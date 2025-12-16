ΚΑΜΠΟΤΖΗ - ΤΑΪΛΑΝΔΗ

Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες

Δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός «μέχρι η Καμπότζη να σταματήσει τις εχθροπραξίες και τις επιθέσεις της εναντίον των στρατευμάτων και αμάχων της Ταϊλάνδης στην περιοχή των συνόρων», διαμήνυσαν χτες οι Ενοπλες Δυνάμεις της Ταϊλάνδης, καθώς οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται μετά την 7η Δεκέμβρη, όταν αναζωπυρώθηκαν οι εντάσεις.

Χτες η Μπανγκόκ κατήγγειλε ότι από τις 7/12 συνολικά 16 στρατιώτες της έχουν σκοτωθεί, όπως και ένας 63χρονος χωρικός, από ρουκέτες της άλλης πλευράς, στην περιοχή Kantharalak της επαρχίας Sisaket. Επιπλέον, πάνω από 258.000 άμαχοι έχουν εκτοπιστεί.

Από την άλλη πλευρά, η Πνομ Πενχ ανέφερε ότι τουλάχιστον 11 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 74 έχουν τραυματιστεί, ενώ οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τους 400.000.

Την Παρασκευή ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός και ότι «είναι έτοιμες για την ειρήνη και για τη συνέχιση των εμπορικών συνδιαλλαγών με τις ΗΠΑ», χαρακτηρίζοντας «ατύχημα» την πρόσφατη έκρηξη νάρκης στη μεθόριό τους.

Οι δύο χώρες διατηρούν πολύχρονες εδαφικές διαφορές σε μια γραμμή εκατοντάδων χιλιομέτρων. Τον Ιούλη είχαν σημειωθεί πολυήμερες συγκρούσεις σε διαφιλονικούμενες περιοχές, με 43 νεκρούς, οι οποίες είχαν σταματήσει μετά από παρέμβαση του Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε τότε και εμπορικές συμφωνίες με τις δύο πλευρές.