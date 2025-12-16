ΙΣΠΑΝΙΑ

Αντιμέτωπη και με σκάνδαλα σεξουαλικής παρενόχλησης η κυβέρνηση

Αντιμέτωπο με μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς και σεξουαλικής παρενόχλησης βρίσκεται τον τελευταίο χρόνο το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) του πρωθυπουργού Π. Σάντσεθ στην Ισπανία, εν μέσω γεωπολιτικών και άλλων ενδοαστικών αντιθέσεων.

Ανοίγοντας τη συνέντευξη Τύπου για το τέλος της χρονιάς, ο Σάντσεθ έκανε λόγο για «απόλυτη δέσμευση της κυβέρνησης και του PSOE στον φεμινισμό» και υπερασπίστηκε την κυβέρνηση απέναντι σε κατηγορίες για σκάνδαλα διαφθοράς, ορισμένα από τα οποία αφορούν το προσωπικό του περιβάλλον, και συγκεκριμένα την σύζυγό του και τον αδερφό του.

Παράλληλα, σχεδόν καθημερινά αναδύονται υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης στο πλαίσιο του PSOE, με την εφημερίδα «El Pais» να τιτλοφορεί το φύλλο της το περασμένο Σαββατοκύριακο «Οι πιο δύσκολες ώρες της κυβέρνησης Σάντσεθ».

Μεταξύ των υποθέσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες βδομάδες μία αφορά τον Φρανθίσκο Σαλαθάρ, στενό συνεργάτη του Σάντσεθ στο μέγαρο Μονκλόα (έδρα της κυβέρνησης), ο οποίος διαγράφηκε προ μηνών λόγω «ανάρμοστης συμπεριφοράς» σεξουαλικού χαρακτήρα.

Η υπόθεση αναδείχθηκε όταν οι γυναίκες που τον κατηγόρησαν μίλησαν στον Τύπο, πριν μερικές μέρες, για την έλλειψη αντίδρασης εκ μέρους του PSOE επί μήνες, από όταν είχαν καταγγείλει για πρώτη φορά τις πράξεις του Σαλαθάρ.