Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Πορτογαλία. Συγκεντρώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν μπροστά από καταστήματα «Zara» σε μεγάλες πόλεις.

«Ζητάμε για μία ακόμα φορά μια εταιρεία που έχει τεράστια κέρδη, τα οποία είναι το αποτέλεσμα της εργασίας του προσωπικού της, να επαναφέρει το πρόγραμμα "συμμετοχής στα κέρδη" », σημειώνουν οι εργαζόμενοι.

Το 2022, την παραμονή της «Black Friday» οι εργαζόμενοι στην Ισπανία διαδήλωσαν με αίτημα υψηλότερους μισθούς, και τρεις μήνες αργότερα η «Inditex» συμφώνησε σε μια αύξηση 20% στους μέσους μισθούς για τους εργαζόμενους στα καταστήματα στη χώρα αυτή.